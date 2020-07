A tres días de jubilarse, Canicoba Corral procesó a Dietrich por administración fraudulenta

A tres días de jubilarse, el juez federal Rodolfo Canicoba Corral procesó el ex ministro de Transporte durante la administración de Mauricio Macri, Guillermo Dietrich, por el delito de “administración fraudulenta” en la causa conocida como “corredores viales”; en donde se investigan a otros ex funcionarios por buscar beneficiar a Autopistas del Sol S.A y Grupo Concesionario Oeste con una extensión de las concesiones que tenían en detrimento de las arcas públicas.

Además, el magistrado le trabó un embargo por $500 millones. Al cierre de esta nota era indagado, vía Zoom, el ex ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, quien también sería proceso. Además de estos dos ex funcionarios, Canicoba Corral también procesó al ex titular de Vialidad Nacional, el ahora intendente de Capitán Sarmiento, Javier Iguacel, y al ex Procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías.

"El encausado cumplía una función pública y como tal, su principal y exclusivo objetivo, debió ser proteger los intereses y las arcas del Estado", sostuvo el magistrado en la resolución en la que procesó hoy al ex ministro de Transporte. Dietrich fue indagado el viernes último, entregó un escrito y no respondió preguntas, luego de lo cual quedó ahora procesado como coautor de supuesta "administración fraudulenta".

Paralelamente, la Cámara Federal porteña confirmó al magistrado al frente de la causa, al rechazar recusaciones presentadas por, quienes habían pedido apartar adel caso por temor de parcialidad a raíz de las declaraciones públicas que hizo cuando anunció su renuncia al cargo, que se efectivizará el miércoles próximo.

Al procesar a Dietrich, Canicoba sostuvo que "los imputados actuaron con intención de perseguir una finalidad: beneficiar a las mencionadas empresas en sus contrataciones, para ello actuaron con desvío de poder, según un interés no administrativo".

De esta forma, se refirió a las firmas beneficiadas con la renegociación de las concesiones viales, Autopistas del Sol SA y Grupo Concesionario Oeste. Dietrich, "quien al momento de los hechos se desempañaba como Ministro de Transporte de la Nación, y que fue quien aprobó y firmó los Acuerdos de Renegociación Contractual del Acceso Norte y Acceso Oeste, tenía bajo su órbita el cuidado de esos bienes e intereses ajenos", agregó.

En la causa se investiga el proceso de renegociación de los contratos, en el marco del cual los exfuncionarios "tenían la obligación de ajustar las gestiones a los principios generales que rigen toda contratación pública".

Canicoba remarcó que, en este caso, debe hacerse la "salvedad que en este caso los beneficiarios son Mauricio Macri y su familia, quien en ese momento desempeñaba el máximo cargo del Poder Ejecutivo de la Nación".

La firma de los acuerdos "permitió mediante la aplicación de cláusulas leoninas, prorrogar por diez años más una concesión de un servicio público, mediante una modalidad casi de contratación directa, sin para ello siquiera reunir informes técnicos y financieros o documentación respaldatoria que demuestren que las empresas beneficiadas, habían cumplido con las obligaciones contraídas, en tiempo y forma", concluyó el juez.