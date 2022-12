Alberto apuntó a 2023, Donda renunció y Messi descontroló Rosario: las claves del día

Gran Hermano: Thiago salvó a Daniela de la placa, pero le anularon el voto, porque rompió una regla

El participante de Gran Hermano 2022 Thiago Agustín Medina, líder de la semana, eligió salvar a Daniela Celis de la lista de nominados para abandonar la casa el próximo domingo, pero le anularon el voto, porque rompió una regla.

Es que el joven de 19 años ya le había anticipado a su ex pareja que le iba a destinar el voto “salvador”. De ese modo, ella saldría de la placa del reality y quedarían Camila Lattanzio, Walter "Alfa" Santiago, Ariel Ansaldo y Constanza "Coti" Romero.

El conductor del programa, Santiago del Moro, comenzó el programa de este jueves con el material de aquella promesa. Entonces, advirtió que, en caso de concretarse, su voto iba a ser anulado.

Una vez que le notificaron la decisión de la producción, la placa quedó efectivamente tal y como estaba desde el miércoles.

Desde que entró a la casa, Daniela se mostró distante de Thiago, ya que se sintió traicionada, entre otras cosas, por no haberla salvado durante la última gala de eliminación en la que finalmente quedó fuera del juego. Entonces, había optado por sacar de la placa a Alexis "el Conejo" Quiroga.

Ahora, queriendo enmendar sus acciones, Thiago le anticipó a su ex novia que esta vez sí la iba a elegir a ella.

“Tenemos que estar bien los dos acá. Confiá en mí que no va a volver a pasar lo mismo. Me equivoqué una vez, no me voy a equivocar dos veces”, le expresó.

“Me pone re contento que hayas entrado de vuelta. Pasó lo que tuvo que pasar. Yo sé que me equivoqué y te pido perdón”, fue otra de las cosas que le dijo en las últimas horas.

Para despistarlo un poco, Daniela manifestó: “Yo no quiero que me alejen de vos”. La modelo “por juego y estrategia” le había destinado la espontánea, recurso que no tuvo efecto, porque era el líder de la semana.