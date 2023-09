Ahí lo tenés al...: tras criticar a Paka Paka, Marra confesó que es "español"

El 22 de octubre, día de las elecciones presidenciales, se definirá si Libertad Avanza con Javier Milei a la cabeza aplicará su “Plan Motosierra” en el que piensa achicar el Estado, los Ministerios, la Administración Pública y todo lo que tenga que ver con producciones propias argentinas. Claro que, lo que se produzca en la televisión, también es “destruible”.

Eso dejó entrever Milei, candidato a presidente por el partido Libertario que tiene su séquito de funcionarios con motosierras como lo es el candidato a Jefe de Gobierno, Ramiro Marra: “¿Sabés lo que me dijo un chico una vez? Que en Paka Paka decían que los españoles eran los malos y que los argentinos eran los buenos”, empezó y, ante la desconcertada mirada del periodista Tomás Méndez siguió: “Paka Paka cuenta esas cosas, Paka Paka cuenta esas cosas”.

El conflicto de palabreríos resultó en escalada: “Yo soy español, mis abuelos eran españoles. ¿Mis abuelos no eran malos y yo no soy malo?”. Y se lanzó: “Tratá de respetar a mi Patria, si te parece que son los malos”. Méndez respondió ávidamente: “¿No vas a reconocer Marra que murió el 90% de la población aborigen indígena desde que llegaron los españoles? ¡Mataron gente!”.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Marra contestó bruscamente: “No me gusta que cuente la historia de una forma parcial” y siguió: “¿Entonces yo soy parte de un país que hizo las cosas mal?, No entiendo, ¿dónde quieren llegar a separarnos los que somos españoles de los argentinos?”.

No hubo caso, Marra siguió disparando palabras al aire: “Mis abuelos, son migrantes vinieron de España nacieron mis padres después nací. Yo sí, por eso es que tengo la nacionalidad por sangre” y resaltó nuevamente: “No me gustó como está contada la historia, si a vos te parece que hay que contar la historia de una sola manera en un medio público, está bien, votá al kirchnerismo”, expresó insensatamente.

La que salió a embestir con datos y no opinión fue Jésica Tritten, Gerenta General de Contenidos Públicos. Sobre Marra dijo: “Tiene un desconocimiento de lo que ocurre en el aula porque sabemos que entre el nivel inicial, primario y secundario se explican los procesos históricos. Uno que es la Revolución de Mayo y la Independencia, ahí están los realistas. Después está la conformación del Estado Nacional, ahí está la gran inmigración de los españoles a los que él hace referencia y eso te lo enseñan en la escuela”.

Tritten continuó: “Paka Paka es un dibujito que está pensado para nivel primario y ese dibujito es el que cuenta esas diferencias y cuenta diferentes procesos. Por eso lo que más me llamó la atención es que no aprobó la primaria”, dijo fulminante.

“A Marra le falta sobre todo información”, dijo la Gerenta General de Contenidos Públicos y destacó sobre este punto: “También le hace falta información sobre los canales infantiles en Argentina. Hay ocho señales en el abono básico, siete son producidas en Estados Unidos y en el digital, hay once señales infantiles, 10 producidas en Estados Unidos”, contó.

Además alegó que: “Así que me parece que esos elementos del análisis no los tiene y hay mucha desinformación que, para alguien que se postula para dirigir los destinos de una parte de la comunidad es muy importante y es grave”.

Esa “desinformación”, sin embargo, no es inocente según lo que pudo reflejar Tritten: “Me parece que también hay cierta malicia que es para para hablar peyorativamente particularmente de Paka ¨Paka. Primero que pensaba que Paka Paka era un dibujito, y no. Es una señal de televisión infantil, una señal de televisión educativa, esto significa que forma parte del sistema educativo por eso es una señal que no tiene tanda publicitaria”, contó.

En cuanto a la producción del contenido, alegó que: “Zamba es el dibujito más importante de la infancia Argentina hoy por la importancia que tiene para para explicar diferentes procesos históricos, a juicio personal, lo confunde y es adrede”.

Sobre esa línea enfatizó: “La línea de Paka Paka es una línea no bélica. Sí cuenta nuestra historia, ese proceso de guerras de Independencia, pero lo contamos desde una de una perspectiva más amorosa. Eso es muy importante sobre todo para los chicos y las chicas que miran y docentes no puedo docentes también son nuestro público principal”.