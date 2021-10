Alberto en el homenaje a Néstor Kirchner: "Vamos a hacer una Argentina justa, libre y soberana"

Luego de condecorar al ex mandatario uruguayo José "Pepe" Mujica con la máxima distinción que otorga el Estado Argentino en un acto marcado por conceptos sobre la "amistad", la "hermandad" entre ambos países y el compromiso político por la justicia social en América Latina, el presidente Alberto Fernández encabezó el acto que el Frente de Todos (FdT) organizó para rendir homenaje al fallecido ex presidente, Néstor Kirchner.

Kirchner falleció un día como hoy, pero de 2010, en la ciudad de El Calafate, provincia de Santa Cruz. Según el parte médico oficial, el ex mandatario murió como consecuencia de un paro cardiorrespiratorio no traumático. “Hace 11 años partía la persona que le dio al pueblo argentino una vida mejor y a mí, una amistad sin igual. Su recuerdo nos guía y nos convoca. Hoy y siempre, todos con Néstor”, escribió el Presidente en su cuenta de Twitter con el hashtag #NéstorVive.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

La publicación fue acompañada por un video con imágenes del gobierno de Kirchner, incluida la jura de Fernández como jefe de Gabinete del exmandatario fallecido en 2010. Luego, en un mensaje a la radio online FM Futurock, Fernández consideró que “Néstor fue políticamente incorrecto” y afirmó: “Sembró en mí las ganas, las convicciones, la búsqueda de dialogo para hacer política y la necesidad de cambiar el mundo sin perder la racionalidad. Sólo me queda decir cuánto lo extraño”.

El primer mandatario fue el único orador del acto que comenzó pasadas las 17 en el estadio del Club Deportivo Morón de ese municipio bonaerense que reunió a dirigentes, militantes y funcionarios del peronismo. “Primero se crece, luego se paga”, fue el lema de la convocatoria impulsada por La Cámpora, Nuevo Encuentro, Kolina y Movimiento Evita, y relacionada a la deuda externa en los meses previos al pago al Fondo Monetario Internacional (FMI), en 2005.

Frases de Alberto

- "Mucho tiempo pasó hasta que pudimos reencontrarnos así, todos juntos, y volver a abrazar la militancia. Hoy es un día singular para todos nosotros, se cumple un año más que Néstor nos dejó físicamente. Es una guía, la luz que todos seguimos porque tuvimos la suerte de ver lo que significó para la historia argentina ese extraordinario presidente que la democracia nos dio".

-"Néstor definitivamente vive en cada uno de nosotros. Tuve un enorme privilegio, que fue ser quien lo acompañó como jefe de Gabinete en cada día de su gestión como presidente. me acuerdo como fueron los comienzos de mucha soledad, porque era el gobernador de esa provincia donde hoy gobierna Alicia y que es donde el continente termina. Y muchos nos decían como Néstor desde Santa cruz quiere ser presidente, pero él no bajó los brazos y tuvo las convicciones muy presentes en una época que se parece mucho al tiempo que tuvimos que asumir la presidencia en diciembre de 2019. Porque cuando Néstor llegó, la Argentina había sufrido la pandemia del gobierno de la Alianza, que había generado una caída de nuestra economía, el cierre de empresas y desempleo. había que poner de pie ese país lastimado socialmente".

-"Teníamos más desempleados que votos. Había que recuperar el trabajo y la confianza en la política que todos habían perdido. No somos lo mismo, algunos fueron los causas de aquel estado deplorable en el que sumimos este país y digo que se parece mucho porque en aquel entonces la pobreza se profundizó con las políticas neoliberales como nosotros vimos la economía caer por las políticas que Mauricio Macri y su gente llevó a la Argentina: El país estafa en default como la Argentina lo estaba cuando asumimos. En enero de 2018 ya no podía pagar la deuda de 100 mil millones de dólares de deuda que había tomado. La Argentina que Néstor recibió es muy parecida a la que nosotros recibimos y si algo tenemos de suerte, es el baraje de experiencia que pudimos acumular con Néstor para hacer frente a los problemas que tenemos".

-"Sabemos que hay una Argentina postergada y somos los primeros en preocuparnos por eso. Si todavía no cerramos un acuerdo con el FMI es porque no nos vamos a arrodillar. A veces quisiera que los diarios de la Argentina le digan al fondo que se hagan responsables del daño que hizo dándole a la Argentina una deuda que no podía pagar. Pero lo que veo es que me exigen un acuerdo rápido y de cualquier precio. Nosotros no vamos a hacer un acuerdo que los posterguen a ustedes y a los argentinos".

-"Todos sabemos quién juega para el pueblo y quién para otros intereses. Así como Néstor recibió aquella deuda, nosotros recibimos una tremenda deuda privada: 100 mil millones de dólares. A los acreedores les dijimos que vamos a pagar lo que podamos, pero deberán esperar a cobrar porque antes que ellos hay millones de argentinos que deben cobrar."

-"Voy a pelear y confrontar todo lo que sea necesario y voy a cerrar con el Fondo cuando vea que eso no condiciona el futuro de la Argentina. Todo esto tiene que ver con un enorme aprendizaje. Al lado de Néstor aprendí, negocié con los acreedores privados y con el FMI. A su lado aprendí que no hay nada más importante que sacar del fondo de la pobreza a los argentinos. No pensamos un país para pocos, sino para todos. "Hacen falta todos y cada uno de los argentinos", diría Néstor".

-"A diferencia de lo que a Néstor le pasó, a cada uno de nosotros nos pasó que debimos afrontar una pandemia que lastimó a la humanidad. Lo único que privilegiamos fue la salud de la gente, preservar que el contagio no se propague a gran velocidad y recuperar un sistema de salud destruido. Y lo hicimos. Obvio que nos duele las víctimas que las pandemia se llevó, pero todos tenemos la tranquilidad que a ningún argentino le falto una cama o hospital que le abran las puertas para ser atendido. Estamos convencidos que la salud no es cosa de los mercados, sino que es un tema que debe resolver el Estado. El mercado muchas veces complica todo, favorece a que unos pocos ganen y millones pierdan: salud para los que pueden pagar es fácil darla, difícil es para aquellos que no pueden y ahí es donde tiene que esta el Estado presente".

-"Hoy leía una afiche en Francia donde se discute lo mismo que en Argentina: cuando la economía se vuelve privada todos los ciudadanos nos privamos de un derecho, decía el afiche y es muy cierto. Cuando entregamos a manos privadas cuestiones que son del estricto resorte del Estado...cuando el estado se retira y deja a los privados actuar, ellos solo piensan en ganancias. nosotros no calculamos ganancias, sino que garantizamos derechos y servicios que los argentinos necesitan, como la salud y la educación".

-“Nunca bajó los brazo con las convicciones. Cuando Néstor llegó, Argentina había sufrido la pandemia del gobierno de la Alianza, que había generado la caída de la economía, el cierre de empresas y el desempleo. Había que poner de pie a ese país que estaba muy lastimado. Escucho escribir y decir en ríos de tinta, en canales y radios que el Gobierno no tiene rumbo. ¿Saben lo que no tiene el Gobierno? El rumbo que quieren ellos que es de deuda y posterga a la Argentina y condicionar el desarrollo”.

-"Voy a terminar el trabajo que empezó Néstor y siguió Cristina: hacer una Argentina justa, libre y soberana".