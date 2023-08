"Ah, ¿eso era dolarizar?": BigBang salió a la calle para saber qué piensan los votantes y los detractores de Milei

Las PASO del último domingo revolucionaron el panorama político de la Argentina. El resultado, que colocó al liberal Javier Milei como el más votado de la elección, generó una multitud de rechazos y también apoyos públicos a las propuestas del candidato de La Libertad Avanza (LLA). Sólo un día después, el libertario reveló que buscará dar marcha atrás con el derecho al aborto conquistado en 2020. Lejos de alejar al país de la grieta, la división en la sociedad se profundiza cada día más.

La declaración respecto a plebiscitar la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) la brindó en La Cosa en sí, el nuevo programa de streaming que conduce Alejandro Fantino en Neuramedia. Allí, además, apuntó a eliminar la coparticipación, las retenciones al agro, privatizar YPF, el gas, el agua y el resto de las empresas estatales. Todos anuncios que impactan de lleno en la independencia política del país y que direccionan la economía hacia una apertura que liquidaría la fuerza industrial que todavía se mantiene de pie.

BigBang salió a hablar con los vecinos y se encontró con posiciones divididas respecto al apoyo al libertario, con rechazos cargados de preocupación respecto a las posibles medidas que pueda tomar. Además, entre los entrevistados se percibió mucho desconocimiento del electorado de Milei sobre la realidad de cómo son sus propuestas como la dolarización, que implicaría un retroceso absoluto en términos de poder adquisitivo.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

"Estoy totalmente asustado. Primero muy sorprendido. Es como un duelo que tiene varios estadíos: sustos, miedo, esperanza de creer que esto se puede revertir", confesó un entrevistado. "Es muy preocupante y sorprendente que un tercio del país esté inclinado a una posición anti derechos y contra todo lo que se consiguió en los últimos años", opinó.

También hubo otras personas que sí festejaron el resultado, y mujeres que apoyaron que se plebiscite la IVE. "Como personal de sanidad me parece una locura que todos tengamos que pagar el aborto de una persona por una calentura. ¿Te quedaste embarazada? Hacete cargo", disparó una entrevistada. "Estoy a favor de las dos vidas. Tengo cuatro hijos, si yo hubiera pensado como piensan ahora las pibas, no los tendría. Mi hija tiene cuatro hijos, jamás la dejé", agregó.

Ante la pregunta respecto a la desigualdad para acceder al aborto ilegal, y que esto es algo que perjudicaría a las personas que menores recursos, la mujer aseguró que "la gente pobre no aborta" y recomendó ir a "una villa", donde "tienen 10 ó 15 hijos".

Esta no fue la única mujer que respondió contra la IVE, una entrevistada que declaró orgullosa que estaba "100 por ciento con Milei" y que estaba "muy de acuerdo en todas las propuestas sobre la economía y el país", reveló que ella jamás abortaría y tampoco le gustaría "que una chica lo haga".

"Con el tema de la legalidad del aborto no estoy de acuerdo. Todos tenemos derecho a vivir. Y para eso están los anticonceptivos y todas esas cosas", insistió en el mismo sentido que la anterior entrevistada. Aunque no fueron las principales reivindicaciones que tenía sobre el liberal. "Se abrumaron todos por el tema de los planes, y a mi punto de vista eso del Polo Obrero está mal, porque hay muchas personas grandes que están rebuscándoselas y hay gente que no y la tienen de arriba. A mí me parece perfecto. Todo lo que dice Milei me parece genial", reconoció.

Las confusiones que manifestó, estuvieron a la altura de las de cientos de miles de votantes que eligieron a Milei creyendo que su proyecto de dolarizar implicaría pasar la cifra nominal en pesos a moneda norteamericana. "Está bien dolarizar. Porque está haciendo lo mismo que tuvo que hacer el presidente de Cuba, que tuvo que dolarizar para poder establecer su país, y me parece bien", lanzó desorientada la joven.

Tras explicarle que el dato no era correcto, se le detalló las estimaciones que hacen muchas consultoras que aseguraron que si hoy se dolarizara el precio del dólar pasaría a ser cercano a los 11 mil pesos. "Uff, sí bastante. Qué vamos a hacer, es lo que hay", expresó con una posición desentendida. "Él quiere estabilizar el país. Ahora no sé qué están haciendo. No estoy al tanto de todo porque estoy muy ocupada", añadió.

Tras conversar un poco, su postura 100 por ciento a favor del candidato más votado, las cosas fueron cambiando. "Yo estoy a favor de muchas cosas de Milei, hay muchas cosas que no. Porque tiene sus pro y sus contra", aceptó la chica antes de irse.

"Tengo esperanzas de que pueda llegar a cambiar todo esto", opinó una tercera mujer que respondió a BigBang. Ella pidió pena de muerte "sobre la delincuencia que hay" y cuando se le repreguntó al respecto orientó el castigo "en el caso de los violadores" y "la inseguridad respecto a los chicos", ya que "los adolescentes entran y salen y no tiene que ser así".

Fiel a la ideología que manifestó desde un principio, la mujer también se postuló contra la IVE. "Para mí no tendría que ser legal. Siempre lo dije. Que cada persona se haga cargo de su aborto. No tenemos que pagar todos la decisión de cada uno", cuestionó, en un posicionamiento ideológico más preocupado por el gasto que significa realizar un aborto que por la defensa de las dos vidas, típica del sector.

Es cierto que, además de los apoyos a favor del candidato, también hubo un reconocimiento generalizado del batacazo que significaron sus números en el comicio. "Yo me sorprendí. No esperaba un resultado así. Esperaba que sea peleado, pero no tan desparejo", confesó un encuestado. "Me genera preocupación. No estoy muy a favor de sus propuestas", precisó otro de ellos. "Estoy totalmente en contra de que quiera dar marcha atrás con derechos que fueron ganados y no son discutibles", agregó, en relación a la marcha atrás del matrimonio igualitario que prometió.

Por este tipo de medidas fue que algunos de quienes contestaron revelaron que el resultado les generó "miedo, preocupación y angustia", en relación a "la reducción del estado, el discurso peligroso respecto a la conquista de derechos, la venta de órganos y el uso de armas". Desde este lado de al grieta, también aportaron sus propias soluciones para revertir la victoria liberal.

"Es hora de hablarle más a la gente, captar más a la juventud. Es muy difícil porque estamos atravesando globalmente una situación donde la juventud viró a la derecha. Hace falta que la gente entienda la importancia del rol del estado y que su reducción implicaría más pobreza de la que ya hay", propuso un encuestado. "El oficialismo la tiene complicada porque son gobierno, y al mismo tiempo que tiene que hacer campaña tiene que gobernar con una situación económica complicada, pero creo que se puede revertir", opinó otro.

A diferencia de la semana anterior, cuando a tres días de las PASO los votantes manifestaron su apatía y su falta de definición a la hora de elegir, en esta oportunidad los votantes del liberal se expresaron como el domingo en las urnas. Los votos estaban ahí, y evidentemente la victoria los hizo salir a animarse a confesarlo. Aunque también aparecieron sus detractores, dispuesto a evitar lo que desde LLA ya venden como inevitable.