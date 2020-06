Alberto dijo que el Gobierno intervendrá Vicentín a través del concurso o mediante la expropiación

El presidente Alberto Fernández dijo hoy que la intervención estatal de Vicentin puede hacerse "por vía de concurso o por la vía de la expropiación" y destacó la propuesta presentada ayer por el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti.



"Valoro enormemente el esfuerzo de Perotti y espero que el juez nos de la derecha", dijo el mandatario en declaraciones a radio El Destape, en las que agregó: "Si no me dejan esta opción, no tengo otro camino más que la expropiación".

El gobernador Perotti habló con el presidente en la noche del viernes en la residencia de Olivos sobre la posibilidad de intervenir la empresa a través de la Inspección General de Justicia de la provincia de Santa Fe y luego constituir una empresa mixta.

Fernández dijo hoy que sigue "buscando los caminos para que el Estado se haga cargo de la cerealera Vicentin, resuelva los problemas y tengamos una empresa que nos permita ver como ese mercado funciona y se desarrolla".



"Sigo diciendo que estoy dispuesto absolutamente a encontrar una solución alternativa", dijo el mandatario.

Fernández consideró hoy como "un dislate jurídico de magnitud" la decisión de la justicia de Reconquista, que aceptó restituir la administración de la empresa Vicentin SAIC a sus directivos, por un plazo de 60 días, y otorgó el rol de veedores a los interventores designados por el Poder Ejecutivo.



"Son llamativas las conclusiones a las que llega el juez, con el que absolutamente discrepo. Es disparatado, es un dislate jurídico de magnitud", dijo el mandatario.

Este viernes el juez Fabián Lorenzini repuso al directorio de la empresa en su cargos, redujo el papel de los interventores enviados por el gobierno al de veedores y rechazó el decreto por el que se ordenó la intervención.

Perotti explicó la propuesta que le lllevó al Presidente.

Lorenzini es el juez que está a cargo del concurso de acreedores de Vicentín, que en diciembre se declaró en cesación de pagos, luego de haber recibido créditos del Banco Nación por unos 300 millones de dólares.

De esa forma el banco estatal es uno de los principales acreedores de Vicentín,al igual que unos 2600 productores agropecuarios que vendieron sus cultivos a la compañía, una de las principales exportadoras del país.

Esta mañana el gobernador Perotti dijo que la propuesta para Vicentin, que le presentó anoche el presidente Fernández, se enmarca "en una opción para rescatar la empresa" y transformarla en una compañía "mixta", adoptando una herramienta "diferente a la expropiación".



En declaraciones a radio Mitre, Perotti explicó: "Le presentamos al Presidente y su equipo de trabajo una propuesta lo suficientemente sólida, que ya presentamos ayer al juez como la figura de una intervención que desplace a los actuales directivos de Vicentin, para inyectar recursos y rescatar la empresa, algo que sin el Estado, es imposible".