“A Lemoine hay que encerrarla en un loquero”: Bullrich criticó a la candidata de La Libertad Avanza

El escándalo que desató la candidata libertaria a diputada, Lilia Lemoine, hace unos días sobre la posibilidad de presentar un proyecto de Ley sobre la “renuncia a la paternidad” dio mucho que hablar, sobre todo, palabras de repudio de todos los sectores de la sociedad e incluso de su propio partido político, La Libertad Avanza.

Este rechazo, incluso, llegó hasta la aspirante a presidenta por Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, quien se refirió a la cosplayer que integra el equipo de dirigentes de Javier Milei en una entrevista en Radio Rivadavia e hizo un insólito pedido, además de decir que ya no hay límites de ningún tipo.

“Una persona que dice que vos podés renunciar a tu paternidad, yo lo que te diría es que hay que encerrarla en un loquero. Así que, digamos, lo que dice es una persona que no está en sus cabales. Vos viste que estas personas son inimputable”, dijo Bullrich consultada por el proyecto de Ley planteado por Lemoine, que, sin muchos escrúpulos, dijo que un hombre podía deslindarse de un hijo si así lo deseaba porque “estaba en todo su derecho”.

Bullrich afirmó que tiene intenciones de denunciar a Lilia, pero que seguramente, la justicia la declararía como “inimputable”: “Porque si es capaz de decir que hay un chico sin padre y el padre puede no ser responsable por su contrato, bueno, la tienen que encerrar. La tienen que encerrar porque no tiene conciencia de nada”, aseveró.

Para la presidenta del Pro, Lemoine no entiende de leyes ni tampoco entiende lo que implica criar un niño ya que hasta podría “dejarlos morir de hambre”. “Todos sabemos que es mentira, pero dijo algo mucho peor. Y es que quiere una sociedad que es la ley de la selva. Ella tiene que estar encerrada. Esa persona está para un manicomio”, insistió.

Al ser consultada por el rol que cumple la supuesta ex novia de Milei dentro de La Libertad Avanza, la candidata de Juntos por el Cambio aseguró que sigue la misma línea de violencia y falta de respeto que él: “¿Vos sabés que allí en la puerta del Movistar Arena había chicos jóvenes, pasaba gente grande, y me gritaban, ‘ustedes son los viejos meados que no nos quieren votar’. Ese es el respeto que un presidente va a tener por su pueblo, por la gente que ha trabajado en la Argentina, y que ha puesto sus manos para hacer sus casas ladrillos tras ladrillos”, se lamentó.

En este mismo sentido, aseveró que La Libertad Avanza pretende gobernar por fuera de la constitución y que hasta están dispuestos a cerrar medios de comunicación e incluso poner en peligro el Congreso. “La verdad es que estamos frente a un peligro”, sentenció con cierta preocupación.

Sin embargo, Patricia se mostró esperanzada por lo que sucederá luego del 22 de octubre, ya que la gente está “despertando y tomando conciencia” de que Argentina necesita un cambio y que ya no pueden tolerarse las ideas de La Libertad Avanza. “Muchos dijeron, la verdad, voté por bronca, ahora quiero votar por el cambio”, expresó finalmente, intentando nuevamente captar los votos de aquellos indecisos que esperan hasta el último día para decidir cuál será su sufragio en las urnas.