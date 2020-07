Alberto anunció la extensión de la cuarentena hasta el 16 de agosto: "El virus está circulando más"

El presidente Alberto Fernández anuncia la extensión de la cuarentena en el área metropolitana de Buenos Aires por otras dos semanas, tras 14 días donde se registró un incremento en la cantidad de contagios y fallecidos. En la última fase del aislamiento por la pandemia de coronavirus se produjeron 1.274 muertes y se confirmaron 70.508 contagios de COVID-19.

Junto al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, el mandatario precisó que "el problema está concentrado en el área metropolitana de Buenos Aires", donde se concentra el 90 por ciento de los contagios, aunque también apuntó que hay focos de contagios en las provincias de Santa Fe y Córdoba, que se suman a otras zonas del país con circulación comunitaria del virus. "Estamos enfrentando a un enemigo invisible, el mundo no ha encontrado las armas para combatir, ni la vacuna ni el medicamento que permita sobrellevar la enfermedad y curarla".

"Cualquiera que se enferme, padece: el asintomático, días de cuarentena; y quien tiene síntomas y termina internado no es una enfermedad más, no es una gripe más. Aquel que requiere mayores cuidados todo indica que requiere 25 días para salir de terapia intensiva", sostuvo el presidente.

El virus no nos busca a nosotros, sino que nosotros vamos a buscarlo".

El presidente además reconoció la preocupación que genera la incertidumbre. "Nadie en el mundo sabe cuándo va a terminar esta situación. En Europa están teniendo una segunda ola del virus. Y cuando todo parece superado, el problema vuelve a empezar, no tenemos más solución que cuidarse", indicó el mandatario. El aislamiento continuará hasta el 16 de agosto - otras dos semanas - y según el presidente el virus "está circulando con mayor velocidad". "Los estoy convocando a que no nos contagiemos más", indicó Fernández, junto a Kicillof y Rodríguez Larreta.

"Nadie me está trayendo una solución mejor, no discutimos qué tan libres somos, sino que es el único modo que tenemos para combatir este problema", reiteró.

FILMINAS, PROVINCIA POR PROVINCIA

El presidente además repasó los datos de los últimos 15 días. Precisó que la tasa de incidencia de contagios cada 100 mil habitantes en la región (409 cada 100 mil), e indicó que la tasa de mortalidad - cuántos fallecidos por millón de habitantes - es de 76 personas: hace dos semanas, esa cifra era 48 casos por cada millón.

El presidente remarcó que el sur de Santa Fe, el este de Córdoba y el sur de Entre Ríos comenzaron a ser "afectadas por la irradiación de Buenos Aires". En este aspecto, recordó que el país "concentra mucho en el puerto de Buenos Aires". "En la Ciudad de Buenos Aires hubo cinco contagios por manzana", ejemplificó en relación a la tasa de incidencia de la Capital Federal, que tiene 1.904 contagios por cada cien mil habitantes. "Es un dato para que todos entendamos, Rodríguez Larreta hace un enorme esfuerzo para que se recupere la actividad habitual, pero eso requiere mucho esfuerzo", remarcó.

Recuerden que los asintomáticos pueden contagiar sin saberlo".

Además, Fernández graficó el aumento de la curva de contagios en diversas provincias como Jujuy, Córdoba y Mendoza. "Quisiera que la Argentina funcione en plena normalidad, que abran los restaurantes, que vuelvan los espectáculos", indicó el jefe de Estado.

"En mayo la cantidad de muertos eran 375. En junio fueron 700, 24 días después fueron 1.500 y 24 más tarde fueron 3.000. Cada 24 días, hasta aquí, hemos duplicado la cantidad de fallecimientos. No quiero que se muera más gente. Esto no es una estadística, es gente que pierde la vida, hay que evitar contagiarse, debemos preservarnos y cuidarnos", puntualizó Alberto Fernández.

Chicos, chicas, chiques, hagamos este esfuerzo, es una zoncera reunirse en fiestas clandestinas".

"LA SITUACIÓN NO ESTÁ CONTENIDA"

El presidente instó a los jóvenes a cuidarse al máximo y evitar los encuentros entre amigos de cara a la próxima fase del aislamiento. Reconoció que extraña tocar la guitarra con sus amigos, así como ir a recitales y ver partidos de fútbol. "No podemos hacerlo. Los jóvenes piensan que son inmunes a esta enfermedad, las estadísticas dicen que son los que mejores sobrellevan la enfermedad, pero contagian y con los adultos mayores esta enfermedad es impiadosa".

Las filminas de Alberto by AgusGulman on Scribd

"Chicos, chicas, chiques, hagamos este esfuerzo, es una zoncera reunirse en fiestas clandestinas, no se puede", afirmó. "Cada uno de esos encuentros es un riesgo enorme al que nos sometemos y al que sometemos al otro", aseguró.

LA CUARENTENA EN CABA

Rodríguez Larreta afirmó que la Ciudad tiene un promedio de 1.100 casos diarios, aunque valoró que hubo un leve descenso en las camas de terapia intensiva en relación a lo que ocurría hace dos semanas. El jefe de Gobierno reconoció que hace dos meses hubo un "brote muy fuerte" en los barrios vulnerables y detalló que el plan Detectar llegó a 29 barrios de toda la Ciudad.

"Es un orgullo decir que desde el lunes estamos testeando con los nuevos test desarrollados por el Conicet, es un orgullo que científicos y científicas hayan desarrollado un elemento importante", remarcó el jefe de Gobierno porteño. "El virus circula en todos los barrios", detalló.

PROVINCIA: "EN EL MUNDO HAY CUARENTENA INTERMITENTE", DIJO KICILLOF

"El coronavirus va y vuelve, en el mundo hay una cuarentena intermitente", aseguró por su parte el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, quien criticó a los medios de comunicación y afirmó que "lo que está matando a las economías del mundo es un virus", y descartó que la caída se hubiera producido por efecto de la cuarentena.

Además, Kicillof dijo que no se pueden tomar decisiones descoordinadas entre la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires. "A pesar de las diferencias que nos separan desde lo ideológico y lo partidario, nos unimos para cuidar la salud. No traten de politizar la pandemia, es equivocado. Trabajamos para que a ambos lados de la General Paz no se produzcan situaciones que tengamos que lamentar", indicó el gobernador bonaerense.

En este sentido, remarcó que la cuarentena continuará en el AMBA del mismo modo que hasta ahora, con controles en el transporte público pero sin avanzar en nuevas aperturas. "Con más test y las mismas restricciones", sostuvo.