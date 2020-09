Alberto anunció un megaplan para combatir la inseguridad en el Conurbano: "Con los vivos seremos implacables"

El presidente Alberto Fernández lanzó junto al gobernador bonaerense Axel Kicillof e intendentes del Conurbano bonaerense un megaplan que requerirá una inversión de $10.000 millones para combatir la inseguridad y el despliegue de 4.000 efectivos de las fuerzas federales en 24 municipios. Será a través de la construcción de "paradas seguras" de colectivos que incluirán botones antipánico, mejoras de iluminación, incorporación de más cámaras de seguridad e inversiones en comisarías de la provincia de Buenos Aires y el Servicio Penitenciario.

"Cuando uno habla de mejorar el funcionamiento del Estado de derecho habla de darle seguridad a los ciudadanos, que puedan circular por las calles sin miedo y que sepan que si alguien los ataca habrá justicia para juzgar y aplicar las penas que corresponden", sostuvo el presidente, quien sostuvo que "la seguridad no es sólo tener más policías en las calles". El presidente habló de las "carencias" que vive la Policía Bonaerense. "Estamos yendo al auxilio de argentinos que viven cruzando la General Paz y padecen muchísimo".

Según detalló en la previa del anuncio presidencial el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, se comprarán 2.200 nuevos patrulleros y se desplegarán 3.957 efectivos en los municipios del Conurbano. Antes de que hablara Alberto Fernández, intendentes del Frente de Todos y de la oposición, como Gustavo Posse, de San Isidro, destacaron la inversión en materia de seguridad, en medio del aumento de los delitos registrados en las últimas semanas. El anuncio coincide, además, con los sucesivos casos de tomas de tierras.

¿Cuánto vale la verdad? El periodismo de calidad necesita de la ayuda de los lectores. Tu apoyo es fundamental. Tu contribución es super importante para nuestro futuro. Sumate

"En el Gran Buenos Aires se concentró el problema mayor del delito, es el tema que más nos preocupa más allá de la pandemia", sostuvo el presidente, quien indicó que "los delitos se repiten". Además, Alberto dijo que "los delitos ocurren en las sociedades más desiguales". "Las principales víctimas del delito son los que menos tienen, los que salen a trabajar todos los días, no es posible que alguien encuentre la muerte tratando de ir a lograr su sustento diario para su familia", agregó el mandatario.

"A los vivos les aviso que seremos implacables, con el código procesal en el mano, con el derecho", sostuvo el presidente. El plan incluye la creación de dos unidades penitenciarias y obras para alojar a los detenidos. En este sentido, el presidente recordó el incendio ocurrido en una comisaría de Esteban Echeverría en 2018,

KICILLOF "NO SE PUEDEN COMETER DELITOS"

El gobernador Kicillof destacó la inversión en materia de seguridad y aseguró que es "uno de los planes más grandes de los que se tenga memoria". Según destacó, se incorporarán cámaras de seguridad y paradas seguras de colectivos. "No se debe pasar por alto la construcción de nuevas unidades penitenciarias con más de 5.000 plazas y el despliegue de las fuerzas federales", remarcó el gobernador bonaerense, quien indicó que hace falta una "enorme inversión para que la Policía de la Provincia recupere la capacidad operativa que debe tener".

Además, Kicillof adelantó que en los próximos días se anunciará un megaplan integral de seguridad para los 135 municipios de la Provincia. "Este plan no estaría completo si hoy no pudiéramos anunciar en coordinación con los intendentes de la Provincia la incorporación de 10.000 nuevos agentes para la Policía Bonaerense durante los próximos 18 meses", agregó el gobernador. El objetivo es lograr una "formación distinta" que haga eje en lo profesional y en "lo humano". "Lo más importante es decirle a la Provincia que nos estamos ocupando de la inseguridad, no se pueden cometer delitos", sostuvo Kicillof.

[NOTICIA EN DESARROLLO]