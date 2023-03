Rossi en Diputados: "Convivimos con la pandemia, la guerra, la sequía y el FMI”

El jefe de Gabinete de Ministros, Agustin Rossi, expuso este miércoles ante la Cámara de Diputados de la Nación el informe de gestión del Gobierno nacional. “En la Argentina conviven cuatro crisis: la pandemia, la guerra, la sequía y el endeudamiento con el FMI”, manifestó el funcionario al arrancar su locución.

En cuanto a la economía, remarcó que la inversión extranjera directa es mayor que en la gestión de Mauricio Macri. “La inversión en el país es arriba de los 15 millones de dólares y supera la de entre 2015 y 2019. Esta idea de que la inversión extranjera no viene cuando gobiernan los populistas es una idea que habría que desestimarla”, puntualizó.

En cuanto al empleo, resaltó la caída permanente del desempleo al 6,3% y aseguró que “Argentina tiene mayor nivel de ocupación en las provincias del interior”. “Hoy es más fácil encontrar empleo en la provincia que en el conurbano bonaerense”, explicó.

Rossi siguió por la educación y celebró la implementación de una hora más de clases en el 80% de todos los establecimientos educativos de gestión inicial del sector público, porque “avanza en la premisa de la Ley nacional de la Educación”.

En sintonía con la soberanía por las Islas Malvinas, el ministro confirmó en el Congreso que el Gobierno “desconoce” el acuerdo Foradori-Duncan firmado en la gestión de Mauricio Macri. A sí mismo, consideró que para Gran Bretaña las islas “es mucho más que los recursos naturales, es una cuestión política”.

“Para nosotros, en el 82 terminó la guerra, pero para Inglaterra no terminó porque sino no hubiesen establecido esa base militar en Malvinas”, remarcó. La economía fue otro de los ejes del documento que expuso Rossi, sobre esto indicó que “la Argentina tiene que mirar a futuro a la industria para la defensa”. El ministro explicó que en el país hay dos empresas que deben ser atendidas con “especial atención”: INDAP y FADEA. Además anticipó: “Más temprano que tarde vamos a estar exportando los aviones Pampa a todas partes del mundo”.

Por otra parte, Rossi defendió la gestión en Aerolíneas Argentinas y apuntó contra los diputados de la oposición: “Algunos de los que están acá se deben acordar, nosotros no nacionalizamos aerolíneas, nos la tiraron por la cabeza un grupo empresarios que no hacía funcionar aerolíneas y que el 80% de aviones no eran de su propiedad”. “Si con esto se enojaron, o me imagino con el resto”, chicaneó el funcionario luego de escuchar los gritos de la oposición en el recinto.

El atentado a CFK y el 24 de Marzo alteraron a la oposición

Los gritos comenzaron a invadir la Cámara cuando Rossi comenzó a hablar sobre los derechos humanos. El funcionario celebró la política del Gobierno en esta materia y arremetió contra los negacionistas. “Los derechos humanos no son un curro. En todo caso el curro es el que no quieren reconocer los 30 mil compañeros detenidos desaparecidos porque no se animan a condenar el Golpe de Estado del 76. En un sector de la política argentina nunca se escucha la palabra dictadura, para muchos de ellos fue un gobierno más”, lanzó.

“Decí los nombres”, contestó la diputada libertaria Victoria Villarroel, defensora de ex militares y civiles condenados por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar. Por otro lado, en referencia al intento de magnicidio de la vicepresidenta de la nación, Cristina Fernández de Kirchner, el Jefe de Ministros lamentó que “vuelva la violencia política a la Argentina” y lamentó: “Es una acto de violencia que hubiese merecido una respuesta más contundente de la dirigencia política”.

Luego de esto, el diputado Hernán Lombardi lanzó un grito. “Todavía estamos esperando la condena de la presidenta de tu partido”, le dijo Rossi en referencia a Patricia Bullrich. “Lo hizo el mismo día, está mintiendo”, le contestó el diputado del PRO. También, consideró que el atentado “no fue un hecho casual”. “Para que haya existido alguien que le haya puesto el revólver en la cabeza a Cristina, existió antes una campaña de discurso de odio”. Ante los comentarios del diputado del PRO Fernando Iglesias, sentado a su izquierda a menos de dos metros, el jefe de Gabinete dijo con ironía: “Che, me prendieron la radio”.

“En el 2008, cuando fue el conflicto con el sector agropecuario, empezó la violencia política en Argentina. Esa fue la primera vez que vi un cartel que decía ‘yegua’ en referencia a Cristina”, sentenció.