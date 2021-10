Acuerdo para garantizar el congelamiento de precios: "El acompañamiento de los gobernadores fue pleno"

Tras una reunión que el presidente Alberto Fernández encabezó con 20 gobernadores, el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti brindó una conferencia de prensa para anunciar que hubo un acuerdo para garantizar el congelamiento de precios en las provincias. Los únicos ausentes fueron el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta y el gobernador mendocino, Rodolfo Suárez, que tenía un problema de salud.



“El acompañamiento de los gobernadores fue pleno”, aseguró Feletti, junto a Silvina Batakis, secretaria de Provincias y los gobernadores de la provincia de Buenos Aires y Entre Ríos respectivamente, Axel Kicillof y Gustavo Bordet. El objetivo entre Fernández y los mandatarios provinciales fue que se cumplan las medidas del Gobierno Nacional para contener la suba de precios de más de 1400 productos durante 90 días.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

En la conferencia, Feletti aseguró: “La fijación de precios por 90 días es transitoria. Por eso, tanto el Gobierno como los gobernadores coincidieron en la necesidad de construir un gran acuerdo para contar con una canasta alimentaria amplia, regulada y de acceso masivo”. Y finalizó: “El consumo de los argentinos no puede estar sujeto a las tensiones de precios”.

El encuentro comenzó a las 15.30 y estuvo encabezada por el presidente de la Nación. También estuvieron el jefe de Gabinete, Juan Manzur; el ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro; Axel Kiciloff (Buenos Aires), Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Gildo Insfrán (Formosa), Sergio Ziliotto (La Pampa), Ricardo Quintela (La Rioja), Alicia Kirchner (Santa Cruz), Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y Osvaldo Jaldo (Tucumán). Otros aguardaban para participar en forma virtual: Omar Perotti (Santa Fe), Jorge Capitanich (Chaco), Gerardo Morales (Jujuy), Omar Gutiérrez (Neuquén), Arabela Carreras (Río Negro), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Mariano Arcioni (Chubut), Gustavo Sáenz (Salta), Oscar Herrera Ahuad (Misiones) y Gustavo Valdés (Corrientes).

En la reunión llamado “Comercio Justo y Precios Accesibles”, y organizada por De Pedro, Feletti explicó: “Los aumentos de precios castigan con dureza los ingresos de los argentinos y argentinas, poniendo en riesgo al mismo tiempo la continuidad del crecimiento económico. Si los ingresos de nuestro pueblo se deterioran, el consumo, la producción, la inversión, el empleo y la rentabilidad de nuestras pymes se debilita”.

Y completó: “Por eso, es momento de cuidar entre todos y todas, la recuperación económica, priorizando a los que más padecieron este tiempo tan difícil que nos tocó atravesar. Es momento de acompañar las medidas adoptadas por el gobierno nacional para retrotraer los aumentos de precios al 1 de octubre, y establecer hasta el día 7 de enero de 2022, la fijación temporal de precios máximos de venta al consumidor final, para todos los productores, comercializadores y distribuidores de los productos indicados”.

Por su parte, el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) y de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL), Daniel Funes de Rioja aseguró sobre la medida del gobierno: "Estamos absolutamente en contra del control de precios. Durante mucho tiempo sugerimos buscar acuerdos. Los productos alcanzados no son de canasta básica. Soy dialoguista y hay que buscar caminos de solución, esto no se arregla a los gritos. Seguimos en una postura de decir 'este no es el camino'. Esto conspira contra la libertad de producción, contra la generación de empleos y empresas. Esta medida es anti empresa".