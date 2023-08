¿Ahora sí arranca la campaña? El giro de Massa y qué rol jugará la militancia y CFK

Haruki Murakami en una de sus novelas relata que para los japoneses el pasado se referencia en la mirada hacia adelante, es lo transitado y reconocido; mientras que el futuro está a nuestras espaldas, donde no podemos verlo, está oculto. Una diferencia sustancial con nuestra cultura donde el futuro se encuentra delante nuestro y el pasado detrás. Así, el horizonte electoral del 13 de agosto no pudo ser divisado ni advertido y llevó a la sorpresa a propios y ajenos. Marcó el error de las consultoras y en ello también el mensaje transmitido desde arriba hacia abajo.

“Salgan a militar, no esperen que baje ninguna guía o cuadernito de campaña”. Esta frase se escucha estos días en boca de varios dirigentes de Unión por la Patria. A lo largo de todo el país y a dos semanas del resultado electoral, las bases de UxP reclaman la voz de sus dirigentes. Pero al mismo tiempo han decidido encarar por su cuenta el camino hacia el 22 de octubre. El desconcierto, la desazón y la tristeza recorrió los primeros días el esqueleto partidario y los votantes que acompañaron la fórmula de UxP.

Hoy la incertidumbre, el miedo a Javier Milei y la destrucción de los logros alcanzados es el combustible. La parálisis empieza a quedar atrás y se les impone ir en la búsqueda de los votos para acceder a ballotage. Así también lo ve el jefe de Campaña de UxP Eduardo Wado de Pedro: “La militancia está esperando el comienzo de la campaña y encender el motor militante del peronismo”. Lo señaló después de participar del encuentro del Frente Renovador.

“Lo ideal sería que deje el saco y la corbata, se ponga la campera, los jeans y las zapatillas y salga a recorrer el territorio”. Este deseo sobre el despliegue de Sergio Massa de los próximos días no será concedido. Lo esperan en Brasilia mañana lunes con su par Fernando Haddad y el presidente Lula. El grueso de los argentinos aguarda el cierre de las medidas paliativas a la devaluación del 22% efectuada el lunes 14 de agosto. Ya anunciadas varias veces en estos 15 días incluirían un alza en la AUH y jubilaciones. También el aumento del salario mínimo, vital y móvil que será la base para un incremento de los planes sociales. Asimismo, la ya célebre suma fija sería de la partida y la actualización del ingreso base para el impuesto a las ganancias.

Unida Nacional, gestión y futuro

Los ejes sobre los que pivoteará Sergio Massa ya han sido anticipados en los discursos de los últimos días: por un lado, convocar a la unidad nacional, comprometiéndose a integrar a peronistas alejados del kirchnerismo o radicales descreídos del proyecto de Patricia Bullrich. “Esta etapa será segmentado y con una visión diferente”, confiesa un miembro de la dirección de campaña. El análisis de los números en cada provincia y distrito arroja resultados dispares, pero en algunas provincias peronistas hubo estupor. La logística en la primera etapa tampoco funcionó: no llegaron boletas, ni afiches de los candidatos.

La cara de Massa no estuvo presente en la previa de las PASO. El reclamo desde los referentes locales fue claro, aunque le quitan trascendencia desde los dirigentes más importantes: “¿Si había afiches se modificaba el resultado?”, ironiza nuestro interlocutor. Agrega que el discurso debe dejar atrás la referencia ideológica en esta etapa. No aparecerá tanto la Patria es el Otro, ni el llamado a la Soberanía Nacional. “Ese mensaje no va más, la pifiamos”, asegura. La tarea es afinar la puntería, atender cada reclamo por la singularidad que lo sostiene y hablarle a ese destinatario en su mismo idioma. El jueves Massa lo demostró con los empresarios y el viernes en Rosario, su alfabeto incluye la libreta del almacenero, el bondi y un conjunto de temas en los que puede demostrar gestión previa: como seguridad y obra pública.

En las provincias comenzará a tejerse una lógica diferente a la de las PASO. Con la participación efectiva de gremios como camioneros, ferroviarios, metalúrgicos y docentes.

“Sergio debe tener la centralidad de la campaña”, concuerdan desde todas las tribus de UxP. La inauguración del gasoducto reversal del norte en Córdoba fue la muestra más clara de esa definición. A diferencia del final de obra del Gasoducto Néstor Kirchner donde hablaron y “compitieron” entre sí Cristina y Alberto disminuyendo el discurso de Massa, en esta oportunidad no hubo quien opacara las palabras del ministro de Economía.

Sobre la participación de Cristina Fernández de Kirchner, la mayoría de los dirigentes consultados por BigBang descreen que vaya a modificar lo realizado hasta ahora. Pero nadie sabe a ciencia cierta cuales serán los movimientos de Cristina, sólo ella lo sabe. Creen que fijará postura por las redes sociales como lo hizo hasta ahora, pero sin una participación activa, salvo excepciones como podría ser Quilmes. Alberto Fernández, desplazado de la centralidad de las definiciones más importantes, continuará su tarea recorriendo e inaugurando obras en el país y referenciado en el ámbito internacional: G20 en India y Naciones Unidas en los Estados Unidos. La noticia de esta semana fue sin dudas el ingreso al Brics, un mérito exclusivo de su gestión.

"La damos vuelta"

Las especulaciones desde UxP por los votos a sumar pasa por la diferencia de 5% establecida entre las PASO y las generales de 2019 y 2021 y el 3% de los sufragios que fueron dirigidos a candidatos que ya no competirán en octubre. Y también aquellos que votaron en 2019 al Frente de Todos: ”Son compañeros desencantados que tenemos que ir a buscar”, señala un dirigente.

“El discurso irá cambiando con el transcurrir de las semanas y se irá adaptando”, señalan desde el búnker de UxP. Las jornadas venideras serán para mostrar gestión y la diferencia entre los modelos planteados por los dos candidatos. Por un lado, el que representa Unión por la Patria: la asociación entre capital y trabajo; y en la vereda de enfrente La Libertad Avanza que solo refiere a la especulación financiera, según describen desde el oficialismo. “La verdadera casta es la que él (Milei) quiere establecer, con una sociedad mucho más desigual. Hay que bajar el discurso a tierra. Por ejemplo decirle a los pibes de Rappi: si votás a tus verdugos vas a pedalear toda la vida”, esta será la discursiva de UxP. Atrás quedará que la derecha les va a quitar derechos, pues hoy no los tienen y tampoco reconocen los generales aclaran.

Axel Kicillof también hará eje en la visión de un futuro productivo y en la gestión. Enfrentará su proyecto de largo alcance contra otro cortoplacista que utiliza La Plata como trampolín para llegar a Casa Rosada. Dejará de lado la visión crítica del pasado y referencias permanentes a su antecesora María Eugenia Vidal y Mauricio Macri, confirman a este portal. Planteará una por una las soluciones a los problemas acumulados en su distrito a lo largo del tiempo y marcará que solo con un proyecto de continuidad podrán ser solucionados, aseguran desde su entorno.

El gobernador bonaerense también realizará recorridas dos veces por semana en el interior de la provincia y un par de ellas en el conurbano. Todo ello apuntalando el mensaje con la visión de futuro y en coordinación permanente con Sergio Massa según señalan desde la ciudad de las Diagonales.

Un ministro sin candidatura hará lo propio desde su lugar. Gabriel Katopodis junto a empresarios del sector y trabajadores de la construcción defenderán el sistema de trabajo implementado por este gobierno. “Nosotros no los choreamos y cobran en tiempo y forma”, indican cerca del funcionario. “En los cuatro años de Macri hicieron 628 obras y con nosotros 1900, ¿Cómo no van querer que nos quedemos?”, se pregunta. El propio Katopodis difundió la actividad en sus redes sociales nombrando a Gustavo Weiss, presidente de a Cámara Argentina de la Construcción; y a Gerardo Martínez, titular de la UOCRA. Realizará asambleas para discutir el voto en cada obra pública que lleve adelante en todo el país. Y también como convocó a un plenario de la militancia junt a Pedro Saborido bajo la consigna “La damos vuelta, viva Perón carajo”.