A Lilia Lemoine la culparon por la derrota y explotó en las redes: "Barrionuevo, Vaticano y venta de órganos"

Luego del raid mediático que protagonizó durante la última semana, Lilia Lemoine, la candidata a diputada nacional de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires, explotó durante la madrugada de este lunes contra algunos seguidores que la acusaron directamente de atentar contra la elección de Javier Milei. Resulta que a dos meses de coronarse como ganador de las PASO con el 29,86 por ciento de los votos, el candidato a presidente de LLA quedó casi siete puntos por debajo de su par de la Unión por la Patria (UP), Sergio Massa, y la definición del próximo mandatario nacional quedará para el ballotage que se desarrollará el 19 de noviembre.

Sin ir más lejos, a diferencia del resultado de las primarias, a las 21:43 de este domingo los números ya eran muy diferentes. En ese horario, UP tenía 1.602.887 votos más que en las PASO, mientras que el ganador en aquella oportunidad, Milei, tenía 355.747 menos. Este retroceso generó un gran revuelo entre los seguidores del "libertario", quienes no dudaron en señalar a la cosplayer como la principal "responsable" de la estrepitosa caída en las urnas.

De hecho, el primero en salir a culpar a Lilia fue Iñaki Gutiérrez, el community manager de LLA, quien no dudó en firmar que los dichos de la candidata a diputada y su delirante proyecto de Ley sobre la paternidad le jugaron en contra a Milei este domingo. "La declaración de Lilia Lemoine lo único que hizo fue daña", advirtió el CM cuando los números ya daban como amplio ganador al actual ministro de Economía.

Esto molestó, y mucho, a la ex estilista del "León", quien de forma despectiva y hasta violenta acusó a Gutiérrez de "señora" y le pidió "que largue las drogas". Minutos más tarde, y totalmente fuera de sí, Lemoine comenzó a responder a través de su cuenta de X (ex Twitter) a todo aquel que la cuestionaba y la tildaba de ser la responsable del retroceso electoral de LLA. "Tomate un clona y descansá. Hiciste mierda una elección y tenés 42 años", le dedicó en un tuit un usuario.

Y la fanática de los comics, ni lerda ni perezosa, le salió al cruce advirtiendo que lo que detonó la elección de Milei fue su alianza con el secretario general de Gastronómicos, Luis Barrionuevo, los dichos del economista Alberto Benegas Lynch, que propuso cortar relaciones con el Vaticano, y La propuesta del diputado nacional sobre la "venta de órganos" en su afán por “buscar mecanismos de mercado” que resuelvan el problema de las listas de espera para recibir un trasplante.

El tuit, que minutos más tarde la propia Lilia eliminó, decía en tono irónico junto a un emoji con los ojos mirando hacia arriba: "Claro, no fue la alianza con Barrionuevo, ni cortar relaciones con el Vaticano o hablar de vender niños u órganos. La culpa es mía". Luego, frente a una afirmación de un internauta que señalaba que Massa sacará el "70%" en el ballotage, Lilia aseguró que "merecemos desaparecer" tras los resultados electorales del domingo.

Sin embargo, su madrugada de furia no terminó ahí. Y es que ante el pedido de los usuarios para que dejara de escribir en las redes sociales, la cosplayer simplemente se limitó a insultar a diestra y siniestra. "Chupala", le contestó a un internauta que le pidió que se callara. "¿Que salga Iñaki, no?" le dijo a otro que afirmaba que el equipo de comunicación de Milei le prohibió a la candidata a diputada seguir apareciendo en la televisión.

Lo cierto es que la semana de Lilia Lemoine tuvo de todo y concluyó con el feroz cruce que tuvo con los fiscales de mesa al intentar emitir su voto. Resulta ser que, tras salir del cuarto oscuro, pretendía dejar el sobre dentro de la urna con una boleta de Milei en su otra mano y discutió en un tono muy elevado con una de las autoridades de mesa, que le informó que no podía realizar su sufragio debido a que se trataba de un “voto cantado”.

Según el Código Electoral, ningún elector puede llegar a la mesa exhibiendo de algún modo la boleta del sufragio ni su intencionalidad de voto, ya que viola directamente el secreto de voto. ”No pueden anularme el voto, no violé la ley”, insistió Lemoine, que logró votar casi dos horas más tarde luego de una acalorada discusión con los fiscales de mesa.

A pesar de esto, no trascendió si el voto de la candidata y estilista de Milei fue válido o impugnado, ya que eso se decidió durante el conteo de votos. “Ingresé al cuarto oscuro y vi que las de nuestro frente estaban impugnadas. Les habían puesto ‘nazi’ en la boleta de Javier y ‘pajero’ en la boleta de Ramiro (Marra). Entonces, primero me encargué de poner mi voto dentro del sobre y cerrarlo, y después salí con las boletas para entregárselas a los fiscales para que las sacaran, porque no se pueden usar”, dijo, y luego prosiguió: "Los dos fiscales de Unión por la Patria empezaron a increparme y a decirme que por eso no podía votar, que rompí la ley electoral. Me dijeron también que soy una asesina”, denunció.