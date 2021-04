Alberto dio positivo: cuándo se hisopó, la cadena de contactos estrechos y dónde inició el aislamiento

Alberto Fernández confirmó esta mañana que dio positivo de Covid-19. El primer mandatario cumplirá con el aislamiento en la residencia de huéspedes de Olivos, dado que su mujer, Fabiola Yáñez, dio negativo. Los síntomas, la reacción ante el resultado y la cadena de contactos estrechos que va desde intendentes a ministros.

En el día de ayer, el presidente mantuvo una reunión con el intendente del partido de Hurlingham, Juan Horacio "Juanchi" Zabaleta. Fue uno de los primeros que comenzó, casi en simultáneo con la primera dama, con el aislamiento obligado por haber sido contacto estrecho del primer mandatario. Al listado se le suman Máximo Kirchner, quien se encontró el jueves con Fernández.

Entre quienes deberán aislarse e hisoparse también se encuentran el canciller Felipe Solá y el secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur de la Cancillería, Daniel Filmus. Al listado también podría sumarse el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Después de la reunión con Zabaleta, el presidente comenzó a sentir síntomas cerca de las nueve de la noche. Sintió calor en su rostro, dolor de cabeza y al tomarse la temperatura tenia 37.3 grados. De inmediato, el presidente contactó a su médico personal Federico Saavedra, quien le indicó que debía realizarse un test de antígeno.

Horas más tarde, ya de madrugada, el propio presidente anunció el inicio de su aislamiento desde las redes sociales: "Quería contarles que al terminar el día de hoy, luego de presentar un registro de fiebre de 37.3 y un leve dolor de cabeza, me realice un test de antígeno cuyo resultado fue positivo".

"Si bien estamos a la espera de la confirmación a través del test PCR, ya me encuentro aislado, cumpliendo el protocolo vigente y siguiendo las indicaciones de mi médico personal. He contactado a las personas con las que estuve reunido en las últimas 48 horas para evaluar si constituyen un contacto estrecho para que hagan el aislamiento", precisó.

Atento a la repercusión de la noticia, Fernández aclaró qué síntomas tiene y cómo lleva el curso de la enfermedad: "Para información de todos y todas me encuentro físicamente bien y, aunque hubiera querido terminar el día de mi cumpleaños sin esta noticia, también me encuentro bien de ánimo. Agradezco desde el alma las muchas muestras de afecto que hoy me han brindado recordando mi nacimiento".

"Debemos estar muy atentos. Les pido a todos y todas que se preserven siguiendo las recomendaciones vigentes. Es evidente que la pandemia no pasó y debemos seguir cuidándonos", fue el cierre del mensaje con el que el presidente confirmó la noticia.