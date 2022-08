Alberto aseguró que lo tergiversaron, mientras que Luciani se mostró preocupado y la oposición ataca

"¿Vos pensás que se suicidó?", le preguntó el periodista Roberto Navarro al presidente Alberto Fernández, en relación al fiscal Alberto Nisman. "Yo me guío por lo que pasa en la Justicia. ¿En el 18 fue lo de Nisman? No, qué estoy diciendo. ¿En qué año fue lo de Nisman?", expresó el mandatario. "Enero de 2015 fue, Alberto", indicó el conductor de El Destape. "O sea, que hemos pasado siete años, y hasta acá la Justicia no ha dicho otra cosa. No conocemos otra cosa", explicó el exjefe de Gabinete de Néstor Kirchner.

El confuso episodio se vivió durante una entrevista radial que el presidente dio esta mañana, para aclarar las declaraciones que brindó ayer en el programa A Dos Voces de la señal TN, donde aseguró que no creía que el fiscal Diego Sebastián Luciani fuera a suicidarse, tras ser cuestionado por una polémica frase: “Nisman se suicidó, yo espero que no haga algo así el fiscal Luciani”

"Siento que ha habido una enorme tergiversación de lo que dije", reconoció el presidente.

"En verdad la pregunta no fue que me dijeron que los fiscales estaban preocupados por la seguridad, fue si yo no temía que le pase lo que le pasó a Nisman. Esa fue la pregunta", precisó Fernández. "Ahora, si la pregunta era cómo me preocupo por la seguridad de los fiscales en un caso como este, yo hubiera dicho: 'en mi gobierno no amenazamos, ni perseguimos, ni operamos, ni sobre fiscales ni sobre jueces, y por lo tanto nadie tiene que sentirse en riesgo'".

Tarde pero seguro

"No quiero hacer más ruido sobre el tema, y la verdad es que este fiscal Luciani tiene que estar tranquilo, porque él sabe mejor que yo, que nunca recibió ningún llamado del Gobierno Nacional, ninguna presión, nunca nadie lo fue a visitar en mi nombre, ningún espía lo fue a visitar, con lo que cual, no debería tener ningún temor, porque mientras yo sea presidente nunca vamos a hacer operaciones con la Justicia y ningún juez o fiscal debe temer por su integridad", aseguró Alberto.

Se trata, quizás, de una declaración que puede blanquear sus intenciones, pero que no calma el remolino que se armó en el mar de la política argentina.

Golpes desde la oposición

La exdiputada nacional Elisa Carrió fue una de las primeras que salió a sacar ventaja de los errores comunicacionales de la máxima figura del poder ejecutivo nacional, hoy a la mañana en Radio Mitre, cuando exigió a la Corte Suprema de Justicia que redoble la seguridad de los fiscales detrás de la causa conocida como Vialidad, pero "fuera de la jurisdicción federal", para evitar a los uniformados que conduce el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández.

"Estamos en una situación sumamente delicada, donde tenemos que prevenir que suceda algo grave con la familia y de todos incluidos. No se equivoquen, no solo se trata de los fiscales, es una amenaza a los jueces y también hijos", disparó Carrió, fiel a su estilo explosivo.

También el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, utilizó sus redes sociales para hacer mella en la confusión que se abrió tras la entrevista que dio anoche el Presidente.

"Cristina Fernández de Kirchner, Alberto Fernández y el kirchnerismo tienen que frenar con el ataque sistemático y permanente a las instituciones y a la división de poderes. Ayer, señor presidente, usted cruzó un límite", atacó desde el ring electoral el principal candidato opositor. "Estas amenazas y provocaciones son una barbaridad, de una irresponsabilidad nunca vista en la Argentina y están completamente fuera de lugar. ¿Qué quiso decir? Es momento de parar y de contribuir a la paz social", sumó.

El fiscal está preocupado

Luciani reconoció su inquietud ante el portal Infobae. "Es preocupante el grave avasallamiento de las instituciones por parte de un presidente de la Nación o el ministro de Seguridad, que deberían ser los primeros en practicar los valores republicanos. No deben olvidarse de que representan a toda ciudadanía", precisó.

El encargado de la causa rechazó las declaraciones presidenciales, aunque no lo tomó como algo personal: "No sé cuál es el sentido que le quiso dar a lo que dijo pero no es un buen mensaje. Estoy muy tranquilo con el trabajo que hicimos, de conciencia, de alma y de haber cumplido con nuestra misión".

Estaba en otro cumple

Para el presidente Fernández, la confusión sobre el fiscal muerto fue un golpe que le dio el periodismo conspirador del grupo Clarín: "El problema central es que mi respuesta pone en crisis un relato del medio en el que estuve, de TN, y muchos otros sectores del periodismo, que insisten en decir que lo de Nisman fue un homicidio, y la verdad que acá no hay ninguna prueba que diga semejante cosa".

"Ayer puse de relieve en el reportaje que una de las tranquilidades que tengo es que yo le prometí a los argentinos terminar con las malas prácticas de los servicios de inteligencia operando en la Justicia, de armar causas judiciales, mesas judiciales. Y para mí eso es un orgullo, definitivamente. Nosotros pudimos terminar con esas prácticas y ponerle fin a esas cosas que pasaron en otro tiempo y que no quiero que sigan ocurriendo, en favor de la Democracia", afirmó el mandatario.

El presidente parece olvidar los cambios en su concepción respecto a lo ocurrido con Nisman. En el documental de Netflix que citó en la entrevista, aparece y allí confiesa que tiene dudas con respecto a su suicidio. Una postura que cambió una vez se conformó el Frente de Todos en 2019, y que mantenía desde los hechos en 2015.

"A nosotros no nos une el ánimo de lograr impunidad, nos une el ánimo de lograr justicia. Ha habido durante mi gestión muchas sentencias condenatorias y yo no abrí la boca. Ahora, lo que está pasando con Cristina, es un tema aparte", cerró.