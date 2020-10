Alberto bancó a Guzmán y le agradeció a Cristina: "La economía es mi responsabilidad"

Alberto Fernández coincidió con la visión de Cristina Fernández de Kirchner, quien reapareció a la escena política ayer con una extensa carta donde cuestionó el “bimonetarismo” y propuso un acuerdo con la oposición, los poderes económicos y mediáticos. “Me gustó mucho la carta, la sentí como un respaldo, son las cosas que hablo con Cristina”, aseguró el presidente. “Le meten en la cabeza a la gente que la Argentina va a devaluar, es una técnica permanente en los diarios”. Críticas a Bonelli, aborto, IFE y deuda.

En una extensa entrevista con la periodista María O’Donnell en FM Metro, el presidente reconoció que el manejo de la economía es su responsabilidad. “Lo que pasa es que se construye la idea de que Cristina gobierna y ella debe salir a decir que no es así y está muy bien que lo haga. Si con esto se arma un debate, bienvenido sea”, indicó el presidente.

Alberto criticó que “le metan en la cabeza a la gente que la Argentina va a devaluar, es una técnica permanente en los diarios”, se quejó el presidente, que le apuntó directamente a Marcelo Bonelli, editorialista económico de Clarín. “La figura es Martín Guzmán, es el ministro de Economía. Él tiene que tomar el control de la situación, es un ministro excepcional, con una capacidad única. Si tiene un plazo pregúntenle a Bonelli, que es quien lo escribe”, disparó. Meses atrás, durante una entrevista con el propio Bonelli en TN ya lo había cuestionado por versiones sobre el rumbo económico.

De todos modos, el presidente reconoció que existe un problema fiscal por el gasto excepcional que se debió redistribuir para el manejo de la pandemia de coronavirus. “Guzmán tiene una capacidad y una integridad moral única”, justificó el mandatario, luego de un fin de semana repleto de rumores que apuntaban a un plazo que el presidente le puso a Guzmán para solucionar la crisis cambiaria.

“Los mismos que pusieron el cepo de 200 dólares ahora nos enseñan cómo sacarlo. Son maravillosos”, repudió el presidente, que le bajó el tono al aumento del dólar blue: “Es un mercado negro, donde la informalidad es la regla, se nutre básicamente de dólares que dejan los turistas extranjeros que encuentran allí una mejor cotización”. De hecho, sostuvo que se trata de un mercado al que recurre el narcotráfico y recordó que la semana pasada hubo un operativo en la city porteña por una investigación judicial.

LA CARTA DE CFK

El presidente sostuvo que le gustó mucho la carta publicada ayer por la vicepresidenta, aunque aclaró que no resultaron ideas novedosas. “Son las cosas que hablo con Cristina, la carta es definitivamente de apoyo al Gobierno, dice que vivimos un contextro en parte heredado y en parte puesto por el contexto mundial”, agregó.

Además, dijo que Cristina atraviesa un “momento muy especial”. “Ella en estos días no la pasa bien nunca”, puntualizó.

Por otra parte, el jefe de Estado aseguró que “es una estupidez profunda decir que la propiedad privada está en riesgo” y señaló que “no hubo ningún gesto” de su gobierno en ese sentido. “El caso de los Etchevehere es una cuestión de hermanos. Una hermana que quiere cederle a Grabois para un plan de agricultura sustentable y el otro hermano que no lo acepta. ¿Qué tiene que ver el gobierno? Dolores denunció maltrato y riesgo para su vida, por eso una funcionaria del Ministerio de Justicia fue, cumplió con su función. Son cosas que pasan a veces con los ricos, ¿este problema qué tiene que ver con los ricos? Grabois entró de la mano de una propietaria”.

ABORTO, IFE Y EL RECUERDO DE NÉSTOR

IFE: “Estamos viendo cómo cubrimos de acá a fin de año las necesidades de todos. No sé aún cuál va a ser la forma. Voy a agradecer la responsabilidad de los sectores más humildes toda mi vida”.

Aborto: “La legalización del aborto es un compromiso electoral que he asumido y los compromisos yo los cumplo. Estamos trabajando en eso. Estoy tratando de que el tema no se convierta en una nueva disputa entre los argentinos. La legalización del aborto no lo hace obligatorio, el que no quiere que no lo haga”.

Sobre Kirchner: “Hoy es un día de mezcla de tristeza y alegría. Alegría por el año de que gané las elecciones y tristeza por Néstor, a quien vamos a homenajear como se merece. Voy a hacer honor a lo que Néstor hizo, voy a hacer honor al compromiso con los que menos tienen”.