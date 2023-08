Alberto, en una de las semanas más calientes de su Gobierno: "No hablo porque no soy candidato"

Devaluación, amenaza de saqueos, suba del dólar blue, inflación y problemáticas sociales fueron algunas de las consecuencias que se dieron luego de las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO). Pese a la creciente incertidumbre social, Alberto Fernández recién se pronunció en las últimas horas y dio una insólita explicación: "Básicamente no hablo porque no soy candidato".

Alberto decidió romper el silencio en un acto de entrega de viviendas que se realizó en la provincia de Neuquén, junto al gobernador Omar Gutiérrez y apuntó directamente contra la duda que se plantó en los últimos días de cuál es la razón por la cual el presidente no habla sobre los diversos problemas que está atravesando la Argentina.

Ante eso, su respuesta fue totalmente insólita, dando a entender que decide llamarse a silencio porque no es candidato en las elecciones de octubre, pese a que sigue siendo el presidente del país hasta el 10 de diciembre. “Veo a muchos que están preocupados por mi agenda. Básicamente no hablo porque no soy candidato, tengo que resolver los problemas”, sentenció.

Con respecto a las PASO y teniendo en cuenta que Unión por la Patria quedó como tercera fuerza y el batacazo principal lo dio Javier Milei, aseguró que estuvo atento a lo que quiere la población de ahora en más. “Como soy demócrata, presto atención a lo que dice el pueblo cuando vota”. Ante esto, indicó: “Veo un sociedad dividida en tres partes”.

A la par, señaló que entiende las quejas y la insistencia por parte de la población, pero aún así es consciente de que su Gobierno no fue el mejor por la situación que le tocó afrontar: deuda con el Fondo Monetario Internacional, pandemia por Covid-19 y como si fuera poco, una guerra. “Entiendo que hay muchos reclamos. Pero quiero que sepan que he puesto mucho esfuerzo para resolverlos, algunos los resolví otro no. Nos ha tocado un tiempo muy ingrato. Pasamos de una enorme deuda, la pandemia y la guerra”, manifestó.

“Quiero que cada argentino sepa que tuvo un presidente que en cuatro años dio lo mejor para poner a Argentina de pie. Soy muy consciente de que hay necesidades que hay que resolver”, sostuvo. De esa manera, contó que entre el jueves y el viernes habrá nuevas novedades para todos aquellos que reciben una ayuda del Estado y que tendrán un beneficio debido a la devaluación que se vivió en las últimas semanas. “Para los que viven de un sueldo o reciben la ayuda del Estado, que estén tranquilos porque entre jueves y viernes hemos organizado un batería de medidas para remediar el efecto de la devaluación”, planteó.

El Presidente no esquivó la mirada de lo que sucedió el martes durante todo el día con respecto a los intentos de saqueo en Buenos Aires, Mendoza y Córdoba y señaló que lo que más quiere es “preservar la paz social”, por lo cual trabajará en ello para que no vuelva a suceder un acto así. “Cuidemos nuestra convivencia democrática, la paz y tranquilidad social. Vamos a ocuparnos de resolver los ingresos pero hay que preservar la paz social es muy importante”, añadió.

Por último, fue consultado acerca de las propuestas de Gobierno de La Libertad Avanza y el video difundido en el cual se lo vio a Milei asegurando que eliminará la mayoría de los Ministerios. Sobre eso, se sincerizó y le hizo un pedido al candidato libertario para que replantee su plataforma: “Yo pido que sigan esos Ministerios. Por ejemplo, la cartera de Obras Públicas que quiere eliminar fue la que permitió la construcción de viviendas”.