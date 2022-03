Acuerdo con el FMI: qué votará hoy el Senado y qué legisladores apoyarán la discusión

El Senado se encamina a sancionar este jueves el proyecto de ley que autoriza al Gobierno a cerrar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para el refinanciamiento de la deuda de más de USD 44.0500 millones de dólares contraída en 2018 por el gobierno de Mauricio Macri.

La sesión para discutir la norma, que ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados, fue convocada para este jueves a las 14 a través de un decreto firmado por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Se espera que, aun cuando la sesión es posible que se extienda hasta altas horas de la noche, se apruebe con el apoyo del bloque de senadores de Juntos por el Cambio (JxC) mientras que los que integran el Frente de Todo (FdT) en su mayoría apoyarán el proyecto que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados. Aún así, se estima que 11 legisladores del oficialismo votarán en contra del proyecto en concordancia con la postura de la Vicepresidenta.

El interbloque de Juntos por el Cambio que conduce Alfredo Cornejo, comunicó que su espacio aportará los números necesarios para el quórum requerido en la apertura de la sesión.

De acuerdo al reglamento interno del Senado, la iniciativa que recibió el martes dictamen favorable unánime en la comisión de Presupuesto recién podía ser llevada al recinto la semana próxima, cuando está previsto el primer vencimiento de uno de los pagos que debe hacerse al FMI.

Por eso mismo, los senadores de la oposición se reunieron durante media hora y resolvieron luego de las breves exposiciones de Martín Lousteau, Alfredo De Angeli, Humberto Schiavoni y Cornejo, habilitar el debate sobre tablas y coincidieron en la importancia de que Argentina "no entre en default" con el organismo internacional.

La decisión de no confirmar la presencia en la sesión por parte de JxC tiene que ver, tal y como contó este medio, con una postura del bloque de no “ir detrás del oficialismo” en el sentido de que no cambiarán su funcionamiento interno como coalición por la necesidad del Gobierno de confirmar la sesión.

Las posturas antes de la votación

De está forma, el Senado (de no haber cambios) aprobará la habilitación para que la administración del presidente Alberto Fernández rubrique un acuerdo con el FMI para un préstamo de USD 44.500 millones con el que rolleará la deuda que contrajo Macri, es decir pagará los vencimientos con un nuevo préstamo que habrá que costear más adelante.

Una de las cuestiones que también será clave en la sesión de hoy será el contenido de cada uno de los discursos de los senadores. Nadie quiere que se repita lo que sucedió con Máximo Kirchner en Diputados por el Presupuesto 2022. De ahí que se supone que los legisladores que responden a la vicepresidenta tengan intervenciones “controladas” aunque todavía no fue confirmado.

El martes, la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara alta que preside el senador del FdT por La Rioja, Ricardo Guerra, consiguió firmar dictamen unánime de sus 17 integrantes en favor del proyecto de ley que fue sancionado por Diputados la semana pasada. Solo dos senadores del FdT, la bonaerense Juliana Di Tulio y la santacruceña Ana María Ianni, suscribieron el texto en disidencia.

Entre los senadores que apoyaron el dictamen se encuentran los oficialistas Guerra, Edgardo Kueider (Entre Ríos), María Teresa González (Formosa), Antonio Rodas (Chaco), Maurice Closs (Misiones), Marcelo Lewandowski (Santa Fe), Carlos Linares (Chubut) y Flavio Fama (Catamarca), así como uno de sus aliados, Alberto Weretilneck, de Juntos Somos Río Negro.