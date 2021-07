¡Ajmechet no está sola! El precandidato a concejal de ultraderecha de Juntos por el Cambio

Hace pocos días, luego de la publicación de un video de la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, en Twitter, se supo que Sabrina Ajmechet ocuparía un lugar en la lista de precandidatos a diputados por Juntos por el Cambio por la Ciudad de Buenos Aires.

De esa forma, Bullrich presentaba en sociedad a su ahijada política, una hasta ese momento ignota historiadora y tuitera, que se mostraba como una fiel militante de Mauricio Macri. Ese fue su bautismo en la política. Pero la paz no le duró mucho.

Pocas horas después de su presentación, el abogado Carlos Maslatón republicó viejos tuits de la precandidata donde no sólo hacia frases ofensivas hacia la comunidad judía sino también contra la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas.

En el primero de los tuits de 2013 escrito por Ajmechet se leía: “Haga patria, mate un judío”. Al ver la lluvia de críticas de miles de usuarios en las redes sociales, la precandidata de María Eugenia Vidal escribió: “Maslatón sigue haciendo kirchnerismo. Mi abuela estuvo en Auschwitz, mi abuelo en un campo de trabajo de la URSS. Yo participé durante años en un grupo de la juventud del Museo de la Shoah y siempre me definí como judía”.

Para el resto de los tuits sobre Malvinas no pudo defenderse. El corolario de tuits de Ajmechet es nefasta. La precandidata el partido de Horacio Rodríguez Larreta y Mauricio Macri asegura: “La creencia en que las Malvinas son argentinas es irracional, es sentimental. Los datos históricos no ayudan a creer eso” hasta "Las Malvinas no existen. Las falkland islands son de los kelpers”.

Luego de que esos posteos se hiciera públicos, la ex embajadora en Venezuela y Reino Unido, Alicia Castro aseguró: “La candidata a diputada Sabrina Ajmechet avergüenza a los argentinos, desconoce la Constitución Nacional y 40 Resoluciones de Naciones Unidas que reconocen la controversia de soberanía, que debe resolverse en forma diplomática. Expresa al macrismo que representa los intereses británicos en Argentina”.

Por su parte, Daniel Filmus, secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, dijo sobre los tuits: "La precandidata de Juntos por el Cambio que desconoce nuestros derechos sobre Malvinas expresa además desprecio hacia quienes lucharon y dieron la vida por recuperar el ejercicio soberanía, que está en la Constitución y en el corazón de los/as argentinos/as".



Ahora otro precandidato de Juntos por el Cambio se encuentra en el centro de la polémica. Y también por viejos posteos en redes sociales en los que además de reírse de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y de su hija Florencia, con un tono soez y machista, también reivindica el Terrorismo de Estado. Su nombre es Daniel Citterio, ocupa un lugar en la lista de candidatos a concejales en Leandro N. Alem, al noroeste de la provincia de Buenos Aires, y ya recibió denuncias públicas.



La primera acusación en redes la hizo la Juventud del Frente de Todos en Leandro N. Alem. Los miembros de la agrupación escribieron en Facebook: “Desde nuestro espacio de Juventud repudiamos que personas de este calibre integren una lista electoral DEMOCRÁTICA. Claro está que no nos sorprende, tratándose de la alianza derechista/fascista de Juntos por el Cambio”.



Y finalizaron: “Como militancia política y reivindicando la lucha de clases y de la Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, exigimos una explicación pública del señor Daniel Citterio. No queremos estas personas dentro de las funciones públicas del Estado”. A ese texto le agregaron un mensaje de Whatsapp de Citterio en el que escribió: “Esto se soluciona fácil Falcón verde otra vez no servimos para democracia, roban a dos manos todos peronistas, radicales macristas, kirchneristas todos chprrooosss” (SIC).

Se desconoce a qué fecha pertenece ese mensaje de Whatsapp, ni a quién se lo envió. Aunque hay otros posteos públicos que sí tienen el día en que fue publicado y hacia quién fue dirigido. En su perfil público de Facebook, Citterio solía repostear diferentes cuentas antiperonistas y antikirchneristas vinculadas a militantes macristas. También pide por el regreso del Servicio Militar Obligatorio. Y, como fiel representante de la derecha, se muestra en contra de los Derechos Humanos y critica a las Madres y a las Abuelas de Plaza de Mayo.

En casi todas, los mensajes no tienen que ver con la militancia política sino con falsas acusaciones o bromas de mal gusto contra Fernández de Kirchner o sus hijos. Además de replicar diversas fake news, es decir, noticias absolutamente falsas sobre los funcionarios del Frente de Todos, el candidato de Juntos por el Cambio solía retuitear otras acusaciones contra diversas figuras del peronismo.

Por otra parte, el ahora precandidato a concejal por Leandro N. Alem pero que vive en Vedia, solía postear fotos del ex presidente Macri, de la ex gobernadora y ahora precandidata por la Ciudad, Vidal; de Elisa Carrió, de la ex vice Gabriela Michetti y hasta de la ex primera dama Juliana Awada. Ahora, habrá que esperar para saber si podrá ocupar la lista. Los posteos y mensajes le pueden costar su puesto en la política.