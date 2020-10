A un mes de la aparición del "diputeta" ¿qué estaba haciendo Gioja en ese momento?: "No estaba durmiendo"

La pandemia de coronavirus transformó la vida cotidiana de las personas: los jóvenes dejaron de ir al colegio, los runners tuvieron que abandonar las plazas por un tiempo, las tribunas en las canchas seguirán vacías y gran parte de los trabajadores tuvieron que acostumbrarse al home office.

Dentro de esta gran lista se encuentran los diputados y senadores de todo el país, que a raíz de la pandemia tuvieron que llevar a cabo sesiones virtuales durante el ultimo tiempo. Pero, claro está, hecha la ley, hecha la trampa, y el Zoom expuso a varios de los legisladores, demostrando que el teletrabajo puede ser más incómodo que el propio recinto. Hubo de todo, desde episodios eróticos hasta supuestas siestas, pasando por cómicos bloopers.

Por ejemplo, el sábado se cumplió un mes del episodio que protagonizó el ex diputado salteño del Frente de Todos, Juan Emilio Ameri, el 24 de septiembre, quien se convirtió en tendencia al ser atrapado durante la sesión dándole un beso en una de las tetas a su actual pareja.

Pero la vergüenza no distingue partidos políticos: el 19 de agosto, el senador Esteban Bullrich de Juntos por el Cambio puso una foto suya como fondo de pantalla de Zoom mientras se ausentaba del debate por la reforma judicial en las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia y Asuntos Penales.

Semanas antes, precisamente el 5 de agosto, Luis Juez fue parte de un verdadero papelón al momento de tener que votar si Diputados giraba al Senado el proyecto para que el gobierno dispusiera de la ampliación presupuestaria en el marco de la pandemia.

En aquella oportunidad, como le tocaba dar su voto y no respondía, Sergio Massa (presidente de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina) preguntó por él y como no respondía, ordenó abrir su micrófono: el diputado estaba dando una entrevista televisiva algo vehemente y jamás se enteró que era su turno. Quedó ausente. Se excusó diciendo que las sesiones virtuales “son una mentira”.

Pero existió un caso llamativo y que tuvo como protagonista a José Luis Gioja, presidente del PJ Nacional. Aquel 24 de septiembre, mientras que todo el país se mostraba indignado por la actitud de Ameri de besarle un pecho a su mujer, el diputado Gioja era el único en no advertir lo que estaba ocurriendo con su compañero. ¿La razón? Estaba inmóvil, con la cabeza hacia adelante, como si estuviera disfrutando una agradable siesta.

Mientras tanto, en otro cuadro de la pantalla Ameri exponía todo su cachondeo a la sesión virtual. Pero en defensa del ex gobernador de la Provincia de San Juan, su transmisión fue algo confusa. Situada arriba de la imagen del ex diputado Ameri, se lo pudo ver dirigiendo su mirada hacia un costado y no hacia la cámara. "¡Gioja está dormido!"; "Despierten a Gioja que se pierde lo de Ameli", fueron algunos de los comentarios en las redes.

Pero en una breve charla con BigBang, el presidente del PJ Nacional desmintió haber estado dormido en aquella oportunidad y aclaró que justo en ese momento. "No estaba durmiendo (risas) Estaba buscando unos papeles. Ténganme un poco de piedad, estaba mirando unos papeles", sostuvo, divertido y con buen humor el actual diputado nacional en un cruce de mensajes con este portal.