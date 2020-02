Aborto, el plan "mil días" y reforma judicial: los ejes del mensaje de Alberto el domingo ante el Congreso

El presidente Alberto Fernández inaugurará este domingo el período de sesiones ordinarias del Congreso. Ante la Asamblea Legislativa, tiene previsto anunciar los ejes de su primer año de gestión, hará un repaso de los primeros dos meses y medio en el poder y anunciará una serie de proyectos que serán debatidos por el Parlamento en 2020, entre los que se encuentran la despenalización y legalización del aborto, la reforma judicial y la creación del Consejo Económico y Social, que serán dos de los ejes centrales de su discurso.

La ceremonia de inauguración del período 138° de sesiones ordinarias se realizará este domingo y comenzará a las 11.30, con la llegada de Fernández al Congreso, quien asistirá acompañado por la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, los ministros y los jueces de la Corte Suprema, entre otros.

En el hilo fino del discurso trabajaban Cafiero junto al jefe de asesores, Julio Vitobello, y el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz. Según anticipó a BigBang una fuente cercana al presidente, Fernández tiene previsto hablar ante la Asamblea Legislativa cerca de una hora.

Hará un fuerte hincapié en la reforma judicial, pero en concreto le dedicará tiempo a hablar de los servicios de inteligencia: en diciembre el presidente anunció la intervención de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), donde fue designada Cristina Caamaño. Ahora anunciará una reforma "profunda, aguda y definitiva".

ABORTO Y EL PLAN MIL DÍAS

Ante el Congreso, el Presidente anunciará el envío del proyecto de despenalización y legalización del aborto. La intención del gobierno es que sea debatido y aprobado en el primer semestre del año. En 2018 el proyecto fue aprobado en Diputados y rechazado en el Senado. Ahora, en la Casa Rosada creen que tendrán los votos. En el texto trabaja, entre otras, la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra, una de las mujeres de mayor confianza del mandatario.

Por otro lado, Fernández tiene previsto anunciar el "plan mil días", un programa de asistencia que se debatirá junto al proyecto de legalización del aborto y que consiste en garantizar la asistencia del Estado para mujeres de bajos recursos desde el inicio del embarazo hasta los dos años de vida del niño. Una fuente detalló a BigBang que el tema formó parte de las conversaciones de Alberto con la cúpula de la Iglesia. Además, prevé un seguimiento en materia médica. Los valores de la asignación será menor al de una Asignación Universal por Hijo (AUH).

REFORMA JUDICIAL

Otro de los proyectos que anunciará el presidente es la reforma judicial. En la reforma, además de la ministra de Justicia, Marcela Losardo, intervienen el cada vez más poderoso Beliz, y la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia. Hablará, entre otros aspectos, de "transparentar e independizar" la selección de jueces.

De hecho, el presidente anticipó este viernes en declaraciones a Radio 10 que la reforma judicial incluirá el traspaso de un sector del Poder Judicial a la órbita de la Ciudad, pero también la revisión de designaciones en tribunales y juzgados

Una fuente adelantó además a BigBang que el presidente hará alusión a la reforma a las jubilaciones de privilegio que este jueves obtuvieron media sanción en Diputados y que fueron objetadas por la oposición y, principalmente, por jueces y fiscales. Insistirá, supo este este medio, con la delicada situación económica y social que atraviesa la Argentina para justificar el recorte a quienes cobran abultadas sumas en concepto de jubilación, como magistrados y diplomáticos.

Otra de las claves del discurso de Alberto este domingo será la economía. En el Gobierno, cuentan a BigBang, hay quienes piensan que el discurso del presidente debe ser duro con la gestión de Macri e insistir en cada palabra con la compleja situación que atraviesa el país, mientras que otra “ala” piensa que esa estrategia podría ser perjudicial a futuro. Sin ir más lejos, a Cambiemos no le funcionó la repetición hasta el cansancio de la “pesada herencia”.

"Sin énfasis en los nombres, Alberto va a hacer una descripción de la situación económica y social", le dijo a este medio una fuente cercana al presidente. "Si no es entre todos no salimos adelante", será uno de los ejes del mensaje.

Otro de los aspectos que mencionará el presidente es la cuestión social y económica: anunciará la creación del Consejo Económico y Social, que finalmente no estará presidido por Roberto Lavagna. El ex ministro de Economía esta semana aseguró incluso que le desaconsejó a Fernández la creación de ese órgano. Todavía no se sabe quién podría presidirlo, pero por lo bajo descartaban alguien con perfil académico o un economista como Carlos Melconian.

También anunciará la creación del Consejo que comenzará a discutir la reforma de la fórmula previsional, que fue suspendida en la ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva aprobada en diciembre. El plan es que antes de septiembre se pueda tratar en el Congreso.

Por último, Alberto podría dedicarle un amplio tramo de su discurso a las negociaciones con el Fondo Monetario por la deuda. Si bien evitará dar precisiones y detalles sobre los diálogos entre el FMI y el gobierno, sí se espera algún mensaje “optimista” respecto al último comunicado del organismo, que tras su paso por Argentina la semana pasada señaló que la deuda no era sostenible e instaba a los bonistas privados a acceder a una “quita considerable”.