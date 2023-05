Alberto cruzó a la Corte por el fallo de las elecciones: "Son el brazo ejecutor del macrismo"

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, se refirió en un mensaje grabado y emitido por cadena nacional sobre la decisión de la Corte Suprema de Justicia que suspendió las elecciones a gobernador y vice en las provincias de San Juan y Tucumán, y apuntó contra la legitimidad de los jueces que nombró por decreto Mauricio Macri.

"Ayer la Corte Suprema dispuso a través de una medida cautelar suspender las elecciones que el domingo debían realizarse en Tucumán y en San Juan. Esa decisión fue tomado luego de tener durante largo tiempo la cuestión en estudio, arrogándose una competencia de dudosa legitimidad, y cuando los órganos judiciales pertinentes ya habían avalado la legitimidad de los comicios", comenzó diciendo en su mensaje el mandatario.

"No puedo soslayar que esa decisión afecta a dos provincias en las que se proyectaba el triunfo del peronismo, que se habrían sumado a otros triunfos del oficialismo ocurridos el domingo", analizó Fernández. "Tampoco puedo dejar de observar que el fallo deviene después de que Macri tratara de feudos a las provincias norteñas donde su espacio político preveía una derrota", afirmó.

"La Corte Suprema ha demostrado una vez más que es capaz de adecuar sus decisiones a las necesidades políticas de la oposición. Y así, otra vez, ha dejado en evidencia su carácter antidemocrático y su profunda desatención al régimen federal que nos gobierna", criticó el presidente.

"Si el máximo tribunal del país no respeta la libertad de poderes, si avasalla compulsivamente al federalismo y la autonomía provincial. Si va contra uno de los derechos supremos del ciudadano en democracia, que es el voto popular, entonces la Justicia de esta república se ha degradado", definió Fernández, insistente.

El presidente no dudó en asegurar que "los jueces que aceptaron ser designados por decreto por Macri, siguen respondiendo a sus órdenes", en referencia al actual presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, y Carlos Rosenkrantz, también ministro del máximo tribunal de la Nación. Por eso también destacó que no es casualidad que "hayan dictado la suspensión en el mismo momento en el que se desarrollaba una sesión de juicio político en el Congreso, donde se estaba denunciando a miembros de la Corte por supuesta corrupción en el manejo de fondos públicos".

"La degradación judicial debe concluir. No conocemos el patrimonio de ningún magistrado de la Corte Suprema. Algunos jueces deben explicar, en virtud de qué razón, participaron de un encuentro en Lago Escondido, promovido y pagado por empresarios de medios y funcionarios opositores", cuestionó Fernández.

"¿Por qué tomaron ilegalmente el Consejo de la Magistratura? ¿Por qué dictaron el beneficio del 2x1 a los genocidas? ¿Por qué decidieron sacar recursos a todas las provincias para dárselos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), inmiscuyéndose sin potestad alguna en cuestiones propias de la coparticipación?", se preguntó el mandatario.

El presidente tampoco dejó pasar la oportunidad de defender a su vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, a quien denunció que el Poder Judicial "persigue en forma sistemática", "desatendiendo su derecho de defensa y dictando sentencias fundadas en relatos redactados en mesas judiciales".

"Se han convertido en el brazo opositor y de los grupos concentrados de poder económico y mediático. Además de desconocer el federalismo, estos jueces desconocen también la división de poderes", reflexionó Alberto.

"Ayer mismo, unas horas antes de que tomaran esta decisión, el presidente de la Corte hizo declaraciones ante empresarios sobre qué deberíamos hacer con la emisión monetaria. Quiero decirle dos cosas: en primer término no tiene autoridad, no tiene facultades, no tiene conocimientos para opinar sobre el rumbo de la política económica del Gobierno. En segundo lugar: si tanto interés tiene por el rumbo económico del país, debería pedirle a los tribunales inferiores que agilicen todas las causas que tienen paradas sobre la investigación de la deuda que tomó Macri, sin ser tratadas por el Congreso, y que denunciamos ante el Poder Judicial, que nunca se dedicó a investigarlo", precisó.

Por otro lado, Fernández hizo hincapié en los proyectos que el oficialismo debe aprobar en el Congreso de la Nación, cuando reconoció que "la reforma del Poder Judicial es hoy una de las grandes deudas de nuestra democracia" y que "la democracia cruje cuando no hay justicia".

"Por eso enviamos al Congreso de la Nación las leyes para mejorar el funcionamiento de la Justicia Federal, la reforma del Consejo de la Magistratura, la designación del procurador general y la ampliación de la Corte Suprema", enumeró Fernández. "Es imperioso que el Congreso apruebe esas leyes porque es el único camino que tenemos para poner fin a este sistema, donde un puñado de jueces se erigen en seres todopoderosos", denunció.

Se trata del mismo Poder Judicial que "persigue en forma sistemática a la vicepresidenta de la Nación (Cristina Fernández de Kirchner) con argumentos forzados, desatendiendo su derecho de defensa y dictando sentencias fundadas en relatos redactados en mesas judiciales. La democracia cruje cuando no hay justicia. La reforma del Poder Judicial es hoy una de las grandes deudas de nuestra democracia. Estamos convencidos de que necesitamos una reforma profunda e integral de la Justicia".

"Tenemos que conseguir las mayorías necesarias para llevarlo adelante. Necesitamos legisladores comprometidos a dar esta pelea contra el avasallamiento de la república. Por eso también impulsamos el juicio político que se está sustanciando ante el Congreso de la Nación y donde cada día surgen nuevas pruebas y se abren nuevos caminos de investigación ante denuncias y dichos de testigos", indicó el presidente, quien sumó que enviará la decisión de la Corte a la comisión que investiga a la Corte "para seguir demostrando cómo viola la división de poderes y el federalismo". Por otro lado, aseguró que desde el Poder Ejecutivo nacional respaldarán todas las decisiones que tomen sus pares de San Juan y Tucumán.

"Un sector de la política, y el poder económico, apañado por esta Justicia, está creando una grieta en nuestra democracia que cumple 40 años", señaló Fernández. "Como lo hicimos cuando salimos a la calle en los 80 a defenderla, vamos a responder con más democracia. Necesitamos más representantes comprometidos. Más ciudadanos movilizados por una democracia plena y participativa, para salir de este círculo vicioso.

"Quiero decirle a la Corte Suprema que podrán olvidar el federalismo y podrán suspender una elección, pero jamás podrán suspender la voluntad popular. La democracia llegó a la Argentina hace 40 años, de una vez y para siempre. Y quiero decirle a nuestra gente que es el momento de estar más unidos que nunca, de alzar nuestras voces en todo el país, para unirnos en un grito unívoco en defensa de la democracia", concluyó el presidente.