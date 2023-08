Agustín Rossi hundió a Milei y le habló a los jóvenes: "Es un peligro para la democracia"

La victoria de Javier Milei, líder de La Libertad Avanza, sobre el resto de los candidatos políticos en las PASO fue una sorpresa para muchos que, sobre todo, deja un halo de incertidumbre con lo que podría ocurrir con el dólar, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el avance en tema de Derechos Humanos conseguidos en las últimas décadas en el caso de que este panorama se repita en las próximas elecciones del 22 octubre.

Quien sostuvo la premisa sobre los Derechos Humanos fue Agustín Rossi, candidato a vicepresidente por Unión por la Patria y actual Jefe de Gabinete de Alberto Fernández. Si bien no fueron la fuerza minoritaria con el 27,2% de los votos, ve un panorama bastante oscuro para el futuro de la patria en el caso de que el libertario alcance el sillón de Rivadavia. "Este tipo (en referencia a Milei) es un peligro para la democracia Argentina", advirtió.

Haciendo un paralelismo con la historia, Rossi dijo que Milei pondrá en vilo los derechos adquiridos por representar un futuro gobierno “prodictadura” y recordó que es el mismo candidato a presidente por La Libertad Avanza quien cuestionó el número de desaparecidos, reivindicó las ideologías del genocida Jorge Rafael Videla y es negacionista de esa parte de nuestra historia.

Siguiendo esta línea, Rossi dijo: “Tenemos que transmitir que no es solo un número el de 30.000 detenidos-desaparecidos. Fueron siete años de persecución, en los que salías de tu casa y no sabías si volvías, donde no tenías posibilidades de decir nada. Tenemos que transmitir esos valores al conjunto de la sociedad. Estos tipos defienden a Videla”.

Y, haciendo un rescate para el electorado más joven, advirtió: “Sé que pasó hace muchos años y que muchos de los pibes que votaron a Milei quizá no recuerden quién fue Videla, pero yo voy a tratar de hacérselo recordar. Ese es el desafío: que la ultraderecha no gobierne la Argentina”.

Al final no se quedó con las ganas de hablarle a ese electorado que es el que el peronismo perdió: “Uno puede entender que un joven que no tiene trabajo o no le alcanza con lo que gana esté enojado y vote a Milei, pero tengo la obligación de decirle que ese camino es equivocado porque no le va a resolver ninguno de los problemas, sino que, por el contrario, los va a agravar”.

FALTA CADA VEZ MENOS PARA EL ESCRUTINIO DEFINITIVO

El cronograma publicado por la Justicia Nacional Electoral marca que debe realizarse el escrutinio definitivo. Son esas las cifras que validarán los últimos datos de las PASO 2023. Este conteo se realiza en todas las mesas habilitadas para las elecciones y cada una de las agrupaciones puede poner un fiscal a disposición para terminar la terea de la manera más fidedigna.

Cuando se obtengan los resultados, la Cámara Nacional Electoral hará públicas las cifras a través de su página web. Este proceso, según informaron se terminará mañana martes 15 desde las 6 de la tarde ¡A cruzar los dedos!