Al borde del default: Kicillof anunció que no podrá pagar vencimientos y busca negociar con los acreedores

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, dejó abiertas las puertas de defult a anunciar hoy, mediante una solicitada publicada en varios medios, que no podrá pagar los US$ 275 millones comprometidos para el 26 de enero. Como consecuencia buscará lograr una negociación para estirar los plazos hasta el primero de mayo.

La decisión fue tomada luego que tanto el ministro de Economía, Martín Guzmán, como el presidente Alberto Fernández, afirmaron que no había chances de asistir económicamente a la provincia de Buenos Aires. No obstante ello la noticia de la chance real del default provincial hizo que vuelva a subir el riesgo país y que caigan los bonos soberanos.

“No está previsto en las cuentas del Estado nacional. Es la más estricta realidad. Después tenemos que ver cómo encarar el problema. Lo que se heredó de la gestión anterior es todo deuda”, explicó el Presidente en una entrevista concedida ayer al canal de noticias C5N.

¿De qué depende de que entre o no en default? Hasta el 22 de enero Kicillof tiene la posibilidad de que el 75% de los acreedores acepten su oferta de postergación del pago del capital. Si paga los intereses (unos US$ 25 millones), se activa una cláusula de mayoría. De no llegar a ese número, y ante la negativa de pagar en el plazo estipulado, Buenos Aires entraría en default.

Los bonos en cuestión fueron emitidos por el ex gobernador Daniel Scioli en 2011 para hacerse de fondos para poder pagar la paritaria docente en un año electoral. El acuerdo estipulaba el pago del capital en cuatro cuotas en 2019, 2020 y 2021. “"El crecimiento de la deuda en moneda extranjera hizo que los saltos del tipo de cambio de 2018 y 2019 hicieran crecer la presión sobre la deuda, que recauda en pesos. Desde el día de la asunción lo planteó el gobernador", remarcó el ministro de Economía de la Provincia, Pablo López, en declaraciones a radio La Red.

"Vamos a ir paso por paso, iremos viendo cómo evolucionan esta semana las conversaciones con los bonistas. Iremos anunciando en la medida que haya decisiones, no quisiera adelantarme", agregó.

La deuda actual en dólares total que tiene la provincia de Buenos Aires es de US$ 11.160 millones de dólares. Si bien se mantiene en el mismo ratio desde 2010 (oscilando entre los US$ 13.000 millones y los US$ 10.000 millones) el 77% de esa deuda, de acuerdo a las cifras del ministerio de Economía provincial, es con tenedores de bonos.

Justamente, Kicillof y López darán una conferencia de prensa hoy a las 15:30 en la Gobernación en donde anunciarían la oferta formal para los acreedores.