A un mes de blanquear su noviazgo, Carolina Losada y Luis Naidenoff confirmaron que se casan

En pocos meses, las vidas de Carolina Losada y Luis Naidenoff, senadores de la Nación por Juntos por el Cambio, cambiaron de forma drástica. A fines del año pasado, mientras la conductora y ex modelo transitaba sus primeros pasos en la política, decidió romper su relación el fotógrafo y productor audiovisual Luis María Vayo, con quien estuvo en pareja durante 17 años. Por esos días, el político formoseño todavía le hacía frente al dolor desencadenado por la trágica muerte de su esposa Cynthia Sonaridio, de 50 años, y de su hijo Joaquín, de 16, que murieron por una fuga de gas en junio de 2018.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Lo cierto es que la política fue el camino en común de la ex modelo y el político de la Unión Cívica Radical (UCR). La irrupción de Losada en el Senado y su nombramiento como vicepresidenta segunda de la Cámara alta en representación de Juntos por el Cambio fue demasiado para su vida amorosa que finalizó en noviembre de 2021. Tan solo un mes después, iniciaba una relación con Naidenoff. El flechazo había sido casi instantáneo.

Es que, según se sabría tiempo después, el senador fue el hombre en el que ella encontró refugio en ese nuevo mundo como senadora. Mientras muchos la miraban de reojo por entrar a la política a los 49 años tras una carrera en la televisión, sobre todo los allegados a Mauricio Macri, Martín Lousteau y Elisa Carrió, Naidenoff, de 55 años, vio algo en ella que lo deslumbró. Los encuentros dejaron de ser casuales para volverse cotidianos.

Más allá de actividades públicas, actos o proyectos, ambos mantenían largos encuentros en sus respectivos despachos. Del respeto profesional saltaron a la confianza y al cariño, y en poco tiempo, hubo amor. Lo que ellos creían una amistad era un profundo enamoramiento. Tal vez, Naidenoff intuía algo de eso y en una reunión con otros dirigentes, luego de que los elogiaran porque “hacían una buena pareja”, él dijo un poco en broma y un poco en serio: “Ella se va a casar conmigo pero todavía no lo sabe”. Ahora eso se hará realidad.

Casamiento antes de las elecciones

Anoche, los legisladores de Juntos por el Cambio confirmaron en TN que planean casarse, Lo dijeron en “W, Ver y Rever” y aunque solo llevan nueve meses de relación, afirmaron que están listos para dar un nuevo paso en la pareja. La primera en hablar sobre el tema fue Losada: “Estábamos hablando y me dijo que se quería casar. ‘Ah, bueno’, le dije yo”.

Y agregó: “‘¿Vos también te querés casar?’, me preguntó. Y le contesté que no me estaba preguntando a mí. ‘¿No te tenés que arrodillar para eso?’, le dije. Y él se rió, se arrodilló y me propuso casamiento. Claro que le dije que sí”. Y dijo sobre su noviazgo: “Se dio como se dan las cosas, naturalmente. Como cualquier persona que se enamora”. “Estamos bien, muy felices”.

Pero también dijo: “Creo que la situación es tan compleja que tampoco queremos mezclar y confundir un sentimiento muy sano y muy lindo para nosotros con algún tipo de especulación cuando la gente está tan golpeada. El mensaje quizás sea que hay que vivir con intensidad. Se siente de corazón y cuidamos este espacio”. Por su parte, Naidenoff eligió ser más breve: “Ya tenemos fecha”. Aunque no quiso dar precisiones sobre el día elegido.

Lo cierto es que las vidas personales de ambos tuvieron un giro increíble. Y a eso se le suman las expectativas que generan sus carreras en la política. Mientras él sigue cobrando más poder dentro de la alianza cambiemita, ella ya fue sondeada como posible precandidata a vicepresidenta tanto por Mauricio Macri como por Horacio Rodríguez Larreta y Gerardo Morales. Los números sorprendieron a todos por la amplia aceptación que tiene en la población. Así que no sería de extrañar que en 2023 secunde a uno de los precandidatos a presidente. ¿O irá por más?

Por ahora, Losada tiene la mente puesta en disfrutar del amor. Se sabe que antes de que todo saliera a la luz, la ex modelo rosarina le confirmó a su ex pareja que se había enamorado del senador. “Son una familia. Fueron muchos años juntos y vivieron de todo. Así que ella no iba a permitir que Luis se enterara que había empezado a salir con otra persona sin avisarle”, revelaron conocidos de la ex panelista de Intratables.

En tanto, Naidenoff acompaña a su hija Agustina, quien se salvó de no morir en el mismo incidente en el que fallecieron su madre y su hermano. La tragedia ocurrida en el invierno de 2018 fue en la casa de Formosa. La empleada doméstica que trabajaba en su casa de Formosa llamó a Naidenoff y le dio la peor noticia: había encontrado a su esposa y a su hijo muertos. Tras la autopsia, los médicos determinaron que fallecieron por inhalación de monóxido de carbono. Luego se descubrió que en el hogar del barrio San Francisco de los Naidenoff había una fuga de gas en la cocina.

Según la investigación, Sonaridio cayó en la cocina. Como la puerta de ese ambiente quedó abierta, el escape de monóxido de carbono alcanzó también el primer piso, donde se encontraba Joaquín. A las siete de la mañana, el adolescente se levantó, se puso el uniforme del colegio y revisó el WhatsApp, así constaba la última conexión. Al salir del cuarto, cayó desvanecido entre la puerta y el pasillo de la planta superior. Las dos mascotas de la familia también fueron halladas sin vida en aquel momento.

Pero la vida les dio una revancha a los integrantes de Juntos por el Cambio. El dolor va quedando en el olvido y ahora planean construir un hogar. En ese punto, él dijo: “Me pasaron muchas cosas, pero decidí no ser un pobre tipo en la vida y vivir plenamente para continuar con mi actividad". Ella en tanto, afirmó: "A él le ha tocado una situación muy dura, llega un momento en el que lo único que querés es ser feliz y no te importa qué diga el otro".