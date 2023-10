Alberto denunció a Milei y a Marra por "infundir temor público" en cuanto a la dolarización

En tan sólo tres días el dólar blue pasó de $860 a $1025 con una sola escala en el medio y lo único que hizo es poner en foco de preocupación a la economía del país y en ello, a aquellas personas que juegan con la dolarización y la moneda cambiaria como lo hacen los integrantes de la Libertad Avanza. Y es que todo aquello influye directamente en Argentina y si bien fue el martes que Sergio Massa aseguró meter presos a los “cuatro o cinco vivos” que juegan con eso, ahora Alberto Fernández denunció a las tres personas que más motivan el tema: Javier Milei, Ramiro Marra y Agustín Romo.

Desde que Milei decidió comenzar con la campaña para postularse a Presidente realizó un listado de propuestas totalmente perjudicables para el país pero no para él y uno de ellas fue sin dudas la dolarización. Mientras que él ve como positivo que con aquella moneda no habrá más inflación y que los argentinos comenzarán a cobrar en dólares, hay una serie de motivos que dejan en claro que hacer ese cambio monetario no funcionaría en Argentina.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Sin embargo, desde La Libertad Avanza utilizan la dolarización como bandera y eso repercute totalmente en la economía del país, a tal punto de que el dólar llegó a valer $1050. Los responsables son aquellos legisladores que juegan con la moneda cambiaria, de la manera en que el candidato a Presidente repite una y otra vez que lo mejor para los argentinos son los dólares y por su parte, Marra hace lo propio a través de su cuenta en Twitter, en el cual se vuelve totalmente reiterativo en el tema.

“Seguir manteniendo el Peso argentino como moneda es condenar al país al fracaso. Hace décadas vivimos de crisis en crisis, no podemos seguir repitiendo una y otra vez los mismos errores. De la mano del Liberalismo y la dolarización, Argentina volverá a crecer”, escribió el martes y agregó: “Hoy más que nunca: no ahorres en pesos. Cuida tu dinero, te costó mucho ganarlo”.

Así también el candidato a diputado hizo mención al tema en su cuenta oficial, haciendo alusión a que los argentinos no utilicen más su propia moneda. “Buen día para todo el mundo. Compren dólares. No se queden con un solo peso encima. No se dejen robar por este gobierno de inútiles, cínicos y delincuentes”, escribió.

Es por eso mismo que Fernández decidió ponerles un freno a los integrantes de La Libertad Avanza, a través de su abogado José Ubeira y les realizó una denuncia penal para que se investigue un posible delito por “infundir temor público” que recayó en los tribunales de Comodoro Py. La misma, contempla penas de dos a seis años de cárcel.

“A partir de esta premisa podemos afirmar que el requisito típico normativo de la figura en estudio, traducido en infundir un temor público, se ha corroborado justamente a través de la efectiva elevación abrupta y en cortísimo plazo (en contraposición con la elevación moderada que había venido experimentando) del valor de la moneda extranjera en el mercado paralelo, precisamente como consecuencia directa del accionar público y masivo de estas personas”, comenzó el documento.

“Es decir, luego de las afirmaciones radiales y sociales –reiteradas y repetidas exponencialmente-, un número indeterminado de ciudadanos sintió temor de mantener sus reservas en pesos y generó que, a causa de ello y por pretender obtener una mayor cantidad de dólares para asegurar sus ahorros, éstos aumenten su valor de forma indiscriminada como consecuencia de la elevación de la demanda comercial inducida”, dice la presentación.

“Es a todas luces evidente que las declaraciones públicas que dan base a esta presentación no fueron de ninguna manera realizadas en el marco de sus actuaciones funcionales como legisladores –nacional y local-, sino al contrario en el más claro de sus ámbitos privados, tal para el caso de MILEI una entrevista radial en su rol de candidato a Presidente de la Nación (recalco, no en su condición de diputado nacional, ni en relación a su actividad como tal), y tal para el caso de MARRA una publicación en su red social X”, indica.

La denuncia, menciona el artículo 211 del Código Penal que refiere a la difusión del temor público e hizo relación con “el que, para infundir un temor público o suscitar tumultos o desórdenes, hiciere señales, diere voces de alarma, amenazare con la comisión de un delito de peligro común, o empleare otros medios materiales normalmente idóneos para producir tales efectos”.