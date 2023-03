Agustín Rossi en BigBang: "La oposición no puede hablar como si hubiese nacido de un repollo"

Mientras prepara un video para las redes que será enviado a la provincia de Mendoza. Agustín Rossi recibe un llamado y se retira unos momentos de su despacho. Ubicado en el ángulo de Paseo Colón y el Paseo de la Rábida, se ve Puerto Madero. En la pared que mira hacia el Centro Cultural Kirchner tiene colgada un cuadro con la imagen de Alberto Fernández con la banda presidencial y el bastón en el Congreso el 10 de diciembre de 2015.

Confiado de haber llegado a la jefatura de Gabinete de Ministros luego de un largo recorrido como militante, político y en la gestión pública se muestra satisfecho por el plan implementado en la lucha contra el narcotráfico en Rosario. En una biblioteca se destaca una foto compartida entre el Presidente y la Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner el día de su primer discurso ante la Asamblea Legislativa en los albores de un gobierno que hoy no fue lo que hubiese querido ser.

La inflación y los salarios son los temas que más lo preocupan y la autocrítica no está ausente. Deja en claro la herencia recibida con una inflación del 54% y las plagas que le está tocando enfrentar: Pandemia, Guerra y Sequía. Además, una oposición que bloquea el Congreso y no permite avanzar en Leyes redistributivas como la renta inesperada. Expresa un fuerte respaldo a Sergio Massa y la confirmación de próximas medidas económicas. Descarta la posibilidad de la suma fija y rescata el llamado al Consejo del Salario.

En un par de estantes en el sector opuesto hay imágenes de su familia, la primera con su esposa. Detrás otras con sus hijos y luego otra con su nieto más pequeño que vive en Estados Unidos y a quien conoció unos días antes de asumir como Jefe de Gabinete, el 15 de febrero pasado.

Rossi imagina una campaña política de oficialismo contra oficialismo, con las acciones de cada uno en los últimos ocho años de historia. Señala que Horacio Rodríguez Larreta no puede resolver lo que antes provocó con Mauricio Macri. Su espejo le da algunos temas solucionados como el desempleo y un pedido de cuatro años más de confianza.

Su despacho se completa con portarretratos que devuelven fotos junto a Néstor Kirchner y a Cristina en su época de jefe del bloque de Diputados del Frente para la Victoria. Pinturas cubistas de Pettorutti visten un par de espacios.

Para Rossi la Vicepresidenta está proscripta y entiende que si no hay candidatos por consenso que haya PASO. Cree que es un error tratar de sintetizar quien los sintetiza, tratando de imponer un nombre por sobre todos los otros. Acomoda el escritorio dejando solamente el mate y un par de teléfonos, pregunta si filmaremos la entrevista completa y al escuchar la respuesta afirmativa se pone el traje. Así recibe a BigBang.

-Se cumple un mes de gestión, que pareciera que es un poco más. El tema de Rosario, inflación, la situación de Edesur. Usted tuvo participación importante por lo menos en la situación del narcotráfico. ¿Se imaginaba esta situación así o lo pensaba más descansado (se sonríe)?

Uno sabe que es un lugar de muchísima responsabilidad la Jefatura de Gabinete. Todo lo que significa desde el punto de vista político, institucional y administrativo. Yo llegué a este lugar con todo un recorrido previo con 40 años de militancia política y los últimos 20 en los lugares de decisión más importantes.

Soy un rosarino que tiene responsabilidades institucionales e intenté coordinar todos los esfuerzos para que las cosas se empiecen a encaminar y creo que se logró mucho. Transmitimos el compromiso inclaudicable del gobierno nacional contra el crimen organizado. En 15 días, el 50% del tiempo transcurrido, habilitamos la UIF en Rosario, fortalecimos con 400 hombres y mujeres más las fuerzas federales, hoy son 1.400. Se colocó un responsable político que es el jefe de gabinete del ministerio de Seguridad, que articula con la gobernación y la intendencia de Rosario. Se impulsó junto con el presidente del bloque de Diputados Germán Martínez y nuestros diputados el tratamiento de la Ley de Fortalecimiento del Sistema Federal Penal, que ya obtuvo despacho en conjunto de las comisiones de Legislación penal y Justicia. Seguramente en la primera sesión que tengamos del Senado estará en el tratamiento pliegos de jueces y fiscales destinados a la ciudad de Rosario. Estaremos enviando para la misma época algunos que están pendientes de envío y que están en el ámbito del Poder Ejecutivo. Se firmó un convenio a iniciativa del ministerio del Interior con Santa Fe para el uso de una aplicación para identificación facial. Es el primer convenio con una provincia y en ese mismo acto se transfirieron fondos para que Rosario compre 600 cámaras de alta definición. El día 28 de este mes se inaugurará un nuevo edificio de la Policía Federal en Rosario.

Estamos tratando de fortalecer más la participación del Ejército Argentino. Su cuerpo de ingenieros va a trabajar en conjunto con la municipalidad de Rosario y el ministerio de Desarrollo Social de la Nación urbanizando barrios populares. Haciendo tareas que tengan que ver exclusivamente con eso, apertura de calles. Ayer fue personal del Cuerpo de Ingenieros y estuvo viendo distintos lugares donde la municipalidad necesita aumentar el ritmo de los trabajados que vienen haciendo las empresas privadas. Diseñamos un paquete de medidas que se fueron concretando y hoy vernos claramente el camino.

-¿Cómo visualiza las objeciones de algunos sectores que plantean que había recursos suficientes en la ciudad para resolver la urbanización? ¿Que no se mira gratamente la presencia de fuerzas militares trabajando allí?

Mi experiencia me indica que en todo lugar de la Argentina; y Rosario no va a ser la excepción, se mira con mucha empatía la presencia de fuerzas militares haciendo tareas de apoyo a la comunidad. El Ejército tiene misiones principales y secundarias. La misión principal es garantizar la defensa del territorio y tiene misiones subsidiarias como el apoyo a la comunidad. Hoy se está realizando en La Plata, en un convenio con la Provincia de Buenos Aires en el Barrio Los Hornos y van a ir a Rosario a hacer esta tarea. No van a suplantar a alguien, van a complementar. El intendente Pablo Javkin expresó que hay tareas que no están incluidas en un determinado pliego de licitación, hay llamados a licitación que terminan estando vacantes o caducos. Entonces todo lo que falta de aquí a fin de año, iniciar un nuevo proceso se pierde muchísimo tiempo. Mediante un convenio interadministrativo e interagencial se puede producir lo que acabo de decir.

-La Portavoz Gabriela Cerruti dijo que el índice de febrero del 6,6% es malísimo. Hay algún rumor que efectivamente estaría preparando medidas económicas el ministro Sergio Massa con su gabinete. ¿Qué se puede esperar en los próximos días y en los próximos meses de lo que está viviendo el Pueblo? Algo a lo que usted nunca le es ajeno.

El ministro de Economía asumió en un momento difícil para la economía argentina. Con una fuerte expectativa devaluatoria, enfrentando distintos intentos de corridas bancarias, financieras, cambiarias. El año pasado fue tratando de ordenar el proceso económico para fortalecer reservas, se aplicaron medidas creativas como las dos versiones del dólar soja, se cumplieron las metas del FMI. Los tres últimos meses del año pasado marcaron un sendero hacia la baja de la inflación que permitía recuperar el poder adquisitivo del salario, no fue así enero y febrero claramente.

No quiero que suene a excusas, pero el año pasado la guerra significó una pérdida de u$s 5.000 millones que no estaban establecidos al principio de año. La sequía nos va a restar entre 12 mil y 15 mil millones de dólares en la balanza exportable. En ese marco se mueve el ministro de Economía, yo creo que está haciendo un excelente trabajo. Seguramente estará viendo las distintas alternativas, estudiando las diferentes posibilidades y las dará a conocer cuando tenga tomadas las decisiones correspondientes.

Recibimos el país con una alta inflación del 54%. Después sumamos alta inflación más Pandemia más Guerra más sequía y es un escenario complejo. Tenemos que resolverlo, tenemos que mejorarlo claramente. Política de precios y de ingresos son los temas que tiene pendiente la economía argentina.

-El salario promedio de los trabajadores de $ 163.000 está por debajo del mínimo que es de $ 165.000 y una discusión que había dentro del Frente de Todos de la que usted también formó parte y que tenía que ver con su apoyo a la suma fija. Hasta ahora el presidente Alberto Fernández dijo que no es necesaria, al igual que Kelly Olmos (ministra de Trabajo) y Victoria Tolosa Paz (ministra de Desarrollo Social). ¿Cuál es su postura y cuál es la posibilidad como piden desde otros sectores del Frente de Todos de recuperar de un zarpazo el poder adquisitivo?

Mi postura hoy es la postura del gobierno cómo se imaginará. ¿Cuál es el panorama hoy de nuestra economía ante un viaje acelerado de la inflación? Hay que diferenciar pues los trabajadores registrados tienen herramientas para defenderse que son las paritarias que empatan, gana o pierden pero por muy poco. Los jubilados de la mínima independientemente de todo el índice de movilidad han tenido suplementos con los bonos que les han permitido también estar peleando con mayores herramientas al proceso inflacionario. Tenemos la complejidad de la economía informal que es el 40% que no se encuentran con las herramientas propias que tienen los trabajadores registrados. Ayer salió la convocatoria al Consejo del Salario Mínimo y esperamos tener respuesta rápidamente. Eso también genera un impacto positivo.

-Existen pocas empresas monopólicas y manejan toda la cadena alimenticia. Antes el gobierno del Frente para la Victoria y hoy el del Frente de Todos proponen negociar con esas empresas dejando de lado a los comercios de cercanía.

Eso es así. Es más difícil lograr los acuerdos con los comercios de cercanía, desde el punto de vista logístico, tenemos que tratar de ir en ese sentido. Cuando se cumplen en los supermercados el programa de precios justos tiene impacto en el comercio de barrio porque busca nivelar. Claramente es toda una problemática la concentración económica en la Argentina que viene de los `90 y debemos encontrar el espacio y el tiempo para incentivar procesos de desconcentración económica. Entre los factores que enumeré del momento inflacionario es la toma excesiva de ganancias por parte de las empresas, esto es así. Y hay que decirlo y sobre eso buscamos las condiciones para que no termine perjudicando al conjunto de los argentinos.

-El impuesto a las grandes fortunas se aplicó…

No se ha tratado el Proyecto de Renta Inesperada (enviado a Sesiones Extraordinarias por el Presidente) que esperemos que en algún momento se pueda llegar a evaluar. Lamentablemente nos encontramos con una oposición que desde el punto de vista parlamentario ha tomado una actitud inédita. ”Voy a bloquear el funcionamiento del Congreso, mientras ustedes sigan adelante con el proceso de Juicio Político a la Corte”, es lo que dice. Pero eso está previsto dentro de la Constitución y tiene una reglamentación en diputados. Además, la comisión de Juicio Político no se ha apartado un ápice del reglamento que tiene establecido. Esto es distinto de no dar quórum que es una herramienta parlamentaria. Ese es un tema que tenemos y que yo creo que lleva a la oposición a un callejón sin salida. Lo que terminó pasando cuando nuestro bloque rompió con acuerdos y con alianzas y se pudo sancionar la moratoria previsional que va a beneficiar a de 800.000 personas como queda parada la oposición.

Por otro lado, la oposición no puede hablar como si hubiesen nacido de un repollo. El otro día escuchaba a uno de sus candidatos: “Yo me comprometo a bajar la inflación”. ¿Por qué no la bajaste cuando fuiste gobierno junto con Mauricio Macri? La dejaste en un 54%. Nosotros desde ahí arrancamos, no es que llegamos de 0 a 100, llegamos desde el 54%. Está bien, no la bajamos. Entonces, la pregunta que a cualquier argentino se le va a ocurrir en cualquier momento es: ¿vos fuiste gobierno, no el siglo pasado, no en 1.800, fuiste gobierno hace tres años y dejaste la inflación en el 54%? ¿Porqué tenemos que creerte ahora que lo que no hiciste hace tres años atrás lo vas a hacer ahora? Tomaron la deuda de u$s 45.000 millones, dejaron el país con el 54% de inflación y el 12% de desempleo. Cambiemos dejó el gobierno con tres años de recesión 2016, 2018 y 2019. Nosotros tuvimos que empezar desde ahí a pesar de la Pandemia, de la guerra y de la sequía y resolver cada uno de los temas. Es cierto que algunos tenemos resueltos y otros no. Ahora, yo estoy convencido: yo, Agustín Rossi, ciudadano argentino, es que los que generaron los problemas no los van a resolver cuatro años después. En todo caso, nosotros que resolvimos una parte de los problemas que se generaron entre el 2015 y el 2019 podemos pedirles a los argentinos que nos tengan confianza, que nos acompañen cuatro años más porque, así como en estos cuatro años resolvimos algunos en los próximo cuatro años vamos a resolver todos.





-¿Cómo se afronta más allá del discurso? ¿Cuál es el horizonte que se le ofrece al elector? Pasado el lapso de las discusiones internas sobrevendrán las elecciones.

Yo creo que no va ser una elección típica entre oficialismo y oposición. En 2015 decía legítimamente Macri: “Denme la oportunidad de gobernar que no lo hice nunca”. Ya gobernaron y la dejaron a Argentina mucho peor de lo que la encontraron. Yo creo que nuestro espacio político se tiene que posicionar y plantear que esto es un debate entre el oficialismo que gobernó entre el 2015 y el 2019 y nosotros que estamos gobernando entre el 2019 y el 2023. Discutir desde ese lugar, porque sino pareciese que no tienen ninguna responsabilidad. Hay narcotráfico en Rosario, ¿vos que hiciste durante los cuatro años como Presidente? O durante los cuatro años se suprimió. ¿Nosotros empezamos el 10 de diciembre del 2019 sin narcotráfico en Rosario? No, es mentira.

-¿Hablando de debate y de Juicio Político, pareciera que hay temas que son tabú para algunos sectores de la oposición? ¿El tema de Lago Escondido es uno de ellos?

Lo de Lago escondido es una vergüenza institucional. Que aparezcan funcionarios judiciales, jueces y camaristas, directivos jerarquizados del grupo Clarín, funcionarios de la ciudad de buenos aires y ex agentes de la AFI es ese combo que nadie explicó. Por el contrario, la Corte Suprema de Justicia que tiene poder de superintendencia ni siquiera le hizo un tirón de orejas. ¡Che muchachos eso no se puede hacer! No se puede hacer cuando además muchos de ellos estaban involucrados en causas que afectaban al Grupo Clarín, según como fallaban ellos podían ir en una u otra dirección. A mí me parece que ese maridaje entre grupos mediáticos y un sector de la justicia que llamamos partido judicial no le hace bien a la Justicia.

-Eso es lo que dijo la Vicepresidenta…

Un suprapoder o poder paralelo, Cristina después dijo mafia, para claramente para que haya democracia plena eso se tiene que acabar, no puede ser.

-¿Y cómo se hace?

Tenemos que reformar la Justicia. Tenemos cuarenta años de Democracia. Ni este suprapoder que no tiene legitimidad democrática puede existir ni puede ser que tengamos un Poder Judicial que sea del más alto nivel de desprestigio que existe en Argentina.

-¿El Congreso está parado, como lograr cambiar la justicia? La cuestión de la gente en la calle, la movilización popular…

Nosotros siempre somos peronistas y pensamos que la movilización de cara a la sociedad es la forma de construir consenso y miradas. A mí me parece que independientemente de todo esto hay un hecho que valoro mucho. Es lo que está haciendo en la comisión de Juicio Político, creo que va permitir trasladar al conjunto de los argentinos una cantidad de irregularidades del funcionamiento de la Corte, que quizás diariamente parece que está lejos de las acciones de la vida diaria y cotidiana. En algún momento habrá que ver la posibilidad de un acuerdo político para reformar la justicia.

La Vicepresidenta habló el otro día en Río Negro de la búsqueda de consensos políticos, lo hizo específicamente sobre el tema del acuerdo con el FMI. Yo era el presidente del bloque de diputados cuando votamos las cinco leyes de democratización de la justicia que impulso Cristina en el año 2013. De esas cinco leyes, tres y media las declaró inconstitucional la propia corte Suprema de Justicia. Me parece que para producir un proceso va a tener que pasar eso, siempre creo que la movilización popular y que se expresen opiniones en la calle es una bocanada de oxígeno para el conjunto de la sociedad, porque la Democracia no se produce solamente en Palacio sino también en la calle.

-40 años de Democracia ¿Cómo llega Argentina al viernes 24 de marzo?

Tengo un balance positivo. La Democracia nos ha permitido recuperar la vida, la libertad. Hay cosas que faltan, sí. Los que vivimos en Dictadura, yo era estudiante universitario, se recuperaron una cantidad de cosas que hoy son valores y derechos adquiridos por el conjunto de la sociedad.

No pareciese un buen homenaje a la Democracia esto que vimos recién alrededor de la connivencia de uno de los poderes de la Democracia con un sector empresarial, nos hubieses gustado que no hubiese existido el intento de magnicidio contra la Vicepresidenta ni que tampoco tengamos una dirigente política de los kilates de Cristina proscripta por decisión judicial. Hay que seguir trabajando para profundizar esta Democracia y que los argentinos la vivan lo más plenamente posible.

-Faltan 11 semanas para definir candidaturas, el 18 de mayo de 2019 anunció Cristina Fernández su fórmula compartida con Alberto y en junio del 2015 se comunicó la fórmula Scioli y Zannini. ¿Qué expectativas tiene? Parece que hay un increscendo en el Frente de Todos…

En primer lugar, confío absolutamente en la inteligencia, la capacidad y el patriotismo de nuestros principales dirigentes y que entre todos vana saber elegir la mejor arquitectura que nos potencie electoralmente en estas elecciones.

En segundo lugar, yo creo que hay que ser muy respetuoso de los procesos políticos internos hacia el interior de cada uno de los espacios políticos. Nuestro espacio no es un partido, es una coalición y como tal en el mundo en general y también la opositora tiene diferencias, tienen miradas distintas y esas diferencias se acentúan en un año de proceso electoral.

Seguramente el proceso político derivará en dos situaciones: aparece un candidato o una candidata o una fórmula que sintetice las expectativas del conjunto, que englobe las aspiraciones del espacio entonces tendremos un candidato único, un candidato de síntesis. Yo creo que es un error tratar de sintetizar quién nos sintetiza. En ese caso, si no hay un candidato que sintetice yo prefiero que aparezcan dos o tres candidatos y vayamos a unas PASO y el que gane nos represente electoralmente y, por último, como diría mi abuela, falta mucha agua correr bajo el puente para correr. Vos decías las fechas 17 de junio falta todavía un tiempo para que se termine de conformar ese escenario así que no es un buen momento para ansiosos estas épocas.