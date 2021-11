Alberto en el cierre de campaña: "Trabajaremos incansablemente para que toda la Argentina se ponga de pie"

El presidente Alberto Fernández ocupó el lugar central del acto que el Frente de Todos organizó como cierre de la campaña electoral en la provincia de Buenos Aires de cara a las elecciones legislativas que se llevarán a cabo el próximo domingo. La actividad comenzó pasadas las 18 de este jueves en la localidad bonaerense de Merlo. "El Frente de Todos cerrará su campaña nacional con actividades, recorridas y actos en las 24 provincias", había adelantado desde el frente político.

El escenario elegido esta vez fue el Parque Néstor Kirchner, en el que, en 2019, se presentó por primera vez en público la fórmula de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, quien también fue de la partida a pesar que hace una semana fue sometida a una histerectomía de la que se encuentra en proceso de recuperación. De hecho, la vicepresidenta no viajará esta vez a Río Gallegos para votar el próximo domingo "por recomendación médica" a causa del posoperatorio.

La mandataria solo hizo acto de presencia y no pudo tomar la palabra en el acto, dejándole la responsabilidad al presidente, quien sí fue el orador central del evento. De esta manera, el encuentro de esta tarde fue diferente al que se había planificado para el sábado pasado -en el que se descontaba la presencia del grueso de los gobernadores y legisladores oficialistas- y que terminó siendo suspendido para darle margen de recuperación de la Cristina.

Cabe destacar que la presencia de la ex mandataria había sido puesta en duda producto de la histerectomía a la que fue sometida hace una semana en el sanatorio Otamendi. Desde el entorno de la vicepresidenta señalaron que el "posoperatorio es totalmente normal" y que su presencia en el acto era más que necesaria debido a que el oficialismo se enfrenta a un eventual escenario adverso tras la dura derrota en las PASO.

A pesar del esfuerzo por estar presente este jueves del acto del cierre del Frente de Todos, Cristina no viajará a Río Gallegos "por recomendación médica" y desde su entorno aclararon que "siempre los médicos recomiendan no viajar tan cerca de la operación". "Y mucho menos un viaje ida y vuelta tan largo", resaltaron luego de que la ex presidenta se sometiera el pasado 4 de noviembre a "una histerectomía ampliada por vía laparascópica".

Allí se le detectó un "pólipo uterino" de "características benignas", según informó en esa oportunidad el parte médico del Sanatorio Otamendi, donde estuvo internada 48 horas. Tras recibir el alta médica, la Vicepresidenta agradeció en su cuenta de la red social Twitter a "todo el cuerpo médico, enfermeras, enfermeros y a todo el personal auxiliar del Sanatorio Otamendi, que nos atendieron con tanto profesionalismo y afecto".

De cara a las elecciones y poco antes del acto, Alberto no dudó en arremeter contra el ex presidente Mauricio Macri, a quien acusó de haber dejado de "rodillas al país", y destacó que el Frente de Todos (FdT) lo está "poniendo de pie". "Ya una vez hizo que la economía del país acabara destruida y con sus actitudes y sus políticas, solo dejó a la Argentina de rodillas. Es hora de que la pongamos de pie", dijo el jefe de Estado desde su cuenta de Twitter.

Además, agregó que "es muy doloroso escuchar al ex presidente tratando de justificar lo que hizo endeudando a la Argentina" y pidió: "Sigamos hacia adelante para no volver atrás". "Macri nos endeudó con acreedores privados y el día que los acreedores privados le dijeron que no le iban a prestar más dinero porque temían no cobrar, ese mismo día fue corriendo al Fondo Monetario Internacional a pedir más dinero con el solo propósito de poder pagar a los acreedores", sostuvo.

En su descargo, Fernández afirmó que "esos acreedores a los que Macri les quería pagar, supieron desde siempre que corrían un riesgo enorme". "Lo que Macri hizo fue sacarles el riesgo a esos acreedores y poner todo el riesgo en las espaldas de los argentinos y de las argentinas", dijo y lo acusó de ordenarle al Banco Central "vender todas las divisas que hicieran falta" para que los acreedores pudieran escapar del país.

El mandatario contó que "entre agosto y octubre en que ocurrieron las elecciones generales de aquel 2019, se fugaron 23 mil millones de dólares con la complacencia de Mauricio Macri". "La deuda con los acreedores privados la negociamos y permitimos que Argentina se ahorre casi 38 mil millones de dólares de la deuda original que Macri nos dejó", destacó Fernández.

Y sentenció: "La deuda con el Fondo Monetario Internacional la estamos negociando con dignidad, tratando de alcanzar un acuerdo que nos permita pagar, pero no a costa del hambre de los argentinos. El endeudamiento de Macri significó para la Argentina una educación pública peor, una salud pública peor y el abandono total de la ciencia y la tecnología. El 70% de la obra pública fue paralizada. Ya es hora de pedirle a Macri que deje de mentir".



En tanto, en el acto, el presidente de la Nación comenzó con un discurso en donde habló sobre la dura negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI): "Tenemos que resolver esa negociación por la deuda que generó el gobierno anterior, pero les digo: no lo voy a resolver en cinco minutos porque quien hace eso es porque le dio la razón al FMI en todo lo que ́pide. Y la razón yo se la doy a ustedes, no al Fondo. Me tomaré el tiempo que haga falta para encontrar un mejor acuerdo”.

Y agregó sobre la deuda que generó el ex presidente Mauricio Macri y el gobierno de Cambiemos, y también el complicado escenario económico y social que recibió en 2019, tras ganar las elecciones en primera vuelta: “Lo resolvimos a nuestro modo. No es en cinco minutos. Muchos meses tardamos discutiendo con los acreedores privados pero cuando terminó la Argentina se había ahorrado 37 mil millones de dólares que no deberán pagar en el futuro”.

En sintonía con esto, hizo alusión a la gestión de la pandemia y reivindicó lo hecho por el Ejecutivo en materia sanitaria: “La pandemia no me ha dejado en estos dos primeros años hacer las cosas ni del modo ni a la velocidad que yo quería. No hemos podido no por incapaces: el mundo nos ha condicionado, la pandemia nos ha condicionado”.

En un repaso, Alberto afirmó: “Empezamos un 10 de diciembre a transitar un camino que nos permitiera dejar atrás tantos años de dolores y pérdidas. Y a los 99 días llegó la pandemia. Tuvimos que enfrentar un momento desconocido por todos. No hay generaciones que hayan vivido esto. Pero el dolor fue muy grande y tuvimos que enfrentar ese desafío con la ciencia como única salida".

Y explicó: "Cuando muchos nos decían ‘no paren la economía y que se mueran los que tengan que morirse’ nosotros elegimos cuidarlos. Fuimos caminando ese tiempo y fuimos de los primeros en traer vacunas, los primeros en vacunar y somos de los países que tiene el porcentaje más alto de su población vacunada. Y ese es un triunfo de todos nosotros, de cada uno de ustedes”.

Además, Alberto habló sobre la derrota en las PASO y admitió: “Los escuché decir ‘la inflación me preocupa y los ingresos no me alcanzan’. Y nosotros escuchamos e hicimos. Mejoramos las asignaciones familiares, mejoramos mes a mes la Tarjeta Alimentar y la AUH, para que las mujeres puedan garantizarle la alimentación a esos hijos. Fuimos escuchando y escuchamos la preocupación por los precios. Tratamos de discutir con los empresarios, que por favor había que ́ponerle un límite al crecimiento de los precios. Fijamos los precios máximos para que de aquí a enero los precios no se muevan y los argentinos dejen de padecer. En este mismo lugar hace dos años les había prometido que los jubilados no iban a pagar más un medicamento y hoy dejaron de pagarlos. La realidad es que los precios siguieron aumentando y ahora acabamos de firmar un acuerdo para que hasta enero esos precios se congelen y dejen de ser un problema para la gente".

Por otra parte, agregó: “Dijimos que no íbamos a hacer con las tarifas lo que se había hecho hasta entonces. Me decían que tenían que decidir si pagar la luz o el medicamento. Eso se terminó porque las tarifas no aumentan como entonces porque tenemos en cuenta a los usuarios y a las pymes antes de a los que venden esa energía, que han tenido ganancias siderales en los años anteriores”.

Enseguida, le habló a la militancia y a todas y todos sus votantes, de cara a las elecciones del próximo domingo: “Siento que hemos hecho mucho y soy optimista. Debemos seguir en esta senda. La primera condición que debemos cuidar siempre es no olvidarnos de estar unidos. Lo primero y esencial es la unidad de nuestro espacio, que es la unidad de las inmensas mayorías del pueblo argentino. Vamos a tratar de dar pasos firmes para que ese crecimiento llegue a cada argentino y argentina. No nos basta de nada que el PBI crezca más de 9 puntos si la vida de los argentinos no mejora”.

Y finalizó su discurso en el cierre de campaña del Frente de Todos con la siguiente frase: “Quiero que sepan que en los dos años que quedan voy a dejar todo de mí para poder seguir mirando a los ojos a cada argentino y argentina, seguiré trabajando incansablemente para que toda la Argentina se ponga de pie, cada chico vuelva al colegio, nuestros científicos no se vayan, cada Argentina encuentre un empleo y forma digna de vivir, para que los que tienen planes lo reemplacen por un empleo seguro. Vamos a hacer que esa Argentina exista. El domingo lo que les pido es que me ayuden, nos ayuden, a construir el sueño de la Argentina que nos merecemos”.