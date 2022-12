Alberto, duro con los jueces: “Necesitamos una Argentina donde los únicos privilegiados no sean ellos”

En el marco de la causa en la que se investiga el viaje realizado en octubre pasado a la estancia de Lago Escondido del magnate británico Joe Lewis por un grupo de jueces, funcionarios del Gobierno porteño y directivos del Grupo Clarín, el presidente Alberto Fernández advirtió que la Argentina debe ser un país "donde los únicos privilegiados no sean los jueces".

Además, destacó que el dato de inflación de noviembre, que fue del 4,9%, mostró "una cifra más alentadora". "La primera reflexión que tenemos que hacer es si vivimos en una Argentina igual y la respuesta definitivamente es no. Necesitamos una Argentina donde los únicos privilegiados no sean los jueces, donde los únicos privilegiados sean los niños, los trabajadores y los más necesitados", apuntó el presidente.

El jefe de Estado encabezó el acto de inauguración del Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia de Formosa "Presidente Néstor Kirchner" junto al gobernador local Gildo Insfrán y precisó: "Me pongo al lado de cada familiar que ha perdido a un ser querido en la pandemia, siento su dolor, es igual al mío. Estamos en un mundo que ha superado una pandemia que padecimos con mucho dolor".

En ese marco, el mandatario hizo referencia al Índice de Precios al Consumidor (IPC) que informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC): "Yo aún hoy arrastro el dolor de cada persona que quedó en el camino en la pandemia. Estamos en tiempos difíciles, peleando día a día con la inflación. Hoy tuvimos un dato un poco más alentador, pero es una pelea que tenemos que seguir dando y donde todos tenemos que estar comprometidos".

También destacó la gestión del Gobierno durante estos tres años y criticó a los dirigentes de la oposición. "Estén los que creemos en una Argentina donde el Estado debe estar presente para acercar servicios a los que lo necesitan y los que creen que cada uno debe correr su suerte y arreglárselas como pueda. La verdad es que nosotros no creemos en esa Argentina, creemos en una Argentina con un Estado presente", subrayó.

Para el presidente, "el federalismo no se declama, hay que hacerlo", motivo por el que consideró que al cumplirse 40 años desde el regreso a la democracia es necesario fijar "una política de desarrollo para que el Norte Grande argentino deje de ser la periferia en la que lo quisieron convertir". En ese marco, salió al cruce de quienes afirman que la democracia es "un fracaso" y apuntó: "No deben tener padres desaparecidos, ni amigos desaparecidos, ni padres o amigos torturados, encarcelados, exiliados. Ellos no deben saber lo que fue no tener democracia, pero nosotros sí lo sabemos y como le damos mucho valor tenemos que hacer la mejor democracia".

El contundente descargo de Horacio Rosatti en la cena que reunió a jueces y fiscales

Horacio Rosatti encabezó la cena de camaradería de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional que reunió a 500 jueces, fiscales y defensores y aseguró: “Esta Corte no negocia fallos”. El presidente de la Corte Suprema, insistió en la necesidad de consolidar “un Poder Judicial fuerte”, junto al Ejecutivo y el Legislativo. La única “obligación”, dijo, es “aplicar la Constitución”.

Lo cierto es que Rosatti remarcó que "la fortaleza del Poder Judicial está en su independencia, lo sabemos". "Y esa independencia se traduce en la no transabilidad, la no negociabilidad de nuestras decisiones. Eso para nosotros es fundamental. Muchas veces nos preguntan ‘¿ustedes no piensan en las consecuencias de sus decisiones?’ Sí, pensamos, pero yo cuando me preguntan esto digo: ¿Y acaso quienes no han podido resolver un conflicto antes de judicializarlo, quiénes los judicializan, quiénes recorren distintas instancias judiciales manteniendo su disconformidad... Sobre ellos no recae la pregunta de ¿no piensan en las consecuencias?”.

Para el presidente de la Corte Suprema en cualquier caso "la peor consecuencia es aquella que se deriva de no aplicar la Constitución”. “Esta Corte está dispuesta por supuesto a apoyar a los buenos funcionarios para lo cual desde ya hay que dar el ejemplo", sentenció ante un fuerte aplauso de todo el auditorio.