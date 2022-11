Alberto decretó planes por trabajo y CFK habla en un acto de la UOM: las claves del día

La pipa de la paz: Macri auspiciará un encuentro la semana que viene para calmar las tensiones internas en el PRO

Con el objetivo de bajar las tensiones y enderezar el camino de la unidad de cara a las elecciones 2023, el PRO organiza una cumbre para la semana próxima que encabezará Mauricio Macri y tendrá como principales protagonistas a Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich.

El Jefe de Gobierno porteño y la exministra de Seguridad fueron los actores principales de la semana luego del furioso cruce entre la exfuncionaria y el jefe de gabinete de la Ciudad, Felipe Miguel.

Dicho encuentro se realizará en las oficinas que el expresidente tiene en Olivos. Participarían también el jefe del bloque de Diputados, Cristian Ritondo, Diego Santilli y el jefe del bloque del Senado, Humberto Schiavoni, entre otros.

En una de sus últimas apariciones públicas, el exmandatario quiso minimizar la pelea que agudizó la filtración de un video en el que se la ve a Bullrich amenazar con romperle la cara a Miguel, en la presentación del libro de Macri en la Rural. “Los conflictos son lógicos entre los seres humanos”, dijo este martes en un evento organizado por la consultora Abeceb.

En tanto la titular del PRO ya dejó en claro que no pediría disculpas por sus dicho, mientras que Rodríguez Larreta buscó mostrarse por encima de la pelea. “Yo no me engancho en las peleas internas”, afirmó.