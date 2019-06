Al filo del cierre de listas: cómo se configura el mapa electoral y quiénes serán candidatos

A poco más de 24 horas del cierre de listas, todavía quedan incógnitas en las principales fuerzas que competirán en las elecciones presidenciales. Aunque el listado comienza a llenarse poco a poco con los nombres de los candidatos aún se esperan definiciones clave en Juntos por el Cambio, el Frente de Todos y Consenso Federal. En la izquierda ya formalizaron las candidaturas.

NO HABRÁ PASO PRESIDENCIAL

A pesar de que existieron negociaciones para ir a una interna en diversos espacios, en las PASO ningún espacio definirá candidatos a presidente. La única incógnita que giraba en torno a este punto era dentro del Frente de Todos, donde Daniel Scioli pretendía que Alberto Fernández y Cristina Kirchner le dieran la interna. Anoche, el ex gobernador bonaerense bajó su candidatura. En el oficialismo, a pesar de que hubo voces que plantearon la posibilidad de una interna, esa idea no prosperó. Y con la ruptura de Alternativa Federal, tampoco habrá primarias en la “tercera vía”.

FRENTE DE TODOS

El Frente de Todos llevará como candidato presidencial a Alberto Fernández. Axel Kicillof será el candidato a gobernador bonaerense, acompañado por la intendenta de La Matanza, Verónica Magario. El primer candidato a diputado nacional será Sergio Massa. Resta definir quién será su compañera - debe intercalarse un hombre y una mujer por la ley de paridad de género -, y Máximo Kirchner podría ser el tercer candidato en la lista bonaerense, en busca de renovar su mandato. En esa lista también estaría la renovadora Cecilia Moreau, que buscará renovar su banca.

En la Ciudad, el Frente de Todos llevará como candidato a jefe de Gobierno porteño a Matías Lammens, actual presidente de San Lorenzo. Su acompañante podría ser una mujer: se especula con la legisladora Victoria Montenegro, aunque también sonó la actriz Dolores Fonzi, la periodista Gisela Marziotta y la ex ministra de Salud de Vidal, Zulma Ortiz.

El candidato a senador por la Ciudad será Mariano Recalde, y la lista de diputados la encabezarán “Pino” Solanas y Victoria Donda, aunque todavía no está definido si en ese orden. Ofelia Fernández, la joven de 19 años que fue presidenta del centro de estudiantes del colegio Carlos Pellegrini, también sería candidata.

JUNTOS POR EL CAMBIO

El presidente Mauricio Macri buscará la reelección y la mayor sorpresa en el espacio fue la incorporación del histórico titular del bloque de senadores del PJ, Miguel Ángel Pichetto. El ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, encabezará la lista de candidatos a diputados (si Macri fuera reelecto será el presidente de la Cámara), acompañado por María Luján Rey, la madre de Lucas Menghini, fallecido en la tragedia de Once. Detrás quedará el viceministro del Interior, Sebastián García de Luca y las diputadas Silvia Lospennato - cercana a Emilio Monzó - y la radical Karina Banfi.

En la Ciudad tampoco habrá sorpresas: Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli buscarán la reelección. Martín Lousteau - que en 2015 forzó a un ballottage a Rodríguez Larreta - será el candidato a senador por ese espacio, junto a la ministra de Desarrollo Humano porteño, Guadalupe Tagliaferri. La lista de diputados sería encabezada por un diputado de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro. Lo llamativo es que quien quedaría relegado es Daniel Lipovetzky. Allí estaría también Mariana Zuvic - actual diputada del Parlasur y cercana a Carrió - y la legisladora Victoria Morales Gorleri.

CONSENSO FEDERAL

El espacio que llevará a Roberto Lavagna como candidato a presidente y a Juan Manuel Urtubey como vice todavía no definió la candidatura para la gobernación bonaerense. La danza de nombres no paró en toda la semana. Se menciona con fuerza al ex intendente de Bolívar y actual diputado, Eduardo “Bali” Bucca. También se mencionó a la diputada Graciela Camaño, que prefiere encabezar la lista para renovar su banca. También a Margarita Stolbizer. Incluso, le ofrecieron a la ex senadora María Laura Leguizamón la candidatura bonaerense.

En la Ciudad tampoco había grandes definiciones, aunque se espera que el candidato a jefe de gobierno sea el economista Matías Tombolini, quien ya compitió en 2017 por la Ciudad y actualmente está a cargo del Consejo Económico y Social de la Ciudad.

FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES-UNIDAD

La izquierda fue la primera en confirmar las fórmulas: Nicolás del Caño competirá por la presidencia y la diputada Romina del Plá será la candidata a vice. La actual legisladora porteña Myriam Bregman encabezará la lista de diputados nacionales, con el objetivo de saltar de la Legislatura al Congreso nacional.

LOS OTROS CANDIDATOS

Al filo del cierre de listas, todavía se esperaban definiciones en los otros espacios que competirán. José Luis Espert, candidato por el Frente Despertar, todavía no confirmó si llevará candidatos en la Provincia y en la Ciudad. El ex titular de la Aduana, Juan José Gómez Centurión, que se postula por el Frente Nos, llevará como candidata a diputada a Cynthia Hotton; mientras que Alejandro Biondini, de Bandera Vecinal, tampoco definió el resto de los nombres.