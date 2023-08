Activó Sergio Tomás: del alto guiso por el "milagro" en la Ciudad, al baile en LN+

Huele a clima electoral en toda Argentina. Sergio Massa tiene muy pocos días antes de que lleguen las PASO para recorrer, hablar y gestionar las últimas puntadas de lo que será un larguísimo paño que se extenderá de norte a sur de nuestro país en las elecciones presidenciales. Más largo será el trecho si el electorado decide llegar al ballotage el 19 de noviembre.

Es por eso que durante el fin de semana, el ministro de Economía y precandidato a presidente por Unión por la Patria se juntó con vecinos y vecinas, se mostró muy cercano a referentes de la Economía Popular y hasta se sentó para ser “cocinado a preguntas” por los periodistas de La Nación +.

Sergio Tomás en Ciudad Oculta

Las calles de tierra del barrio se llenaron de madres, niños y niñas que esperaban expectantes la salida de Sergio Massa del centro vecinal "Los chiquitos con amor". Claro que la militancia no faltó y los dirigentes tampoco: estuvieron junto a Sergio Tomás, Leandro Santoro, Andrés Larroque y Paula Penacca que se veían atentos a la escucha de los vecinos.

Los reclamos que más sonaban eran la poca accesibilidad al barrio en días de lluvia y el sentimiento de estar a la vera de nadie, en el abandono total por parte del Gobierno de la Ciudad. Massa contó a BigBang que este era el mayor reclamo: “Sienten un enorme abandono y una enorme discriminación por parte del Gobierno de la Ciudad”. “Tienen una doble vara: un norte atendido con servicios y un sur de la ciudad abandonada”, agregó.

Algunos de los vecinos de “la Oculta” tuvieron la chance de comer un guiso de lentejas en el comedor del dirigente político Pitu Salvatierra—que lo había comprometido en vivo en “Duro de Domar”— y al final del almuerzo fue tajante con una promesa de Gobierno: “Me llevo una tarea para poner en la lista de campaña, pero sobre todo para poner en acción de gobierno, que es qué vamos a hacer -además de luchas contra el narcotráfico- qué vamos a hacer con los pibes que son víctimas de la droga. Necesitamos un Estado que a todas esas mamás y a todos esos pibes no solamente les dé la oportunidad de recuperarse sino que además les piense un diseño de salida”.

Sergio Tomás junto a la Economía Popular

Desde la pandemia por coronavirus, los sectores de la economía popular vienen decayendo en cuanto al alcance de sus salarios, pero viene creciendo desde la organización de las mujeres y hombres que lo integran. Después del famoso guiso en el barrio, Massa presenció un evento en el club Ferro, en CABA.

Con bombos y platillos anunció: “No vamos a esperar al 10 de diciembre para poner en marcha el monotributo productivo. A fin de agosto lo vamos a poner en marcha en un gran trabajo con todos los movimientos sociales, con un DNU”.

Así logra uno de los cometidos que Alberto Fernández no pudo firmar: “Tenemos que hacer es darle a ese trabajador el derecho a una obra social, un seguro de riesgo de trabajo, aporte jubilatorio, porque tenemos que visibilizar para ponerlos en el circuito formal de la economía".

Reconoció en unas cuantas palabras las falencias del Estado nacional para con los y las trabajadoras: “La decisión de trabajadores de salir a ganarse el mango, salir a buscar de una forma u otra mecanismos de supervivencia, porque el Estado perdió su capacidad de contenerlos y abrazarlos".

Del otro lado, Emilio Pérsico del Movimiento Evita estaba listo para abrazarlo, agradecer y reconocer la quimérica tarea que tiene por delante: “Gracias por haber agarrado esa papa caliente, hacerse cargo en los momentos más difíciles de resolver los problemas de este país”.

Sergio Tomás con sus adversarios de LN+

Entrando la noche el candidato de Unión por la Patria no dejó ni una sola pregunta sin responder a los periodistas de “Comunidad de Negocios” de La Nación +. El titular del diario de este lunes se regodeaba en los dichos sobre Cristina Fernández de Kirchner: “Massa no indultará a Cristina”, se leía. Sin embargo dejó entrever sus razones.

“Lo primero que creo es que Cristina quiere Justicia, no un indulto. No necesita un indulto de nadie”, expresó con tono áspero Massa, que también salió a explicar sus conexiones con La Cámpora y haciendo un paralelismo con la oposición dijo que ahora estaba más unido que nunca haciendo hincapié en lo que para él, es realmente lo importante: “Yo no estoy de acuerdo con eso, que dicen que Argentina es un país de mierda y que es un país fracasado, me parece que eso es destruir la autoestima pensando que todo lo que está fuera es mejor, y yo soy de los que cree que todo lo que está acá, con errores y virtudes, pero que todo lo que tenemos los argentinos es lo mejor, y en todo caso nuestro desafío está en construir un proyecto de país que lo ponga en valor”.

No estoy de acuerdo con los que dicen que la Argentina es un país de mierda y fracasado"

Al momento de analizar la deuda con el Fondo Monetario Internacional se puso en debate la falta de dólares. En ese momento, el “Superministro del peronismo” advirtió que: “La falta de dólares por una sequía, que es la peor de la historia y por un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que le ancló a la Argentina la posibilidad de tener crédito externo. Nosotros tenemos 45.000 millones de dólares de deuda que se tomaron en un minuto y medio para financiar fuga de capitales que no quedaron ni en universidades, ni en escuelas, ni en rutas, ni en hospitales”. Además aclaró: “Yo escucho hablar esto de eliminar el cepo, pero el cepo lo puso Macri”.

Y, hablando de Macri y la deuda, se puso en juego el bastión de la campaña de Massa: no volver al pasado. Así, le “tiró un palito” a Bullrich: “Se habla del ajuste, del recorte, de la eliminación de subsidios y una de las cosas que proponen -en la oposición- es esto de reestructurar el PAMI y cortar con esto de los medicamentos. El 20% del gasto de los jubilados son medicamentos, lo que quieren recortar es el 20% del poder de compra de los jubilados. Es muy preocupante”.

Lo que más se le critica a Sergio Massa desde el chicaneo político es la capacidad para sostener sus relaciones de antaño con personas que ahora son de su máxima rivalidad política como Cristian Ritondo o el mismísimo Emilio Monzó de los que habló sin tapujos: “Ellos están en otros espacios y puedo comer un asado y jugar al truco con alguien que piensa distinto, que hace política en otro espacio y me parece que eso debe ser sano y debe ser bien visto, no mal visto”.