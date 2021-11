Alberto en el Día de la Militancia: “Vamos a transformar los planes sociales en trabajo formal”

En una Plaza de Mayo repleta, con más de 100 mil personas, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, dio un discurso en el que habló de la unidad del Frente de Todos, del crecimiento de la economía y de la multiplicación del trabajo formal como puntos fundamentales y de la necesidad de la importancia de defender los intereses del pueblo argentino.

Por otra parte, el primer mandatario también dejó en claro que cree que el debate interno en el Frente de Todos debe ser fundamental para elegir desde “el último concejal hasta al presidente” en las elecciones de 2023. Además, criticó a parte de la oposición vinculada a los sectores de ultraderecha representados en Mauricio Macri y Javier Milei que se niegan a discutir con el gobierno.

Mientras se atraviesa la etapa de pospandemia, con las estadísticas del crecimiento económico en franca alza y, por otra parte, con un notable apoyo en diversos distritos en las últimas elecciones, Fernández ratificó que el foco del gobierno está puesto en dejar de lado los planes sociales y transformarlos en trabajo y hacer crecer la industria y el campo, en defensa de los trabajadores y de sus derechos.

Las frases de Alberto Fernández:



“Si perdieron, ¿qué celebran?, dicen. Yo les digo, compañeros, el triunfo no es vencer, sino nunca darse por vencido”.

“Hay quienes están esperando mucho más de este gobierno y lo vamos a hacer, porque tenemos la voluntad”.

“La militancia nunca murió. Quiero darle las gracias a cada compañero y compañero militante, de cada pueblo, de cada ciudad y de cada provincia, cuando vieron la derrota que obtuvimos en las PASO y salieron a militar a sus vecinos. Quiero darles las gracias por esa militancia. Militar en política es un enorme acto de amor”.

“Este año, los salarios le van a ganar a la inflación. Y además, los que trabajan no van a pagar el impuesto a las ganancias”.

“No podemos vivir en un país donde alguno ganan tanto y otros se caigan en la pobreza”.

“Necesitamos que la riqueza se vaya al norte y al sur, y no se concentre en el centro del país”.

“Tenemos dos años por delante y en ese tiempo voy a cumplir la palabra que empeñó en esta misma plaza frente a ustedes, de cumplir los objetivos que propuse”.



“El primero objetivo es recuperar la economía. Tenemos que hacer crecer la economía. Hacer crecer las industrias, llenarla de trabajadoras y hacer crecer el campo”.

“Debemos dejar los planes sociales y que se transformen en trabajo. Que dejen de trabajar en la informalidad y tengan su jubilación. Queremos que tengan más derechos”.

“Necesitamos fuerzas de seguridad que cuando atrapen a los delincuentes, los sometan a un juicio en el estado de derecho con jueces dignos que actúen dignamente”.

“Después de tanto dolor y martirio, necesitamos que se restablezca la solidaridad. En este tiempo de campaña, he visto la solidaridad de los pueblos más postergados. He visto como han abierto comedores para quienes los necesitan. He visto mujeres que ponen todo para quienes los necesitan”.

“Todos vimos cómo especularon con el dólar, todos soñaron con manotear la presidencia de la cámara de Diputados. Hasta hubo un presunto periodista de uno de esos grandes diarios argentinos que se animó a decir que esta semana iba a haber una asamblea legislativa para elegir un nuevo presidente y el presidente está acá”.



“Queremos que quienes nos boicotean, lo dejen de hacer. El odio es contagioso. Pero mucho más contagioso es sembrar amor y esperanza porque hay una Argentina que va a crecer y va a incluir a todos”.

“Si Macri no quiere hablar, que se quede solo con sus amigos haciendo negocios. Si Milei no quiere hablar, que se quede encerrado con quienes reniegan la diversidad y niegan el terrorismo de Estado. Pero dentro de la oposición, creo que en muchos anida la vocación de hablar con el gobierno para construir que se ponga de pie”.

“En esta magnífica asamblea popular, a todos los compañeros y compañeras, gracias, a los gremios y movimientos sociales. Ante esta asamblea quiero comprometerme a que concentraré todo mi esfuerzo para que la economía funciona al 100%, el empleo formal resurja y que todos tengan un trabajo”.

“Vamos a seguir trabajando para fortalecer la salud, la educación pública y la investigación de la ciencia y la tecnología”.

“Nos queda enfrentar a los deformadores de precios, no podemos vivir en un país en el que algunos ganen tantos y muchos caigan en la pobreza”.



“Quiero decirles a cada militante, a cada hombre y mujer que hoy nos acompaña, que soy además de presidente de la república, presidente del Partido Justicialista, parte del Frente de Todos, el lugar que nos reúne a todos. Quiero que el tiempo que se inicia sea un tiempo de profundo debate. Que el Frente de Todos se abra, que todos puedan opinar y que entre todos encontremos lo mejor para Argentina. Por eso les pido que hoy mismo vuelvan a abrir las unidades básicas y les digan que tienen un presidente y una vicepresidenta que quieren trabajar en el mismo sentido”.

“Somos una fuerza diversa con comunes denominadores. Nadie duda del trabajo, la generación de empleo, la salud y la educación pública. Y no estamos al lado de los que especulan. Pero tenemos matices. Y tenemos que ponerlos sobre la mesa para debatir. Porque quiero que desde el último concejal hasta el presidente para el 2023 lo elijan los compañeros y las compañeras del Frente de Todos”.

“Nadie nos ha vencido. Solo es vencido quien pierde sus ganas de luchar. Somos el Frente de todos. Todas y todos hacemos falta. Gracias por este maravilloso día peronista”.