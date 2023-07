Aerolíneas Argentinas y los números de la aerolínea de bandera: cuánto aporta el Estado

La celebración del 15° aniversario de la reestatización de Aerolíneas Argentinas que se realizó el lunes con un acto en el que estuvieron la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, y el ministro de Economía, Sergio Massa, dejó una estadística que envalentona la gestión estatal. El presidente de la compañía, Pablo Ceriani, reflejó que la firma va camino al déficit cero, en el marco de que los aportes del Tesoro Nacional que recibieron durante 2023 correspondían a gastos que se realizaron en 2022.

La revelacion la hizo Massa cuando tomó la palabra. "Este año el Tesoro le transfirió cero a Aerolíneas Argentinas, lo que se pagó fueron los saldos pendientes del 2022", explicó el ministro. "Durante la gestión 2015-2019, los eficientes que nos enseñan cómo administrar el Estado le pasaban 300 millones de dólares a Aerolíneas, vendían simuladores, disminuían servicio, apagaban conexiones y canibalizaban la competencia", agregó.

Estas palabras fueron refrendadas por Ceriani, quien aseguró que 2022 finalizó con "la pérdida más baja desde la estatización". Durante las palabras que brindó el directivo, repasó el balance de la empresa en los últimos años y los comparó con la gestión de Mauricio Macri presidente. En 2022 el pasivo fue US$ 247 millones, mientras que en 2018 había sido de US$ 552 millones y en 2019 de US$ 667 millones.

En el año en el cual explotó el Covid-19, el balance fue aún peor. Los datos de 2020, con las fronteras cerradas y el confinamiento masivo de la población, marcaron una cifra peor que la anterior, ya que alcanzó los US$ 654 millones. "La revolución de los aviones de Macri fue para la aviación peor que la pandemia", celebró el funcionario.

Justamente ayer, Ceriani fue calificado por Fernández de Kirchner como uno de los "funcionarios que funciona", en referencia a la crítica que había hecho durante un discurso en 2020. Es que el referente no se había achicado durante las palabras que brindó y había atacado directamente a los argumentos privatizadores de algunos sectores de la oposición.

"Uno de los caballitos de batalla de la oposición es cerrar Aerolíneas. Sin Aerolíneas el Tesoro tendría menos recursos y dejaría desconectadas a las provincias. De los 39 destinos que volamos, en 21 es la única que vuela. De las 46 rutas que vuela sin pasar por Buenos Aires, 40 las vuela solo Aerolíneas", explicó durante sus palabras.

El camino hacia el déficit cero de la firma no parece una utopía en el marco de los resultados que expuso Ceriani durante el acto. "Este año el Tesoro le giró a Aerolíneas 6.000 millones de pesos, que habían quedado del presupuesto 2022", reconoció el presidente de la empresa estatal. Según informó Ámbito, la compañía sostiene sus gastos regulares a partir de la venta de pasajes, aunque no los gastos de capital necesarios para sostener una aerolínea de bandera en un país tan extenso como la Argentina.

Es por eso que desde la firma aseguraron que tienen planes para financiarse de forma privada "como hace YPF", aunque también evalúan realizar "asociaciones público – privadas" apuntados hacia temas puntuales donde se requiera el dinero.

En el marco de una avanzada que busca debilitar al funcionamiento estatal en relación a la actividad privada, las afirmaciones de Ceriani son agua en el desierto. Mientras que precandidatos como Patricia Bullrich y Javier Milei toman a la aerolínea de bandera como una generadora de pérdidas constantes, las estadísticas contradicen esta caracterización.

"Es paradójico, porque gobernadores e intendentes opositores nos piden más vuelos, no menos", precisó Ceriani. Una afirmación que aleja a los fantasmas de hace 30 años.