Al cole con barbijo: Trotta autorizará el regreso a clases presenciales para alumnos del último año

El ministro de Educación, Nicolás Trotta, avanzaría en permisos a las provincias para que regresen a las aulas los alumnos que se encuentren en el último año del ciclo primario y del secundario. El anuncio formal será realizado hoy durante la reunión del Consejo Federal de Educación, de la que participan los 24 ministros provinciales.

Según pudo saber BigBang, Trotta pondrá sobre la mesa esa opción, aludiendo que además se debe actualizar el protocolo elaborado por la pandemia de coronavirus que se mantiene igual desde abril y que fue firmado por todas las jurisdicciones, cuando el panorama sobre la enfermedad era otro.

Una de las cuestiones clave que se discutiría es modificar una de las cláusulas que establece que para el retorno a las clases tiene que haber nula circulación del virus. Tal como reveló la semana pasada el sitio Infobae, en la Argentina hay 175 departamentos que estaban en condiciones de volver a las clases presenciales pero que nunca lo solicitaron.

Hoy en día solamente en tres provincias hay clases presenciales:

La Pampa: sólo 13 mil estudiantes.

Formosa: sólo escuelas rurales y en algunos municipios.

San Luis: sólo 12 escuelas rurales.

Entre las que regresaron a las clases pero tuvieron que dar marcha atrás por la aparición de brotes del coronavirus están Catamarca, San Juan y Santiago del Estero. “Hay que esperar a ver qué es lo que dicen. Ahí es cuando vamos a saber a ciencia cierta de qué viene el anuncio”, le dijo a este medio uno de los ministros de Educación provinciales que participará del encuentro previsto para este martes.

La decisión de avanzar con una propuestas a clases sucede después de las duras críticas que recibió Trotta por parte de la oposición pero también de parte del presidente Alberto Fernández y de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Ante la consulta de BigBang respecto de un cambio en el escenario epidemiológico en las últimas tres semanas, después del ultimo rechazo de Trotta al regreso a las aulas, sostuvieron que si bien hay una meseta alta en el AMBA el cuadro incluso es peor a nivel país.

Uno de los motivos que más enojó al presidente fue cuando hace tres semanas desde el Gobierno de la Ciudad le ganaron de mano a Trotta con un anuncio de acuerdo para el retorno de 6.500 chicos que no tuvieron contacto con las escuelas desde marzo.

La bronca de Fernández es que la reacción de Trotta hizo quedar al Gobierno como el malo de la película cuando el anuncio iba a ser positivo. “Le dimos una connotación negativa a algo que era positivo”, se quejaba ese día uno de los colaboradores de Alberto. A eso, y tal como contó en su momento BigBang, se le sumó el enojo de Fernández de Kirchner por no seguir con la estrategia de unidad con la pata sindical kirchnerista, Ctera.

Con ese escenario, y en el medio de rumores sobre su posible salida, Trotta buscó recuperar la iniciativa pero más cerca de lo que busca Fernández que Kirchner. Un dato no menor en esa disputa interna en Educación es que todavía no se designó a nadie en reemplazo de la ex viceministra Adriana Puigróss, más cercana al kirchnerismo.

En el medio, este lunes el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, planteó que "los chicos de sexto grado y sexto año de todo el país deberían volver ya a clases". Durante un Zoom junto a referentes del Frente Renovador de distintas provincias, les pidió que trasladen la propuesta a los gobernadores, ministros y secretarios de Educación de sus ciudades. La duda que quedó rondando en el aire es si sabía de la decisión de Trotta antes de hacer esa declaración.

Un dato no menor es que cada una de las provincias tendrá la potestad de decidir si avanza o no con lo que habilitaría la Nación, pero también quedará abierta la puerta a propuestas. Por ejemplo, Trotta y el ministro de Salud, Ginés González García, todavía deben determinar si aceptan o no el protocolo presentado por sus pares porteños, Soledad Acuña y Fernán Quirós.

Mientras tanto, este lunes la bancada de Juntos por el Cambio en Diputados presentó un proyecto de ley para que se declare la emergencia educativa. En los considerando se le solicita al Gobierno que declare en emergencia a “todos los niveles y modalidades para los ciclos lectivos 2020 y 2021". La iniciativa busca considerar a la educación como “actividad esencial”, debiendo garantizarse el "derecho constitucional a la educación en la República Argentina, conforme las pautas y protocolos que cada jurisdicción determine”.