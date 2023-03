Alarma (e interna) por la seguridad en Santa Fe: "Aníbal debería estar instalado en Rosario"

El diputado nacional del Frente de Todos (FdT) por Santa Fe Roberto Mirabella manifestó su preocupación por la actual escala de violencia narco en Rosario, solicitó la presencia del ministro de Seguridad nacional, Aníbal Fernández, en la ciudad y cuestionó que su provincia sea la que menos presupuesto recibe en materia de seguridad en todo el país. Todo esto, claro, después de que se hiciera pública la amenaza narco que recibió la familia de Lionel Messi en Rosario.

"El presupuesto geográfico ejecutado del 2022 para el Ministerio de Seguridad de la Nación determina que el lugar donde más plata se invirtió es Capital Federal, con 49.350 pesos por habitante, y el lugar en el que menos se invirtió en la Argentina es Santa Fe: 22 veces menos, 2.224 pesos por habitante. Con lo cual marca claramente que la prioridad hoy del Ministerio de Seguridad de la Nación no está en Santa Fe", criticó Mirabella, durante una entrevista brindada al programa Argenzuela de Radio 10.

El legislador llevó a la mesa ciertos datos muy preocupantes en el marco de la nota narco que apareció en un supermercado de la familia de Antonela Roccuzzo, pareja de Lionel Messi, y que encendió las alarmas en el entorno del futbolista. "Messi, te estamos esperando. (el intendente de Rosario, Pablo) Javkin también es narco, no te va a cuidar", escribieron los criminales en su mensaje.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

"Toda la Justicia Federal y provincial dice que el 80 por ciento de estos homicidios tiene que ver con el ajuste de cuentas entre las bandas de narcotraficantes", informó Mirabella, unos segundos después de detallar que en Rosario se cuadruplica la media nacional de asesinatos.

El legislador expresó su indignación por el contraste que se vive con otros lugares del país. "Balean comisarías, unidades penitenciarias, canales de televisión, restaurantes, eso en cualquier lugar del mundo serían actos terroristas. Imagínense si hoy nos levantamos y balearon Radio 10, Canal 13, C5N, balean la Corte Suprema, sería un escándalo internacional. Bueno, eso pasa en Rosario y el Gobierno nacional cree que eso lo solucionamos con la policía del condado", criticó. "A algunos no les gusta que hable del narcoterrorismo, digámoslo al revés, el terror que está generando todo lo que hace el narcotráfico en Rosario", agregó.

"El centralismo que ha tenido la Argentina ha sido fenomenal en todos estos últimos años. Si la Argentina tuvo que en su momento centralizarse para hacerse, es el momento de descentralizarse para no deshacerse. Yo creo que el ministro de Seguridad de la Nación, debería tener instalado el Ministerio, su sede, comandar y liderar la persecución criminal en Rosario. Porque la realidad lo amerita, porque es increible que esté pasando esto", propuso el diputado en la entrevista que brindó al conductor Jorge Rial.

"Si el Ministerio de Seguridad de Nación sabe que acá hay un delito novedoso en la Argentina y tiene que ver con los narcos y el terror que están generando, ¿por qué dice 'esto es un problema de los santafesinos'? Esto es lo que me parece que no funciona de esta manera", exlclamó Mirabella.

El diputado reconoció que el gobernador Omar Perotti "encontró una situación bastante dramática" a su llegada a la gestión. "El último juicio a Alvarado, que es un capo narco, en junio del año pasado, de 22 condenados, siete eran policías. Pero no el que servía café, de alto rango. Y no eran de Perotti, eran de la gestión anterior. Estamos en una situación muy complicada, con una Justicia Federal que está estructurada igual que hace 40 años, cuando este delito no existía. No podemos implementar el nuevo Código Procesal Penal. Estamos en una situación donde parece que en vez de estar integrados a un país, parece que estamos anexados", reclamó.

"Esta es la primera vez en varios años que entran más policías de los que se van. En estos tres años creo que entraron 2.700 y se fueron 800. Revirtió la ecuación, era al revés antes. Compraron camionetas, autos, tecnología, creo que esta semana se inauguraba el nuevo central de control policial, el 911, con la misma tecnología y equipamiento que en Capital Federal, que es muy bueno", detalló Mirabella.

"El ministro (de Seguridad provincial) actual, (Claudio) Brilloni, que es un comandante general de Gendarmería, el 90 por ciento del tiempo está en Rosario. De los 800 nuevos policías que ingresaron, el 90 por ciento fue a Rosario. Lo que digo es que estamos ante un delito que excede al policía de la provincia", explicó el diputado. "En estos tres años hemos estado codo a codo el gobernador, el intendente (Pablo) Javkin y todos los legisladores, tratando de enfrentar un delito que es sumamente complicado y no se soluciona de un día para el otro", añadió.

Mirabella se preguntó si la nota en el supermercado no tendrá que ver "con que ayer secuestraron 50 celulares del Pabellón 1 de Coronda". "Esos celulares tienen mucha información y hoy están a disposición de la Justicia. Esto es lo que pasa", precisó, tras explicar que en su provincia no hay cárceles federales.

"Las Fuerzas Armadas no sé si están capacitadas para controlar la calle. Lo que digo es que las Fuerzas Federales que tendrían que estar hoy operando, trabajando, previniendo, e investigando en Rosario, no tienen conducción, no tienen equipamiento. La Gendarmería no tiene camionetas, la Policía Federal no tiene autos. Por más que pongamos mil gendarmes, si no hay liderazgo y conducción, planificación para la persecución familiar, esto no funciona. Y acá tiene que estar el Ministerio de Seguridad de la Nación, porque el delito lo amerita, conduciendo la persecución criminal", repitió el diputado del FdT.

Mirabella también cuestionó que "la agenda de Buenos Aires no contempla al Interior". Recordó que mientras que en Rosario hay tres fiscales federales, él llevó al Congreso Nacional "un proyecto para modificar la Justicia Federal" en mayo del año pasado. "Todavía no lo pudimos llevar al recinto. Este también es nuestro enojo", aseguró, luego de criticar la dinámica del Poder Legislativo. "Cada uno ocupémonos de lo que tenemos que hacer. Si tenemos que votar una ley, votémosla", pidió.

El legislador santafesino, horas antes de la entevista había escrito en su Twitter una parte de lo que denunció en la entrevista. "Necesitamos que el Gobierno Nacional tome una participación más activa. Somos la provincia que recibe menos fondos por habitante", había escrito.