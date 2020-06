A un año del histórico apagón que dejó sin luz al país, todavía no terminaron el informe técnico y las empresas no pagaron multas

A las 7:06:54 del domingo 16 de junio de 2019, y tras una sucesión de fallas registradas en unos pocos segundos, el país entero se quedó sin luz por más de 14 horas, tras quedar desconectado del Sistema Argentino de Interconexión (SADI), en un apagón que, por su magnitud, muchos denominaron como el más importante del Siglo. Un año más tarde, todavía no se terminó el informe sobre las fallas y las empresas energéticas todavía no pagaron un centavo de la millonaria multa que debían afrontar.

El apagón sacudió a todo el país, aunque también afectó a Uruguay, Brasil y Paraguay. Se estima que en total hubo alrededor de 50 millones de usuarios afectados. La novela comenzó en la lluviosa mañana del domingo 16 de junio - Día del Padre – de 2019, cuando minutos después de las siete de la mañana se produjo una serie de fallas que provocó el apagón más grande de la historia de la Argentina, extendido por más de 800 minutos.

La cronología que llevó al apagón histórico fue así

A las 7:06:24 hubo un cortocircuito en la línea de alta tensión que va de Colonia Elía a Belgrano, hubo un desenganche y caída de demanda. Es un evento “normal” que ocurre cientos de veces al año.

A las 7:06:25 hubo una desconexión automática de generación.

A las 26 se pierde sincronismo entre las generadoras Yacyretá y Salto Grande.

A las 7:06:30 se identifica que las distribuidoras energéticas no reaccionan de forma automática. Al mismo tiempo, se producen desenganches prematuros de la oferta eléctrica.

A las 7:06:53 el sistema queda fuera de rango operativo durante 23 segundos, donde parte de los generadores se desconectan por la actuación indebida de sus proteccione.s

A las 7:06:54 se producen los cortes totales en el Sistema Argentino de Interconexión, que provoca como resultado el apagón a nivel nacional.

¿Cuánto vale la verdad? El periodismo de calidad necesita de la ayuda de los lectores. Tu apoyo es fundamental. Tu contribución es super importante para nuestro futuro. Sumate

SIN SANCIONES NI MULTAS

Exactamente 12 meses después de aquel día que para muchos quedará en la memoria, todavía no culminó el informe final sobre la sucesión de fallas que desataron el mayor corte de luz de la historia reciente argentina, ni se aplicaron las sanciones correspondientes a las empresas implicadas, así como las compensaciones a todos los usuarios que se vieron afectados por el masivo corte.

Leé más | Efecto Insaurralde: alarma porque al menos seis funcionarios dieron positivo en las últimas horas

La falta de multas ocurre a pesar de que durante el año pasado, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) dispuso multas a más de 300 distribuidoras por montos más que bajos, apenas de 105,8 millones de pesos. Además, el ENRE apuntó a 12 empresas generadoras de electricidad por las fallas y a la firma Transener, por montos que ascendían a 205,2 millones de pesos, también muy bajo en comparación con el grave daño y las millonarias ganancias de las firmas. Sin embargo, ahora advierten que esas multas podrían variar.

En el medio, un hecho clave: el cambio de Gobierno. Las autoridades de la Secretaría de Energía que conduce Sergio Lanziani esperan el informe técnico que está siendo elaborado por la Facultad de Ingeniería de la UBA, que según el interventor del ENRE, Federico Basualdo, permitirá aplicar las sanciones, algo que, según habían detallado los ex funcionarios de la Secretaría de Energía durante el gobierno de Macri ese mismo 16 de junio, se produciría en cuestión de semanas.

El año pasado, al exponer ante la Comisión de Energía del Senado, el exsecretario de Energía, Gustavo Lopetegui, le apuntó a la transportadora de energía eléctrica Transener. Sostuvo que fue el “responsable primario” del apagón. Según publicó días atrás el diario La Nación, todo el proceso de multas y descargos se atrasó por dos razones: por un lado, por la intervención del ENRE dispuesta en la ley de Solidaridad Social; y por el otro, por la pandemia de coronavirus.

Leé más | La historia secreta de Los Simpson y Telefe: millones, el olvido de Matt Groening y la decisión que hoy lamenta El Trece

“EN 15 DÍAS VAMOS A SABER LO QUE PASÓ”

A horas de iniciado el apagón, Lopetegui brindó una conferencia de prensa donde prometió que en 15 días se sabría con exactitud qué era lo que había ocurrido. En aquella ocasión, admitió que no había una hipótesis certera de qué era lo que había ocurrido, y sostuvo que había “cero probabilidades” de que se repita una situación de estas características. En esa ocasión, además, afirmó que no descartaban ninguna hipótesis, aunque sostuvo que “un ciberataque no está dentro de las alternativas primarias que se están considerando”.