Alberto contra Macri: "Necesitó 5 minutos para generar un conflicto que va a durar generaciones"

El presidente Alberto Fernández participó esta tarde, junto al secretario general de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), Andrés Rodríguez, de la inauguración del Sanatorio Anchorena Itoiz de Avellaneda durante un acto hecho un acto en el complejo Costa Salguero. La ceremonia tuvo como eje la puesta en marcha de esta nueva sede del sanatorio de la obra social sindical, que tiene 8.000 metros cuadrados, y el jefe de Estado aprovechó la oportunidad para criticar al ex mandatario, Maurcio Macri: "Lo escucho decir, mientras le arranca los micrófonos a los periodistas cuyas preguntas los incomoda, que el problema de la deuda lo arregla en cinco minutos".

Según el actual presidente, "fue el mismo tiempo que necesitó para generar un conflicto que va a durar generaciones y generaciones de argentinos”. "Yo también podría acordar con el FMI en cinco minutos, pero no podría mirarlos a los ojos a ustedes. Igual, miren compañeros y compañeras para que nadie se confunda, yo también puedo acordar con el Fondo en cinco minutos, pero nunca más podría mirarlos a los ojos a ustedes porque en cinco minutos puedo arrodillarme y cumplir con las exigencias que los acreedores me ponen y eso no lo hace un peronista. Nosotros los representamos a ustedes, no a los acreedores”, remarcó el mandatario.

Durante su discurso, Alberto contó que nació en el Sanatorio Antártida, ubicado en la Ciudad de Buenos Aires. “La historia hizo que ese lugar, que era un sanatorio privado, como producto de las crisis que la Argentina vive, se fuera deteriorando y se fuera cayendo ¿Y quién recuperó ese sindicato? El Sindicato de Camioneros. Ahí donde nací yo, ese Sanatorio hoy existe porque un sindicato con su obra social lo recuperó e hizo un lugar de excelencia", resaltó.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Además, explicó que dicho nosocomio nada tiene que envidiarle a los privados de la Ciudad de Buenos Aires o la Argentina toda” y destacó que su hermano, Pablo, nació en el Sanatorio Anchorena de Recoleta. “Con el correr del tiempo se fue deteriorando, ¿pero quién levantó ese sanatorio maravilloso que es hoy? ¡UPCN, compañeros! Y ustedes dirán, ‘¿por qué Alberto nos cuenta todas estas historias personales?’. ¿Saben por qué? Porque nosotros venimos de vivir la peor pesadilla que es una pandemia y ahí se puso en juego el sistema de salud. El sistema de salud público estaba totalmente abandonado, porque así quisieron que esté quienes gobernaron antes que nosotros”, cuestionó.

Y agregó: “Cuento todas estas historias porque quiero que nadie nos confunde: estamos orgullosos de nuestros sindicatos y de nuestras obras sociales y eso es algo que debemos preservar por el bien de todos los argentinos y de todas las argentinas”. El jueves, Fernández participó de la presentación del libro “Evo: Operación Rescate”, del cual escribió el prólogo, en la embajada de México en Argentina junto a Evo; el ex presidente de Ecuador, Rafael Correa; el ex vicepresidente de Bolivia Álvaro García Linera, la embajadora de México, Liliana Rossbach Suárez, y el director del CELAG (Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica) Alfredo Serrano Mancilla.

Por esta razón, este viernes evocó a la figura del ex presidente de Bolivia, Evo Morales, quien a su criterio "cambió la historia" de ese país del Mercosur y advirtió que "en un momento así solo se puede estar del lado de la justicia" "El libro ´Evo: Operación Rescate´, del que tuve el honor de escribir el prólogo, relata el instante en el que la vida de quien cambió la historia de Bolivia estaba en juego", sostuvo en su cuenta de Twitter.

Además, agregó que el "maravilloso" libro describe el momento que "permitió que hoy @evoespueblo esté acá y que Bolivia viva en democracia". "En un momento así, solo se puede estar de un lado, del lado de la justicia. Quienes lo cuidamos y le dimos asilo fuimos instrumentos de la voluntad de las bolivianas y bolivianos. A Evo lo salvó su pueblo", subrayó el jefe de Estado.

El acto de inauguración del Sanatorio Anchorena Itoiz de Avellaneda tuvo lugar en Costa Salguero, en Capital: está equipado con 84 camas de internación general en habitaciones individuales y otras 10 de aislamiento en Unidad Coronaria, 6 quirófanos centrales de alta complejidad, un centro obstétrico con dos habitaciones de parto y dos salas de operaciones exclusivas, además de un quirófano de hemodinámica con un equipo de angiografía.