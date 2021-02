Al menos cumplió con el lavado de manos: Duhalde le exigió al Gobierno que explique su vacunación

A pedido de la flamante ministra de salud, Carla Vizzotti, ayer por la tarde se dio a conocer el listado de aquellas personas que accedieron antes de lo pensado a la primera dosis de la vacuna rusa Sputnik V en el Hospital Posadas. En la nómina no solo figura lógicamente el presidente Alberto Fernández, sino también lo hacen sus dos fotógrafos: Esteban Collazo (34) y Nicolás Rittaco (27).

Pero una de las figuras pesadas de la política que figura dentro de la nómina es Eduardo Duhalde, quien no se vacunó solo. Junto al ex presidente también recibieron sus respectivas dosis su mujer, Hilda Beatriz González, más conocida como Chiche, sus dos hijas María Eva y Juliana, y hasta el histórico secretario y vocero del ex mandatario, Carlos Mao.

Consultado sobre si fue el encargado de gestionar su vacunación y la de toda su familia, el político de 79 años se desligó de toda responsabilidad y culpó al gobierno por el escándalo de las vacunas "VIP". "Tiene que aclararlo el Gobierno, tienen que aclararlo ellos. Yo no gestioné ninguna vacuna", fue la única respuesta que decidió dar Duhalde ante las consultas de varios medios.

Entre los allegados a Alberto fernández, figuran en la lista Juan Biondi (48), Secretario de Comunicación y Prensa de la Presidencia de la Nación, y Julio Vitobello (63), Secretario General de la Presidencia de la Nación. Desde presidencia advirtieron que la unidad médica presidencial recomendó vacunar al entorno laboral del jefe de Estado para preservar su salud, algo llamativo si se tiene en cuenta que Santiago Cafiero no se vacunó a pesar de ser el jefe de Gabinete.

La lista siguió con el embajador de Argentina en Brasil, Daniel Scioli (64); el Procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Zannini (66); el ministro de Economía, Martín Guzmán (38); Hugo Curto, intendente del partido bonaerense de Tres de Febrero; Melina Mallamace (32), titular de la Unidad Gabinete de Asesores del Ministerio de Economía.

En la nómina también figuró Jorge "Topo" Devoto, autor de un libro sobre Néstor Kirchner; Gabriel Michi, de C5N; Horacio Verbitsky, el encargado de destapar los casos de "vacunas vip"; Lisandro Bonelli, sobrino del Ginés y ex jefe de Gabinete del ex ministro; Alejandro Costa, Subsecretario de Estrategias Sanitarias; Oscar Peppo (62), ex gobernador de la provincia de Chaco; Martín Horacio Sabignoso, secretario de Equidad en Salud.

Todos ellos deben estar contentos, ya que el gobierno decidió darle a los dirigentes, empresarios, sindicalistas, ministros, secretarios y subsecretarios de Estado que accedieron a la primera dosis de la vacuna antes de lo que correspondía, les darán la segunda para que la inmunización sea efectiva, aunque esta vez no será a escondidas. “Van a recibir la segunda dosis porque es lo que corresponde”, señalaron fuentes presidenciales.