Alberto con gastritis y otro desafortunado comentario de Macri: las claves del día

Gran Hermano: durante el debate Juan Reverdito confesó que se equivocó en su juego

El cuarto eliminado de la edición 2022 del reality show Gran Hermano, Juan Reverdito, confesó que se equivocó en su juego, durante el debate que se realizó en Telefé al día siguiente de su eliminación.

"Jugué mal. Fui muy derecho al choque, me equivoqué y estoy arrepentido. Fui con una idea clara y, evidentemente, no fue clara para nadie", reconoció el participante. "Cuando estuve mal dos días, me bloqueé con un pasado mío, una situación en la que me encontré solo. Y me bloqueé. Hablé con el psicólogo en su momento y, ahí, empecé a repuntar. Pero no era yo", agregó.

También afirmó que desde adentro de la casa no se dio idea de lo que sentía el público afuera, y que en las dos anteriores placas que estuvo estaba convencido de que se iba, pero que en esta última no, porque estaba seguro de que Alfa se iba.

"Pueden seguir opinando. Jugué mal, está muy claro. Pero estoy tranquilo de que mis hijos, mi nieto y mis amigos saben la persona que soy, No encontré el rumbo, me equivoqué y perdí el sueño de mi vida", se defendió ante la insistencia de los panelistas en exponer sus malos tratos y modos dentro de la casa.

Luego apuntó contra Walter "Alfa" Santiago y dijo que sus malas formas fueron por sus provocaciones: "Me siguió 48 horas por toda la casa, me trató de mala persona, me hacía cosas por atrás. No quería ir al choque".