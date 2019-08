Al fin llegaron las inversiones: Mauricio Macri ganó casi $100 por minuto en 2018

El presidente Mauricio Macri incrementó su patrimonio más de un 50 por ciento en el último año y declaró más de $150 millones en su última declaración jurada de bienes, más de $50 millones más que en la presentación que hizo un año atrás ante la Oficina Anticorrupción. Compró dos bonos por más de $90 millones y vendió más de $200 mil dólares.

Macri declaró ante la Oficina Anticorrupción que su patrimonio se incrementó un 51,8 por ciento en el último año. Pasó de tener $99.876.155,31 que declaró el año pasado a $151.688.648,18, un aumento de casi $52 millones. Entre sus bienes, el presidente declaró seis inmuebles, la misma cantidad que el año pasado: un lote en Tandil, un departamento en Capital Federal, tres propiedades en Pilar y una en la localidad salteña de Pluma de Pato.

Si en el último año su patrimonio se incrementó más de $51 millones, al mes esa cifra representó unos $425 mil. Esa cifra dividida por la cantidad de días del mes arroja que por cada jornada el presidente ganó poco más de $14 mil, mientras que por hora fueron casi $6 mil, y por cada minuto fueron aproximadamente $100 que ganó haciendo negocios e inversiones.

El presidente declaró que tiene cuatro cuentas en dólares con depósitos por U$S 133.803, cuyo valor en pesos representa de acuerdo al documento unos $4.490.990. Se trata de una gran diferencia respecto al año anterior, ya que en el período 2017, el presidente había declarado que tenía U$S 342.940 dólares, por lo que se desprendió de poco más de U$S 209 mil que pasó a pesos en el último año.

La declaración jurada 2018 de Mauricio Macri by AgusGulman on Scribd

EN QUÉ INVIERTE EL PRESIDENTE

Por otro lado, las inversiones del presidente se mantuvieron en línea con los últimos años, aunque con un dato muy llamativo. En octubre del año pasado, Macri compró títulos de Bonos PAR del Estado Argentino. Fueron, de acuerdo a la documentación pública a la que accedió BigBang, dos compras de bonos por $39.916.800 y la otra por $54.301.740. En total, el monto representa más de $94 millones.

Además Macri vendió sus títulos Discount denominados en dólares estadounidenses adquiridos en junio de 2016. También se desprendió de sus títulos de deuda pública emitidos por la provincia de Buenos Aires por $11.574.780. También de una parte de sus títulos Cuasipar, incorporados a su patrimonio en 2017 por $4.047.000, que ahora declaró por $3.2 millones.

Por otro lado, el presidente perdió dinero con su inversión en la empresa del diputado Eduardo Costa, en la que posee el 20 % de las acciones desde hace años. Al inicio de 2018 ese 20 % representaba $343.724, mientras que al final representó $282.720.

Lo más curioso, sin embargo, es que el mandatario casi no tiene pesos: $5.000 declarados en efectivo y en una caja de ahorro tiene $3.700. Sin embargo, lo más curioso es otra caja de ahorro en pesos que nadie envidiaría: tiene apenas $457.