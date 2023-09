"Al principio dudé del atentado pero ahora creo que fue real": la vecina de CFK, a un año del intento de magnicidio

Su pelo violeta, su bandera colgada en reclamo de una Justicia independiente, y su figura al protestar contra Cristina Fernández de Kirchner, la hicieron conocida ante los medios y las redes sociales. Aunque la noche en que Fernando Sabag Montiel intentó asesinar a la vicepresidenta, su vida cambió y muchas de las miradas que antes eran curiosas -o chicaneras-, pasaron a hacer acusadoras contra ella.

Ximena de Tezanos Pinto se defiende ante BigBang de las críticas, amparándose en el accionar de los magistrados involucrados en las causas donde la mencionaron, María Eugenia Capuchetti y Marcelo Martínez de Giorgi. Militante de Republicanos Unidos, se define como muy liberal y ahora lleva su pelo celeste y blanco por una promesa que hizo cuando Francia le empató el partido a La Scaloneta.

En su momento te hiciste conocida por poner una bandera y manifestar tus críticas, pero hace un año hubo un hecho que debe haber modificado tu vida de una forma enorme. ¿Qué cambió en tu vida a partir del atentado?

- Al principio tuve muchas dudas, ¿será real o no el atentado? Hoy por hoy creo que fue real, que estos tipos lo intentaron y que todos los argentinos, no solamente Cristina, tuvimos un Dios aparte de que los tipos fallaron, honestamente. Porque hubiera sido un disparate, ¿me entendés? No solamente es que está mal que alguien mate a otra persona, pero hubieran generado una discordia, un quilombo, hubieran desatado un quilombo grande en el país, porque la violencia sólo trae violencia.

A mí lo que me pasó con el atentado, que por suerte fue un intento fallido, es que después acá se ordenó muchísimo la calle. Cuando arrancó la vigilia hubo como un crescendo. El primer día fue increíble la cantidad de gente que vino y empezó a mermar al día siguiente, el martes, el miércoles es como que le pusieron gas de vuelta, y el viernes, yo volví a casa a estudiar, tipo 23, y la calle era como si alguien hubiera arrasado, mucho descuido. Y el sábado fue el día famoso de las vallas, que se cayeron y se hizo una montonera acá. El domingo mermó un poco, pero siguió con todo esto, hasta que el jueves, si mal no recuerdo, atentan contra Cristina, y a partir de ahí fue un cambio enorme en casi todo lo que es el activismo político.

Eso repercutió en que hay muchísima gente que hoy se calla la boca, porque a raíz del expediente de Revolución Federal, Capuchetti investigó un poco y nos dio lugar a las pretensiones de la querella de Cristina. Cuando el año pasado se llevaron a estos cuatro chicos (N. del E: los miembros de Revolución Federal), estos señores, que no son santos de mi devoción. O sea, esas marchas que ellos proponían a mí no me cerraban en lo absoluto, eso de llevar la guillotina, o las antorchas, o de tirar verduras, no es mi modo de protesta. Yo he ido a la Plaza a protestar, llevando una bandera o mi redoblante.

Más desde lo republicano...

-Totalmente. Con el tema de las banderas, una aclaración que la hago todo el tiempo: yo jamás colgué el cartel ese que dice 'chorra' y que fue el que más circuló por todas las redes, eso es un Photoshop. Alguien tomó la bandera de justicia independiente y le puso un Photoshop que dice 'chorra'. Yo jamás colgaría eso. Incluso en las redes muchas veces había gente que me arrobaba y me ponía 'ay, felicitaciones'. No eso no lo puse yo, y si me conocés, sabrías que no pongo eso. Y mucha gente que me conoce, sin preguntarme decía: 'mira, eso no lo colgó Ximena', porque ese no es mi estilo. Incluso si me ves ahora que están (Patricia) Bullrich y (Javier) Milei peleándose, que ahora como que están confrontando entre ellos, y los burrichistas contra las mabeles y no sé qué, y yo de vuelta salgo con: 'Flaco, que gane el que gane, y que gobiernen todos juntos'. Se trata de eso.

En su momento hubo mucho eco alrededor de los chicos de Revolución Federal que habían sacado fotos desde tu departamento...

- Sí, creo que era domingo 27. No me acuerdo. Después del día que se cayeron las vallas.

Vos le abriste la puerta buena onda a unas personas que no sabías lo que estaban haciendo...

- Pero es que no estaban haciendo nada malo. La jueza Capuchetti fue tajante y junto (Marcelo) Martínez de Giorgi no han encontrado nada. La causa sigue caratulada como averiguación de delito. Lo que le imputan a estos chicos son estas marchas y estas cosas totalmente desacertadas para mí. de llevar una una guillotina y todo es

¿Te dio bronca la vinculación o te enojaste directamente con los medios?

- Con los medios no. Yo me enojo con la querella, con Cristina Fernández de Kirchner que está impulsando esto. No podés desde el lugar de poder que tenés dedicarte a perseguir... porque yo me puedo defender, pero hay otros que no le es tan fácil defenderse. Entonces vos no podés ensañarte porque querer imponer tu relato, y no tengo ni idea para qué lo quiere hacer.

Los chicos de Revolución Federal... primero, los fundadores del grupo son Jonathan Morel y Leonardo Sosa. Morel nunca estuvo en casa, el que vino a casa fue Sosa, invitado por una amiga mía, Luján Romero. Y Gastón Guerra vino a casa invitado por mí, porque yo lo había conocido ese viernes, el anterior a ese domingo, que tuvo que venir al centro a declarar en una denuncia que era un disparate, una imputación por daños a la camioneta de (Sergio) Massa. Una cosa realmente traída de los pelos. Pero al chico le pusieron los dedos con tinta negra, hizo el pianito, 'póngase de costado que le sacamos fotos'. Yo lo vi eso. Y cuando Gladys me comenta, que lo recibía a Gastón para hacerle la defensa, me acerque a hacer lo que tenía que hacer con Gladys y a conocerlo también, para solidarizarme con él porque me parecía un disparate eso, me parecía un abuso desde el Estado, avanzar así sin pruebas, sin nada. Porque en el derecho penal tiene que haber alguna causa que sustente la acusación. Se investigan los hechos, no se investigan las ideologías, y acá están persiguiendo a las ideologías. Y eso es muy grave. No se puede demostrar la inocencia, esta es la trampa espantosa que ponen.

Te quiero preguntar respecto a la línea de financiación que investigan desde la familia Caputo hacia la carpintería de Morel.

- Está fantástico que investiguen, es lo que tiene que hacer un fiscal. Tiene que investigar para ver si es delito. Mucho más si la que dice que es sujeto o víctima de esos delitos es la vicepresidente en ejercicio, no hay tutía, tiene que investigar. Ahora, se tienen que presentar datos relevantes. Pidan el expediente para ver que este tipo Caputo, que no es el primo de (Mauricio) Macri, es otro además, le encargó unos muebles berretas a Jonathan Morel para un edificio que estaban haciendo ahí en Vaca Muerta. No se sostiene. Cuando todos los periodistas empiezan a repetir y, total algo queda. Vamos a separar las cosas. La acción que hizo (Fernando) Sabag Montiel, que fue con una Bersa afanada, parece, que ni siquiera la sabía usar, no necesitó mucha financiación. El tipo llegó con la SUBE, no había un comando. El tipo llegó en colectivo acá. Y Jonathan Morel no tuvo nada que ver con Sabag Montiel.

Hay declaraciones de Morel que no están muy sujetas a los ámbitos de la República, tienen más que ver con una concepción de una revolución, una insurrección.

- Eso puede ser decir que Cristina Fernández de Kirchner esté con los Montoneros.

La realidad es que Montoneros al día de hoy no existen como organización...

- Bueno, pero siguen operando. No usan armas.

Pero no existen como organización, como si existe Revolución Federal.

- Si me decís que Montoneros no existe como organización, Revolución Federal era un chat de WhatsApp de 50 personas. No me podés decir entonces que no es una organización.



Sí, es una organización de 50 personas.



- No es así. Si voy a la Plaza y digo: 'Yo voy a matar al presidente'. No hay delito en eso. No es ni una amenaza eso.

Al mismo tiempo, cuando después de eso hay un atentado, es inevitable que no te miren...

- No está bien. Y eso es lo que está diciendo la jueza, porque acá hay jueces que están actuando, y los dos están actuando en un cierto sentido. Porque incluso Martínez De Giorgi , que al principio consintió que metieran presos a cuatro ciudadanos durante diez días... un disparate, es un disparate que te metan preso por ir a decirle a Massa: 'Sos un hijo de puta, te quiero cagar a trompadas'. No te pueden meter preso por eso. Se lo llevaron ese día, lo detuvieron en la Comisaría, y al rato lo soltaron porque no hay un delito en eso. No podés atropellar a los ciudadanos desde el Estado. Punto, no podés.

Acá está el Poder Judicial investigando, y hay una querella que insiste, y atrás está Cristina Fernández, para hacer más grande el atentado, que fue un disparate, que agradezco a Dios que este estúpido de Sabag Montiel haya sido así de estúpido y fallara, realmente le agradezco a Dios, pero eso es lo que hay.

Yo puedo parecer una señora rica y de clase alta, pero soy una mina de clase media. No me doy grandes lujos. Tuve la suerte de llegar a este departamento con un trueque. Lo cambiamos por uno que teníamos acá a tres cuadras, este estaba hecho mierda, el que yo tenía estaba impecable, y la señora que vivía acá no podía pagar las expensas de este departamento. Sí entiendo que hay muchas clases de mucho poder, de esos poderosos que habla Cristina, los dueños del poder. Es verdad que existen, yo también me voy dando cuenta que también existen. Pero es como que hay que atacarlo, sanearlo o mejorar el sistema desde otro lugar, y es creciendo los del medio. O sea, ni una punta ni la otra, vamos al medio todos y cuanto más en el medio estemos, más vamos a poder avanzar incluyéndonos a todos. Si no nos quedamos detenidos en una en una compulsa entre la izquierda y la derecha, y yo quiero que vayamos para adelante. Esto es lo que estoy tratando de convocar.