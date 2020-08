El aislamiento con flexibilización en la Ciudad y sin cambios en el AMBA se extiende hasta el 20 de septiembre

"Hasta ahora no se ha saturado el sistema de salud", dijo este viernes el presidente Alberto Fernández al anunciar una nueva etapa del aislamiento social para enfrentar el coronavirus, la cual durará hasta el próximo 20 de septiembre e incluirá las reuniones de hasta 10 personas al aire libre.

El anuncio se realizó a través de un video que se difundió minutos antes de las 20, luego de que hablara el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

"El problema es en todo el país", dijo el mandatario y agregó que "si nos descuidamos no hay sistema que alcance".

Además, aseguró que crecieron los casos en el interior del país, que ahora concentran el 37 por ciento de los nuevos contagios, por lo que decidió extender el aislamiento hasta el 20 de septiembre.

Aunque anunció que se podrán hacer reuniones al aire libre de hasta 10 personas, el mandatario aclaró que esa decisión quedará a cargo de cada municipio.

Al mediodía, Fernández estuvo en la Quinta de Olivos con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y con Rodríguez Larreta, con quienes ultimó los detalles de la continuidad de la cuarentena para frenar al coronavirus.

El presidente anunció a través de un video grabado de 5 minutos que se extiende el aislamiento social, preventivo y obligatorio con ciertas flexibilizaciones hasta el 20 de septiembre.

De este modo, el mandatario informó que se permiten las reuniones al aire libre de hasta 10 personas, pero que siguen prohibidas las reuniones privadas.

En este sentido, Fernández llamó hoy a la "responsabilidad personal" en esta etapa de la pandemia de coronavirus, ya que, dijo, "tiene impacto colectivo".

También se arregló ciertas flexibilización en la Ciudad de Buenos Aires de el sector de la construcción: se retomarán las obras con un tope de personas, plazos de construcción y un tiempo limitado.

Según explicó Larreta, se acordó que se habilite la apertura de restaurantes al aire libre o "take away plus", un de los rubros más golpeados por la pandemia, aunque se mantendrán las restricciones para ofrecer el servicio en ambientes cerrados.

Con respecto al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), se mantendrán las medidas de control y prevención tal cual están y prácticamente no habrá apertura de actividades ni modificaciones en la reglamentación para el uso del transporte público, uno de los principales focos de contagio.

Con esto, el gobierno busca achatar la curva de casos tras el fuerte incremento de contagios y muertes registradas en todo el país en los últimos días.

El nuevo anuncio del presidente se realizó después de dos días consecutivos con más de 10 mil contagios, mientras que para este viernes se anunció un nuevo récord de más de 11.700 positivos.