"Al que no le gusta, palo”: al borde de la veda, Kicillof cargó duro contra Bullrich y Larreta

Casi en el límite de la veda electoral, el actual gobernador de la provincia de Buenos Aires Axel Kicillof se tomó un tiempo para para, analizar y seguir. Es que las PASO vienen muy cargadas este año y hay que concentrarse. Es por eso que (not spoiler alert) dio su apoyo impepinable al candidato que presentó Cristina Fernández de Kirchner: “Le pido a la gente que Sergio Massa sea presidente, que podamos seguir construyendo. Es votar por lo que se hizo, por lo que falta. Ellos gobernaron 4 años y ese esfuerzo sirvió para enriquecer a unos poquitos. Es la derecha o los derechos”.

El candidato, que tuvo una gestión muy tirante con el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta calentó el diálogo cuando se refirió a los candidatos que circunscriben en Juntos por el Cambio: “La Argentina, nuestra provincia, tienen una bifurcación de caminos, dos posibilidades: seguir construyendo, dedicarnos a lo que falta, que es mucho, expandir derecho; o por otro lado lo que nos ofrecen, que es ajuste, quita de derechos, ya lo vimos, ya lo hicieron. Lo que propone la derecha es un camino de resignación y al que no le gusta, palo”.

Otro de los temas que tocó el Gobernador y era casi ineludible en Radio 10 junto al Gato Sylvestre es el del FMI. Y, como era de esperarse, el gobernador fue lapidario: “Ellos tomaron la deuda y la dilapidaron. La que fue gobernadora, (Mauricio) Macri, (Patricia) Bullrich, (Cristian) Ritondo, (Néstor) Grindetti. Todavía tienen que explicar la catástrofe económica. Pasaron 3 años y siguen sin hacerse cargo”.

La deuda con el FMI es uno de los puntos fuertes de Unión por la Patria con Sergio Tomás Massa como referente de las negociaciones con el gigante estadounidense. A Axel, esta discusión le parece troncal: “Trabajar para transformar y progresar lleva mucho tiempo. La motosierra y dinamitar es un minuto y medio, como cuando Macri trajo al FMI”.

Sobre la famosísima “Teoría del Derrame” (en la que “a concentración del ingreso en los más ricos, permitiría financiar inversiones que luego derramarían en empleos y salarios sobre el pueblo), el candidato dijo: “No hay derrame, eso es verso, es mentira, la mano invisible no soluciona, no se reparte esa torta. Necesitamos fortaleza, enfrentar al FMI y hacer las medidas que hagan falta”.

Tanto a Massa como a Kicillof le toca la difícil tarea de bajar los precios de alimentos y hacer de una vez por todas que la inflación tenga un punto menos. Sobre esto, analizó: “Se observa un crecimiento económico pero que el salario no acompaña, lo cual muestra que no hay un derrame que sea automático o natural. Uno no puede enfrentar esos poderes sin el voto del pueblo. Vamos para atrás o seguimos marchando al frente”.

Deja expuesta la gestión de María Eugenia Vidal

Se sabe que Axel criticó la gestión de gobierno de María Eugenia Vidal y visibilizó los problemas de la comunidad educativa: “Cuando nosotros asumimos había falta de inversión. Se hizo un censo de la situación edilicia de las escuelas. El gobierno anterior no tenía brújula, no sabían qué hacer. Nosotros hicimos 171 escuelas y vamos a llegar a las 200 antes de cerrar el mandato”.

Y disparó contra Vidal: “Cuando la derecha llegó, dijeron que sacaban el Fútbol Para Todos para hacer 3000 jardines de infantes. Vidal dijo que hizo 65 escuelas, yo no las encontré. Pero sí que cerró 33 escuelas rurales porque hizo las cuentas y eran muy caras”.

Cuestionó también el avance de la derecha en el ámbito de las escuelas de Buenos Aires: “No se banca la Provincia otros cuatro años de derecha. No le podemos dejar el discurso de la calidad educativa. Vienen a romper y destruir. Persiguieron maestros, con carpetas”.

Sobre este último punto, Axel Kicillof no dejó nada para la imaginación: “Vidal se quejó de los días de paro que le hicieron a ella y no a nosotros. Y bueno, ustedes les bajaron 20 puntos de salario, ¿por qué no prueba no bajándoles el sueldo y construyendo escuelas?, sentenció.