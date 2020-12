A tres días de la votación en Diputados, Gómez Alcorta asegura que el Gobierno "asumió el compromiso de que la interrupción del embarazo sea ley"

La ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, sostuvo que el Gobierno no sólo envió el proyecto sobre Interrupción Voluntaria del Embarazo, sino que además "asumió el compromiso de trabajar para que sea ley".



"El Gobierno nacional envió el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo y está trabajando además para que sea ley. Ese es el compromiso que asumimos desde el Poder Ejecutivo y en especial desde este Gobierno. No nos limitamos a habilitar la discusión como se hizo en 2018", aseguró Gómez Alcorta´, en relación con lo ocurrido en 2018, cuando el gobierno de Mauricio Macri habilitó la discusión en el Congreso pese a que el entonces presidente y buena parte de sus legisladores y funcionarios se oponían a la ley.

"Es una jornada que vamos a vivir con expectativas y responsabilidad. Por eso les pedimos a los sectores que se movilicen ese día, sea cual sea sus posiciones, que lo hagan en paz, con respeto y cuidado sanitario. No queremos escraches ni actos violentos. Por suerte, este clima, que puede estar en la calle, no se verificó en los debates que se produjeron en las comisiones del Congreso", dijo Gómez Alcorta.



En diálogo con Radio Provincia, Gómez Alcorta sostuvo que la jornada del jueves -cuando se traten el proyecto sobre aborto y la iniciativa de "los 1000 días" que pretende acompaña la salud integral de las las mujeres durante el embarazo y la de los niños en la primera infancia- será extensa y puede durar más de 30 horas.



"Hubo un buen debate y se desarrolló con respeto. Queremos que se viva una jornada sin incidentes como la que se dieron en junio y agosto de 2018. Este es un tema que atraviesa de forma transversal a los integrantes de todos los partidos y por suerte no quedó inscripto en la lógica de la denominada 'grieta'".



Para el jueves, está previsto que en el operativo de seguridad se dispongan "postas sanitarias y trabajarán los casos blancos".



"Queremos que se viva una jornada democrática y que se desarrolle en paz. Lo mismo que sucedió hace dos años. Cuando tras perder la votación en el Senado, la 'marea verde' se desconcentró sin producir incidentes", concluyó. De acuerdo con las estimaciones y "poroteos" previos, la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo obtendría el jueves la media sanción sin mayores dificultades. La pregunta del millón, como en 2018, sigue siendo si obtendrá su sanción definitiva en la Cámara Alta.