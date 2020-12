Alberto criticó a la Corte, chicaneó a Larreta y prometió que las tarifas no aumentarán hasta marzo

Tras la carta de Cristina Kirhcner donde acusó a la Corte Suprema de sostener el "lawfare" y la "persecución" a dirigentes políticos opositores durante el gobierno de Mauricio Macri, ahora el presidente Alberto Fernández también cuestionó al máximo tribunal y afirmó que se maneja con una "discrecionalidad pasmosa", y anticipó que la comisión de juristas a la que convocó para analizar una reforma estructural de la Justicia le recomendó "cambiar las cosas".

El presidente sostuvo que "hay gravedad institucional cuando se trasladan jueces, pero la "sana discreción" le dice que no intervenga cuando condenan a un ex vicepresidente a cinco años de prisión", cuestionó el mandatario en referencia a la condena firme contra Amado Boudou a cinco años y diez meses de cárcel por el Caso Ciccone.

En declaraciones a FM La Patriada, el presidente sostuvo que "en la Corte, la apertura de recursos tiene un nivel de discrecionalidad pasmosa que no puede tolerarse y debe ser corregido". El jueves el presidente ya se había expresado contra algunos manejos del Poder Judicial y afirmó que coincidía con muchos de los puntos que expresó Cristina en la carta de esta semana, donde apuntó al máximo tribunal de Justicia por dirigir el proceso de "lawfare" a partir de una "articulación mediática-judicial para perseguir y encarcelar opositores", que según la vicepresidenta comenzó durante el gobierno de Macri y aún continúa.

¿HABRÁ PASO?

El presidente se diferenció del planteo de los gobernadores, que desde hace semanas insisten en modificar el calendario electoral previsto para 2021 y eliminar las elecciones primarias sólo para el año que viene por la crisis sanitaria y la necesidad de garantizar el proceso de vacunación contra el coronavirus. Esa propuesta, que fue respaldada por gobernadores del oficialismo y la oposición, debe pasar sí o sí por el Congreso antes de fin de año, ya que la ley no permite modificar cuestiones electorales en años donde haya elecciones.

"Las PASO cuestan alrededor de 13 mil millones de pesos, si eso lo pudiéramos derivar a otra cosa que en verdad estamos necesitando, creo que sería bienvenido", argumentó a favor del planteo, aunque aclaró: "Es una decisión que impulsan los gobernadores y me someteré a lo que diga el Congreso".

TARIFAS Y PALO A LARRETA

El presidente además apuntó al jefe de Gobierno porteño por la discusión entre Nación y Ciudad por el traspaso de los fondos para la seguridad pública, luego de que Nación decidiera revisar los fondos que fueron traspasados en 2016 durante el gobierno de Mauricio Macri. Esta semana, tras idas y vueltas, el proyecto fue aprobado por el Senado, aunque Horacio Rodríguez Larreta ya recurrió a la Corte para retener los fondos. Esa decisión de la Casa Rosada enfrió el buen vínculo que había con la Ciudad.

Ahora, el presidente dijo que "Rodríguez Larreta debería estar agradecido de que no le pidamos que nos devuelvan lo que cobraron durante cuatro años y no les correspondía", y remarcó que "está claro que los recursos que necesitaba (la Ciudad) para pagar la seguridad representaba un punto más en defecto de coparticipación, le estamos pagando un punto más que no utiliza para la seguridad, sino en otras cosas".

Respecto de las tarifas, pidió "manejarse con mucho cuidado" porque "las tarifas siempre deben estar vinculadas a los términos de riqueza de la sociedad donde se brindan los servicios", y afirmó que "en la Argentina de los últimos años se olvidaron que vivían argentinos que ganaban sueldos que en el gobierno de Macri disponían pero cobraban tarifas como si fueran parisinos, en euros".

En este sentido, confirmó que hasta marzo no habrá novedades sobre posibles subas en las tarifas de los servicios públicos porque se debe atravesar el proceso de audiencias públicas. "Vamos a tratar de que la tarifa vuelva a ser algo razonable para el bolsillo de los argentinos", prometió.