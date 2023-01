Alberto criticó al PRO: "Macri nos endeudó y Larreta beneficia a unos pocos"

"No fuimos nosotros los que endeudamos al país. Nosotros firmamos un acuerdo con el FMI para pagar después de haber crecido", dijo el Presidente de la Nación, Alberto Fernández, cuando inauguraba el martes al mediodía una ampliación del Hospital Rubén Caporaletti en José C. Paz. Acompañado del ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, y el intendente local, Mario Ishii, aprovechó el momento para demostrar las diferencias con la gestión anterior de Mauricio Macri. También, utilizó el momento para apuntar contra Horacio Rodríguez Larreta a quien responsabilizó de no tratar de "mejorar la vida de todos", sino querer mejorar "la de unos pocos".

Desde el frente del hospital, aseguró que con la inauguración de la obra solo está cumpliendo "con la obligación constitucional de mejorar la vida a todos los argentinos desde una perspectiva federal" y que las obras públicas se hacen con aportes de la coparticipación. Por tanto, se manifestó en contra de la decisión de la Corte Suprema que benefició al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires: "La Corte Suprema ha puesto esto en crisis porque quiere que parte de esos recursos los destinemos a la Ciudad de Buenos Aires. Hay que tratar de mejorar la vida a todos, y no a unos pocos".

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

El Jefe de Estado anunció entonces la finalización de las primeras 2.838 obras públicas realizadas por el Gobierno nacional en todo el país, un hecho por el que cree que "nadie le tiene que agradecer" ya que, como primer mandatario, está cumpliendo su deber. De todas maneras, festejó la ampliación realizada: "Esto me da orgullo". En ese marco, recordó otros logros alcanzados con su gestión en materia de ciencia y quiso demostrar el contraste con el ex presidente Macri: "Con ciencia vamos a producir cosas como vacunas y no se las vamos a tener que pedir a nadie (...) No fui yo ni Cristina (Fernández de Kirchner) quienes endeudamos al país. Fueron ellos que lo hicieron en tiempo récord, en dos meses”.

Con una inversión de 247.294 millones de pesos en todos los municipios del país y la Ciudad de Buenos Aires, cuando inició la gestión de Fernández, el Ministerio de Obras Públicas solo contabilizaba solos 300 obras, de las cuales el 70% estaba paralizadas. Según informaron fuentes oficiales, las más de 2.800 obras finalizadas forman parte de un total de 5.724 obras planificadas, de las cuales 2801 están en ejecución y las 85 restantes, en circuito. Este dato que compartieron en la conferencia, implica un impulso en la obra pública que generó en el sector de la construcción "un total de 456.943 empleos" que representaría "casi 70.000 empleos más que en octubre de 2021".

La ampliación del Hospital de José C. Paz implicó una inversión de 419 millones de pesos y, desde 2016, es el único centro de alta complejidad del partido. El anexo modular que se estrenó corresponde a 1.100 m2 con 24 camas de terapia intensiva y 52 de internación general. Esta remodelación permitirá ampliar la capacidad de atención con nuevas especialidades. En el mismo registro de separarse de sus oponentes, el Jefe de Estado se adueñó del momento para tratar de dar un mensaje esperanzador al pueblo argentino. “El Gobierno anterior les decía a los trabajadores que se hagan emprendedores y que repartieran pizzas. Mi objetivo es que los argentinos tengan trabajo digno”.