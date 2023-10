Al borde de un ataque de nervios, Milei habló de "sábanas", "murmullos" y "likes en las redes"

A poco más de 20 días para que se lleve a cabo el ballotage que decidirá al nuevo presidente del país a partir del 10 de diciembre, el candidato de la Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, protagonizó un delicado momento en vivo por la pantalla de A24 que generó preocupación, burlas y dejó en total evidencia el colapso al que se enfrenta desde que terminó por debajo de Sergio Massa en los comicios generales y tras el pacto que acordó con Mauricio Macri y Patricia Bullrich.

En un mano a mano con Esteban Trebucq, el libertario mostró su costado más inestable y hasta incluso, llamaron atención algunas gestualidades, movimientos involuntarios en su rostro y tics nerviosos que el candidato evidentemente no pudo controlar durante la entrevista y dejaron en claro la presión a la que se enfrenta desde que sumó el 29,99% de los votos, quedando por debajo del 36,68% conseguido por el ministro de Economía.

Durante su paso por la señal de noticias de América, Milei no solo se mostró incómodo, sino que hasta se mostró visiblemente cansado y fastidioso con su entorno. Por ejemplo, cuando el liberal estaba explicando sus ideas y luego de algunos gestos o movimientos en su rostro que no pudo controlar voluntariamente, le pidió a Trebucq que pusiera fin a los “murmullos” de fondo, ya que no se podía concentrar. "Si yo le erro, a mí me destrozan públicamente”, lanzó.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Resulta que de un segundo para el otro, el candidato se enojó aparentemente con los trabajadores de la televisión que se encontraban en una medida de fuerza reclamando por una recomposición salarial y disparó: “¿Podemos pedir que termine el murmullo detrás de cámara? Porque es difícil hablar con tanta gente hablando. Son temas muy delicados y veo que no cesan de hablar a pesar de mis cambios de tono para pedírselos de manera implícita".

Y agregó: “Estamos con un nivel de bullicio no convencional para temas tan complejos como los que estamos tratando. Si yo le erro, a mi me destrozan públicamente. Y nadie va a decir que atrás había un murmullo que me estaba matando”. Frente a su enojo, Trebucq pidió silencio y le dijo que después de la entrevista le iba a explicar qué estaba pasando detrás de cámara. “Yo entiendo lo que quieran, pero veo gente desde que inicié que hablan demasiado", advirtió Milei.

Y sumó: "Es muy difícil, temas tan complejos, con murmullos en el oído. No son temas fáciles y además va la vida de 47 millones en todo esto. Espero que haya quedado bien explicado. Creo que hice un buen esfuerzo a pesar del ruido”. Minutos más tarde, explicó que fue “el Presidente Macri” quien lo obligó a él y a la líder del PRO, Patricia Bullrich, a hacer las paces. "Valoro enormemente el gesto de la señora Bullrich en dar un apoyo absolutamente incondicional. Hubo un mediador que vio la situación, que es el presidente Macri, que dijo ´se pueden poner de acuerdo y limar las asperezas´ y parece que teníamos más ganas de limarlas de lo que parecía", explicó casi a los gritos.

Además, resaltó que zanjaron sus diferencias con la ex ministra de Seguridad tras "un pedido de perdón recíproco". "Hubo una campaña que fue muy dura, yo fui más cosas que tuvo que soportar en la espalda, pero frente a la grandeza del discurso de la señora Bullrich el propio domingo, respecto a mantener la coherencia al cambio, mi discurso del domingo fue una respuesta a eso. A partir de ahí, creo, es una interpretación mía, el presidente Macri hace una lectura de eso y dice ´vamos a conciliar´", detalló el candidato de la Libertad Avanza, luego de ser consultado sobre cómo llegó a un acuerdo con Bullrich tras tratarla de "montonera tira bombas, que ha puesto bombas en jardines de infante”.

A lo largo de la velada, el candidato a presidente o pudo contener su estado emocional y varios veces quedó expuesto en la entrevista. En otro tramo de la nota, Milei venía hablando de los posteos de Twitter y se refirió al que su equipo publicó de la foto un león abrazando a un pato. "Frente al anuncio de Bullrich, yo posteé un meme. ¿Alguien vio la smétricas de ese tuit? tiene más de 250 mil likes. Tiene casi 16 millones de impresiones. Solo en mi cuenta de Instagram, el psoteo tiene un millón de likes", aseguró convencido. Pero cuando, con criterio, Trebucq le aclaró que "los likes no son votos", Milei derrapó con una polémica frase que no tardó en circular en las redes.

Según explicó, lo que quiso decir es que "así como hay un salame, o tres 'salame' opinando desde una computadora... sabés qué, mientras que 'eso' miran a la señorita por 'interné' yo estoy en el medio de sus sábanas...". Por otra parte, consideró sobre los resultados electorales del domingo que "no se puede perder el tiempo llorando", sino que hay que "salir a la cancha a ganar o perder".

A su vez, respecto a la falta de fiscales para acompañar los comicios, cuestionó a quienes "no aportan su cuota de esfuerzo" y se mostró sorprendido por la salida del sindicalista Luis Barrionuevo del espacio libertario y expresó: "Creí que su acercamiento era hacia la reforma que estábamos proponiendo".

Al ser consultado por los 29 puntos que obtuvo el domingo en las urnas, Milei indicó que "no se puede perder el tiempo llorando, salís a la cancha y ganás o perdés". Sobre la falta de fiscales partidarios para los comicios, cuestionó: "Si no podemos defender los votos, ¿queremos gobernar?. Si la gente no aporta su cuota de esfuerzo para acompañar el cambio, las cosas no cambian desde tres puteadas en la cuenta de Twitter".

Aunque señaló que "estamos haciendo un upgrade sobre la fiscalización y si necesitamos ayuda la pediremos" y afirmó que "estamos tranquilos, estamos viendo una reconfiguración del mapa político". "Va a haber convergencia hacia una nueva expresión que defiende las ideas de la libertad", añadió.

Respecto del acercamiento de la ex candidata presidencial de Juntos por el Cambio y titular del PRO, Patricia Bullrich, que ayer expresó públicamente su acompañamiento a la fórmula de LLA, Milei aclaró que "no me condicionaron en nada". "No me restringieron nada, no me pidieron nada. Fue un pedido de perdón mutuo, sincero, genuino, lo hicieron de manera incondicional", indicó respecto al encuentro que se conoció que mantuvo el martes por la noche entre Bullrich y Macri.

Durante la mañana del jueves se conoció un comunicado donde el dirigente gastronómico Luis Barrionuevo abandonó las filas de La Libertad Avanza y le retiró un apoyo clave a Javier Milei, molesto por el acuerdo político alcanzado ayer entre el líder libertario y los dirigentes del PRO. Al respecto, el candidato presidencial expresó: "Creí que su acercamiento era hacia la reforma que estábamos proponiendo".

Y continuó: "Si ahora lo incomoda alguien que comparte la agenda del cambio, no sé, me llama un poco la atención. Si es necesario hablaré con él y veré por qué". Además, respondió a las críticas de algunos dirigentes radicales, que lo calificaron como "un salto al vacío". "El salto vacío es continuar con lo mismo. El salto al vacío lo hacen los tibios. El peor lugar de los infiernos es el que mantiene en la neutralidad en la inmoralidad".