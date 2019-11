Acorralado por la denuncia por abuso de su sobrina, Alperovich pidió licencia en el Senado

En cuestión de horas, José Jorge Alperovich cambió de opinión y pidió licencia en su cargo como senador nacional por Tucumán a raíz de la denuncia por “violación” que le realizó su sobrina en los Tribunales penales de Tucumán como en Buenos Aires, en la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres (UFEM), dado que los abusos ocurrieron en las dos jurisdicciones.

A través de una carta dirigida a la vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, presidenta del Senado, el ex gobernador de Tucumpanprecisó que exige que se le conceda la licencia en su puesto “a fin de dedicar mi esfuerzo y mi tiempo a desbaratar la infamia, aclarar la verdad y reparar mi honor”. La misma, según aclaró, será mientras duren las investigaciones judiciales tanto en su provincia como en la Capital Federal.

En su descargo, Alperovich sostiene que “la imputación es absolutamente falsa, lo cual demostraré, a la corta o a la larga, ante la Justicia". El senador nacional por Tucumán fue denunciado por una sobrina que aseguró haber sido víctima de violación por parte del ex mandatario provincial, quien negó esta acusación "enfáticamente".

La denuncia por violación en contra del legislador y tres veces gobernador de Tucumán fue presentada en los tribunales de esa provincia y en la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres (UFEM), en Buenos Aires. La joven, de 29 años, a través de una carta abierta publicada por el diario La Gaceta, de Tucumán, contó los abusos que sufrió de parte de Alperovich.

Según contó, en 2017 empezó a trabajar con su tío para la campaña provincial, y solo seis días después ocurrió el primer abuso. "No quería que me besara. Lo hacía igual. No quería que me manoseara. Lo hacía igual. No quería que me penetrara. Lo hacía igual. Inmovilizada y paralizada, mirando las habitaciones, esperando que todo termine, que el tiempo corra", contó conmovida.

He tomado conocimiento por los medios de las denuncias radicadas por Florencia León .

Al respecto, deseo negar enfáticamente los hechos que denuncia. Cuento con numerosas pruebas y testigos que demuestran mi inocencia y la verdad. — José Alperovich (@JAlperovichOk) November 22, 2019

En el marco de la causa judicial, la joven también pidió que se impida al senador nacional salir del país. Alperovich, quien se encuentraba con su familia en Miami, Estados Unidos, formuló un descargo a través de su cuenta de Twitter, y le restó veracidad al relato de su sobrina.

"He tomado conocimiento por los medios de las denuncias radicadas por Florencia León. Al respecto, deseo negar enfáticamente los hechos que denuncia. Cuento con numerosas pruebas y testigos que demuestran mi inocencia y la verdad", escribió el legislador.

Alperovich manifestó que "Todos saben quién soy. Llevo años desarrollando una honorable actuación pública, sin cuestionamientos algunos"."Pues enfrentaré este embate con la esperanza de que la justicia ponga las cosas en su lugar y se demuestre quién es quién y queden al descubierto los oscuros designios que guían el accionar de la denunciante", afirmó.