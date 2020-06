Alberto anuncia la extensión de la cuarentena hasta el 21 de junio: cómo seguirá en la Ciudad y la Provincia

Con 588 muertos por coronavirus, el presidente Alberto Fernández anunciará esta noche en la Quinta de Olivos la extensión de la cuarentena otras dos semanas, focalizada en la Ciudad de Buenos Aires, el Conurbano bonaerense y la provincia de Chaco, donde se concentran la mayor cantidad de contagiados por COVID-19. En Capital Federal habilitarán la apertura de algunos comercios de cercanía, y Axel Kicillof planea autorizar más permisos a industrias y fábricas, aunque sin flexibilizar las salidas a la calle.

El Gobierno decidió adelantar el anuncio para este jueves y está previsto que sea a partir de las 20. El presidente volverá a mostrarse junto a Kicillof y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, con quienes mantuvo reuniones por separado esta semana. La cuarentena continuará otras dos semanas, hasta el 21 de junio, focalizada en el área metropolitana y Chaco, donde se concentra la mayoría de los contagios.

Ayer hubo una nueva cifra récord de contagios: en 24 horas se confirmaron 949 infectados por COVID-19. En el reporte matutino de este jueves, el Ministerio de Salud confirmó otras cinco muertes y los fallecidos por coronavirus ya suman 588 desde que se desató la pandemia. Sólo entre la Capital Federal y la provincia de Buenos Aires suman 909 casos.

En este contexto, las próximas dos semanas serán de una “cuarentena oxigenada”, que implicará dar más aire en términos económicos y sociales: la Ciudad de Buenos Aires tiene previsto permitir la apertura de comercios de cercanía que habían reabierto en abril pero a principios de mayo fueron cerrados nuevamente. De todos modos, continuarán cerrados los locales en ejes comerciales. Se permitirá la apertura de locales de ropa, pero bajo la modalidad “take away”, sin posibilidad de utilizar probadores. En el aspecto social, la Ciudad permitiría las salidas recreativas para chicos los dos días del fin de semana y no uno solo, como hasta ahora.

La otra clave es el deporte: el gobierno porteño busca que se autoricen las actividades deportivas al aire público entre las 20 y las 8, hasta una hora diaria y hasta dos personas. Ayer en la reunión que tuvieron en Olivos, Rodríguez Larreta le planteó a Fernández la posibilidad de empezar a diseñar un protocolo para el regreso de las clases presenciales. Por ahora es un tema que aparece lejano: de hecho, no volvió la cursada presencial ni siquiera en las provincias que no tuvieron ni un solo contagio. "Una cosa es discutir el protocolo y otra cosa es que vuelvan las clases", explicó esta mañana el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, en declaraciones a Radio Con Vos. "Estamos evaluando protocolos de todas las actividades", agregó.

En cambio, en la provincia de Buenos Aires la cuarentena se mantendrá más firme en el Conurbano y aumentará la flexibilización en el interior. El gobernador Kicillof no planeaba avanzar en nuevas autorizaciones, como las salidas recreativas de niños y adolescentes que fueron impulsadas con cierto éxito en la Capital Federal hace un mes.

Sin embargo, el plan de la Provincia contempla habilitar más industrias de diversos sectores para que regresen a la producción, aunque con protocolos que impliquen no colapsar el transporte público y garantizar el distanciamiento social, un tema clave si se tiene en cuenta que según un informe de CIPPEC publicado ayer por BigBang se señala que la mitad de los trabajadores argentinos trabajan a menos de un metro de distancia de su compañero más cercano.

MUCHAS CUARENTENAS

En el resto del país la cuarentena continuará flexibilizándose, del mismo modo que hasta ahora, excepto en Chaco, la tercera provincia con más contagios – 926 casos en total – y habrá que mirar con atención la situación de Río Negro, que hasta ahora tiene 426 contagios, pero sólo ayer hubo 16 nuevos casos.

En el resto del país la situación progresiva y lentamente se encamina hacia la fase 5 o “nueva normalidad”, con un amplio porcentaje de actividad económica en marcha, aunque con estrictos protocolos sanitarios y con horarios diferenciados. Los bares y restaurantes abren menos horas, los paseos recreativos tienen límites, del mismo modo que las actividades deportivas al aire libre. Varias provincias ya avanzaron hacia el permiso para las reuniones familiares y entre amigos, aunque con límites de hasta diez personas y sólo por unas horas.